Cómo usar ChatGPT en WhatsApp ahora que vuelve a estar disponible en la Unión Europea

Vamos a explicarte cómo usar ChatGPT en WhatsApp, usando la inteligencia artificial creada por OpenAI. Se trata del ChatGPT oficial, el real, y no ningún otro bot que usa su tecnología. Tras llegar a WhatsApp en 2025 se había retirado, pero ahora vuelve a estar disponible para usuarios europeos.
No necesitas registrarte para usar ChatGPT en WhatsApp. Lo único necesario será saber el número de teléfono vinculado a la IA y enviarle mensajes como si fuera cualquier otro contacto.
Cómo usar ChatGPT en WhatsApp
Lo primero que tienes que hacer es abrir WhatsApp e iniciar un nuevo chat. Esto te llevará a una pantalla donde verás todos tus contactos, y en ella arriba del todo tienes que escribir el número de teléfono 1-800-242-8478. Esto hará que te aparezca ChatGPT como sugerencia, y solo debes pulsar en su nombre para iniciar un chat sin necesidad de agregarlo a tus contactos.
También puedes agregar el número de ChatGPT a los contactos para que luego sea más fácil encontrarlo. Incluso hay un código QR que puedes escanear para abrir el chat directamente.
Y ahora, solo tienes que hablar con ChatGPT como si fuera otro contacto. No necesitas registrarte, solo te dirá al principio que usándolo aceptarás sus términos y condiciones.
ChatGPT responderá a todas las preguntas que le hagas y te dará la información que le pidas. También te ayudará a revisar o crear textos, a traducir textos o a darte consejos sobre lo que le pidas. También puedes simular una conversación hablando con él como si fuera una persona normal, y a todo lo que le pidas.
Además de esto, también puedes utilizar mensajes de voz en ChatGPT para WhatsApp, enviándole tus prompt por voz o reenviándole los mensajes de otras personas para que te hagan un resumen. Además, también puedes enviarle fotos para que reconozca el contenido o extraiga textos de ellas.
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