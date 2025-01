Cómo mejorar las respuestas de ChatGPT: 9 pasos para garantizar mayor calidad y mejores fuentes

Vamos a decirte 9 maneras en las que puedes mejorar las respuestas de ChatGPT, haciendo que la inteligencia artificial use mejores fuentes para mejorar la información. Porque la calidad de las respuestas depende en gran medida de cómo formules tu prompt, por lo que algunas variaciones o añadidos a tu pregunta pueden mejorar las fuentes.

Lo que vamos a hacer en este artículo es resumirte varias técnicas que puedes usar o añadidos para tus prompts. Esto está pensado para ChatGPT, pero son elementos que también puedes incorporar a tus prompts de Copilot, Gemini, Grok o cualquier otro chatbot de inteligencia artificial.

No le hables como si fuera Google

ChatGPT procesa tu texto de una manera diferente a Google, y los chats de inteligencia en general lo hacen de forma distinta a los buscadores. Una IA está entrenada para procesar el texto natural, por lo que no necesitas escribir usando solo palabras clave.

Esto quiere decir que debes olvidare de escribir con palabras sueltas para que el buscador detecte esas palabras y encuentre contenidos que las contenga. Con ChatGPT escríbele lo que quieres con naturalidad, de la misma manera que se lo preguntarías a una persona.

Se claro en lo que quieres pedir

La primera medida para conseguir que ChatGPT te responda de una mejor manera es especificar todo lo que puedas a la hora de hacer una pregunta. Tu pregunta tiene que ser clara y precisa, y tener en cuenta el contexto y el propósito de lo que quieres pedir.

Por ejemplo, si quieres pedirle que te sugiera un texto para escribir un correo electrónico, no es lo mismo decirle que quieres simplemente eso que decirle que el correo electrónico sea "en inglés, para solicitar trabajo y con un tono profesional donde se destaquen las habilidades".

A la hora de pedir información sobre algo es lo mismo, intenta siempre especificar todo lo que puedas lo que quieres. Si buscas información sobre un producto especifica el modelo concreto, y así con todo. Evita ambigüedades y generalizaciones, y busca cosas concretas.

Detalles, detalles, detalles

Con esto quiero insistir en el punto anterior. No evites detalles, no te dejes nada. Si vas a utilizar ChatGPT para componer una imagen, todos los detalles van a tenerse en cuenta, como los tipos de ropa, los rasgos faciales, los colores de los vestidos, etcétera. Y cuando le pidas que te genere un texto, los detalles también importan.

A la hora de crear textos es lo mismo, todos los detalles que puedas dar enriquecerán la respuesta. Puedes decir a quién va dirigido el texto, la finalidad, e incluso lo largo que lo quieres o si lo quieres en formato resumido o punto por punto. También puedes dar detalles al preguntar sobre un suceso, concretando qué parte del suceso quieres que te cuente, qué evento, qué detalles. Y así con todo lo que le preguntes.

Pide que use la estructura que necesites

Cuando le estás pidiendo a ChatGPT que componga un texto, puedes que tu tengas una finalidad o una estructura en mente, pero el resultado de la IA podría ser muy diferente. Por eso, es importante que si tienes una estructura en mente lo menciones en el prompt.

Por ejemplo, puedes querer que la IA te diga las diferencias entre dos móviles, o que te haga una comparativa. Pues no es lo mismo pedirlo simplemente que hacerlo diciendo que te diga los puntos a favor y en contra de cada uno. También puedes pedir que sea un documento académico, que tenga un formato lo determinado, que use viñetas, lo que necesites.

Adapta las explicaciones a ti

Si le has pedido a ChatGPT que te explique y te defina algo de lo que no tienes ni idea, pero no entiendes demasiado de la explicación o te parece demasiado complicada, puedes adaptarla para que te lo explique de una manera mucho más sencilla.

Algo clásico que hago yo mismo para los conceptos más complejos es añadirle algo como "explícamelo como a un niño de 10 años". También puedes adaptarlo a otras edades. Cuando hagas esto, ChatGPT cambiará la terminología y los ejemplos para hacerlos mucho más sencillos, básicos y entendibles.

Define las fuentes que deseas

ChatGPT y otros bots similares han sido entrenados con grandes bases de datos de información, y si le haces una pregunta buscará en esta información en general para componer una respuesta. Por eso, es importante especificar de dónde quieres que saque la información cuando le pidas que te responda a algo.

Por ejemplo, no es lo mismo preguntarle "qué es el cambio climático" que preguntarle "Explícame lo que es el cambio climático basándote en investigaciones académicas y estudios revisados por pares". Con esto le estás pidiendo que no saque la información de cualquier parte, sino solo de un tipo concreto de fuente más fiable, y a la hora de darte la explicación incluirá citas mencionando de dónde la ha sacado.

Menciona instituciones o medios concretos

Además de tipos de fuentes genéricas, también puedes pedir que use fuentes concretas. Esto pueden ser instituciones u organismos, así como páginas web o medios específicos. También puedes pedir autores o estudios concretos.

Porque no es lo mismo pedirle que te diga el tiempo que va a hacer mañana a pedirle que te diga el tiempo que va a hacer mañana "según AEMET". Tampoco es lo mismo pedir información médica o hacerlo "según la OMS" o "según publicaciones de Harvard".

Pide que cite las fuentes

Además de decirle el tipo de fuentes que quieres usar, también puedes pedirle que incluya citas de estas fuentes. Por ejemplo, puedes pedirle que te explique la evolución "citando los estudios de Darwin y otros científicos reconocidos". En la respuesta que componga, lo hará.

Pide datos actualizados

Aunque ChatGPT tiene un buscador de Internet y puede buscar información actualizada en la red, no siempre va a hacer esto por defecto, ya que a veces para darte una respuesta puede simplemente mirar en la información con la que fue entrenado en su día.

Por eso, cuando estés buscando información actual conviene que le pidas datos actualizados, o que le des una referencia general. Por ejemplo, no es lo mismo pedirle que te diga los mejores discos del rock a pedirle que te diga los mejores discos del rock "de 2024" o "de los últimos 5 años".

Extra: No te olvides de verificar la información

Tanto ChatGPT como el resto de chatbots de inteligencia artificial cometen errores y muestran información incorrecta. Simplemente sufren lo que se llaman "alucinaciones", y pueden servirte información falsa con la misma convicción con la que lo harían con la real, sin poder distinguirla.

Por eso es importante verificar la información, sobre todo buscando otras fuentes en la que se pueda contrastar. Sí, es algo tedioso, pero hoy en día la IA todavía no está en un nivel en la que podamos creer todo lo que nos dice.

