Si el precio de la memoria en 2026 es alto, en 2027 será apocalíptico. Y lo dice una de las tres que fabrica esa memoria

Cuando hablamos de que los móviles son más caros, las consolas no dejan de subir de precio o de que para comprar memoria RAM casi hay que pedir una hipoteca, tenemos que saber que tres empresas (Samsung, SK Hynix y Micron) controlan alrededor del 90% de la producción mundial y que han abandonado el sector de consumo para enfocarse en la memoria para las plataformas de IA. Son malísimas noticias para los consumidores, pero excelentes para esas empresas que están viendo beneficios de récord.

Y si la pregunta es cuándo terminará la tormenta, la respuesta es que estamos en el ojo del huracán. Y SK Hynix tiene claro que lo peor está por llegar.

Guatepeor. Diferentes líderes de empresas relacionadas con la IA y los componentes ya han comentado que estamos viviendo una situación insólita, que quedan años de inversión salvaje en IA y que, quizá, todo el mundo quiiere tener lo que van a necesitar durante los próximos 10 años lo antes posible, de ahí la escasez. Los responsables de las tres empresas mencionadas no suelen pronunciarse, pero hace unos días, el CEO de una de las protagonistas abrió el micrófono para advertir de que las cosas no mejorarán poco.

Kwakk Noh-jung es el CEO de SK Hynix, la otra empresa surcoreana que domina el cotarro, y hace unos días comentó que 2027 acarreará la peor crisis de chips de memoria que se haya vivido jamás. Más allá de la deprimente previsión, comentó que se espera que la demanda supere a la oferta más allá de 2030, lo que coincide con algunas de las previsiones pesimistas de pesos pesados de la industria.

Va en la línea de lo que también han dicho otros CEOs de empresas relacionadas, como Sanjay Mehrotra, CEO de la estadounidense Micron, que en la presentación de resultados de junio comentó que esperan que la escasez persista más allá del 2027 debido a la altísima demanda. Además, evidenció que Micron sólo puede satisfacer el 60% de la demanda de sus clientes.

Nuevas plantas. Para intentar poner remedio a la situación, las tres grandes están invirtiendo en nuevas plantas y salas limpias para aumentar la producción de memoria (de cara a las plataformas de IA, claro, no para los productos de consumo). En el caso de SK Hynix, como vemos en Reuters, están considerando abrir fábricas en Estados Unidos, Japón y en el sudeste asiático. Kwak apunta que "aún no se ha decidido nada", argumentando que se está evaluando qué ubicación puede proporcionar la mayor ventaja para su negocio.

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Los dos gigantes surcoreanos están participando en un plan del Gobierno para duplicar la capacidad de producción de chips de memoria del país de cara a los cinco próximos años, con 266.000 millones de dólares para cada una con el objetivo de que levanten instalaciones de producción de chips.

En Estados Unidos, por su parte, también se están manejando cantidades similares. Micron ha cambiado su plan de inversión de 200.000 millones por uno de 250.000 millones para hacer frente a la escasez, con los ojos puestos en la planta de Clay, en Nueva York, que se convertirá en uno de los centros de fabricación de semiconductores más grandes de la historia del país.

Buscando opciones. Mientras tanto, la crisis continúa su curso y las empresas que crean productos de consumo deben encontrar soluciones. Se ha reportado que algunas como Asus podrían estar interesadas en abrir sus propias factorías, siendo este un proceso lento y carísimo porque crear una sala limpia de la nada no es fácil. Otra opción es comprar instalaciones de otras empresas o buscar en fuentes alternativas.

Por ejemplo, Apple, tras subir un 20% de media los precios de iPad y Mac (y veremos qué ocurre con los iPhone 18 Pro), estaría interesada en la memoria de la china CXMT. Y, hablando de China, Huawei está trabajando para ampliar su imperio de los semiconductores a la memoria RAM con una nueva planta.

Demanda en el horizonte. Todo esto ocurre mientras, en Estados Unidos, se cocina una demanda colectiva contra Samsung, SK Hynix y Micron por presunta manipulación de precios y restricción coordinada de la producción de la memoria DRAM. En las presentaciones de resultados y valor de acciones, ya vemos que a las tres empresas les ha venido bien esta crisis y lo curioso es que no sería la primera vez que ocurre.

A comienzos de siglo, las tres empresas fueron investigadas por un caso de fijación de precios abusivo que terminó con Samsung y SK Hynix multadas y Micron librándose debido a su cooperación. En China se las volvió a investigar entre 2016 y 2018 por un caso similar, por lo que habrá que esperar a ver qué ocurre, pero que el precio de máquinas como la Steam Deck hayan subido casi 300 euros de la nada... ya no nos lo quita nadie.

Compra ya. Y ese es el mejor consejo. Aunque no sea el que seguramente quieras leer, porque apetecería mucho más saber cuándo terminará la crisis, la mejor recomendación es que, si crees que vas a necesitar cualquier producto dentro de poco o necesitas renovar equipo, mejor que pagues el enorme sobreprecio actual antes que tener que enfrentar al que se espera que tengan dentro de unos meses.

Algunas compañías ya han mencionado exactamente eso, que compres cuanto antes la tecnología que creas que vas a necesitar durante los próximos cinco años porque la cosa parece que se va a poner mucho peor antes de mejorar. Si es que mejora, porque también hay empresas que apuntan que los precios nunca bajarán a los niveles precrisis.

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