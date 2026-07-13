Es una de las tablets más impresionantes que hemos tenido en las manos: ya disponible en España la nueva Huawei MatePad Pro Max

Ya lo contaba nuestro compañero Javier Penalva: la nueva Huawei MatePad Pro Max es una tablet que impresiona. Ahora mismo la tenemos disponible únicamente para comprar en la tienda oficial de Huawei: su precio es de 1.199 euros, aunque hay que tener en cuenta que, en el momento de escribir estas líneas, indica que su entrega no se producirá hasta el próximo 22 de julio.

Huawei MatePad Pro Max PVP en Huawei — 1.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una tablet enorme, pero muy delgada

Estamos ante una tablet de gama alta muy interesante para el que busca rendimiento top con una buena pantalla. La Huawei MatePad Pro Max monta un panel PaperMatte OLED de 13,2 pulgadas con un brillo pico de 1.600 nits y una tasa de refresco de 144 Hz, lo que la hace idónea tanto para trabajar como para ver una peli en el sofá e incluso jugar a videojuegos. De hecho, viene con seis altavoces que hacen que sea perfecto para estas dos últimas cosas.

El tamaño de la diagonal ya nos dice que es una tablet grande, pero no es algo que también se aplique al grosor. Esta tablet de Huawei tiene 4,7 milímetros de grosor, lo que hace que sea muy fina. Pese a ello, el fabricante chino ha conseguido meter dentro una batería de 9.760 mAh que promete dar unas diez horas de autonomía de uso mixto.

Además de todo lo anterior, cabe destacar que la tablet viene ahora mismo con funda-teclado incluida e incluso con el Huawei M-Pencil Pro de regalo, lo que nos permitirá usarla para productividad, dibujo o escritura. Eso sí: hay que tener en cuenta que en ella no podremos utilizar apps de Google, algo que puede ser un escollo para muchos usuarios.

⚡ EN RESUMEN: huawei matepad pro max ✅ LO MEJOR Pantallón y un sistema de seis altavoces top: Su pantalla OLED de más de 13 pulgadas y sus seis altavoces hacen que sea idónea para ver contenido multimedia.

Su pantalla OLED de más de 13 pulgadas y sus seis altavoces hacen que sea idónea para ver contenido multimedia. Batería de casi 10.000 mAh en menos de 5 mm de grosor: Tiene una muy buena capacidad de batería con un grosor muy fino. Eso, unido a sus 500 gramos, hace que sea también bastante manejable.

Tiene una muy buena capacidad de batería con un grosor muy fino. Eso, unido a sus 500 gramos, hace que sea también bastante manejable. Viene con el lápiz incluido de regalo: Viene con el lápiz de Huawei y con una funda-teclado, dos accesorios casi imprescindibles para aprovechar al máximo lo que ofrece esta tablet. ❌ LO PEOR Sin apps de Google: Como otros dispositivos de Huawei, esta tablet no tiene acceso a las aplicaciones de Google.

Como otros dispositivos de Huawei, esta tablet no tiene acceso a las aplicaciones de Google. Su precio de lanzamiento, elevado: Es una tablet de casi 1.200 euros, lo que es una barrera importante para hacernos con ella. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet que destaque por tener pantalla OLED, un buen sistema de altavoces y buena autonomía sin que eso implique que sea un armatoste. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar a que baje de precio o quieres una alternativa que si tenga acceso a los servicios de Google.

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Imágenes | Huawei, Xataka

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