La crisis de la memoria RAM está a punto de ponerse peor. Hay un culpable: los acuerdos a cinco años

Nunca hubo un peor momento para que se nos rompa un dispositivo. Quedarnos sin PC, móvil o consola ahora mismo implica tener que pagar un sobreprecio por el mismo producto que ya compramos en su día (o por uno incluso peor) debido a una crisis sin precedentes que comenzó con la memoria RAM y los SSD, pero que se ha ido expandiendo a toda la tecnología de consumo. Si esperabas que esto terminara a corto plazo, lamentamos decirte que en otoño se volverán a duplicar los precios, y se irán poniendo peor hasta 2028 (al menos).

¿El culpable? Vender stock imaginario.

Ahora es 2028. Cuando empezó la actual crisis, algo que se pedía a las empresas era una estimación sobre el tiempo que el mercado iba a estar asfixiado por el capricho de unas pocas tecnológicas que son las que están acabando con el suministro mundial de componentes. Las voces más pesimistas apuntaban a un estrangulamiento del mercado por encima de 2030, pero las más optimistas decían que en 2027 la cosa empezaría a mejorar.

Esas previsiones ya se están revisando y, de hecho, lo realmente interesante es ver qué piensa una de las empresas protagonistas en todo esto: Samsung. Forma el tridente de la RAM junto a SK Hynix y Micron, han comentado que las cosas empezarán a normalizarse de cara a 2028. Esto tiene un asterisco gigantesco en el que entraremos más adelante, pero no esperes que se estabilicen los precios en los máximos que estamos ahora: van a ir a peor rápidamente hasta esa fecha. Por su parte, SK Hynix piensa que 2027 será nefasto.

Acuerdos a cinco años. Uno de los grandes problemas que están ocasionando esta rotura de stock es que hay una demanda altísima de componentes, pero los fabricantes no dan abasto para satisfacer esa demanda. Aprovechando una posición en la que son líderes de mercado debido a su tecnología, se permiten firmar acuerdos a largo plazo para vender componentes que aún no existen a empresas que están montando datos que no existen para satisfacer una demanda incierta de una tecnología como la IA. También para ampliar infraestructura y colaboración, como la propia Samsung con Broadcom y su firma de 200.000 millones (todo para la IA, claro).

El vicepresidente ejecutivo de Samsung, Jaejune Kim, declaró durante la llamada de resultados del segundo trimestre de este año que ya han firmado acuerdos de suministro a cinco años con los cinco mayores operadores de centros de datos del mundo con unos precios fijos. Kim señaló que estos acuerdos cubrirían alrededor del 65% de su capacidad de memoria, con un porcentaje restante que les daría flexibilidad para modificar el precio aprovechando las condiciones de mercado.

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Demanda insatisfecha. Este tridente de la RAM lleva meses ejecutando ampliaciones de fábricas y aperturas de nuevas instalaciones, así como reconversiones de plantas de chips que no usa la IA para que apoyen la producción de los chips de vanguardia. Aún así, la demanda es tan brutal que tienen complicado satisfacerla.

Pasa también con gigantes como Seagate o Western Digital, con toda su producción prevista para los próximos años vendida hace unos meses, y una TSMC que es el pilar de la industria de semiconductores que, por mucho que esté creciendo, sigue siendo incapaz de cumplir con lo necesario. Todo esto genera un cuello de botella bestial y, por tanto, unos precios que no dejan de escalar casi tanto como los beneficios que estas compañías están cosechando.

Máximos históricos. Todo esto para decir, otra vez, que la RAM está cara. Como apuntan los datos de DRAMeXchange, un rastreador de precios de la RAM que lleva recopilando información desde 2016, la memoria para PC subió un 14,3% intermensual en julio, y la NAND entre un 35% y un 51%. Es una barbaridad que no se queda sólo en la RAM y que tiene otras implicaciones, siendo las tarjetas gráficas el mejor ejemplo.

Porque una GPU lleva memoria en su interior y las de Nvidia van a subir alrededor de un 30%. Por otro lado, las de AMD no sólo pueden subir, sino que van a venir con menos memoria para poder mantener unos precios medianamente razonables, siendo la RX 9050 con apenas 4 GB un ejemplo de cómo está el patio. Pero bueno, no son sólo componentes y ahí tenemos el mercado de móviles cada vez más caros o una Apple a la que ya no le quedan productos a los que subir el precio, siendo el MacBook Air el último en sufrir el aumento.

Lo hemos dicho varias veces y lo repetimos: aunque sea un momento nefasto, si necesitas un nuevo dispositivo o crees que lo vas a necesitar a corto plazo, compra ya y paga el sobreprecio antes de que tengas que pagar un sobreprecio aún mayor.

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