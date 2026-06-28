Huawei MatePad Pro Max, análisis: es, sin duda, una de las tablets más impresionantes que he tenido en las manos

Si hasta no hace mucho poder disfrutar de un tablet de gran diagonal significaba peso y grosor, la nueva Huawei MatePad Pro Max redefine completamente esa idea gracias a sus 4,7 mm de grosor, 500 gramos y todo ello con una pantalla OLED PaperMatte de 13,2 pulgadas. Increíble.

La experiencia con esta inmensa pero delicada Huawei MatePad Pro Max nos ha confirmado que efectivamente estamos ante la tablet más delgada del mundo en su diagonal. Y una de las más completas del segmento. Y todo ello con un dato clave en la ecuación final: HarmonyOS y el estado actual del ecosistema de Huawei. Vamos a ello.

Ficha técnica del Huawei MatePad Pro Max



huawei MatePad Pro Max dimensiones 196,34 x 289,34 x 4,7 mm peso 509 gramos pantalla 13,2 pulgadas PaperMatte OLED flexible 3.000 × 2.000, 273 PPP 1.600 nits 144 Hz procesador --- memoria 12 GB almacenamiento 256 GB / 512 GB cámaras traseras 50 MP (apertura f/1.8, AF) cámara frontal 12 MP (apertura f/2.4, FF) conectividad Wi-Fi 7 Bluetooth 6 USB-C 3.1 sonido 6 altavoces + 4 micrófonos batería 9.760 mAh Carga inversa de 40W sistema operativo HarmonyOS 4.3 accesorios Compatible con el M-Pencil de 3ª generación y el Huawei Glide Keyboard precio 1.299 euros

HUAWEI MatePad Pro Max 12GB+512GB Azul con Teclado Briticanico / WIFI / Pantalla Antirreflejos PaperMatte Hoy en Huawei — 1.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Diseño: cuando el grosor deja de ser un número y pasa a ser una experiencia

Hay cifras asociadas al diseño de un dispositivo que uno lee, asiente y archiva. Y hay cifras que, cuando el producto pasa por nuestras manos, producen una reacción física difícil de definir.

Los 4,7 milímetros de grosor, literales, de la Huawei MatePad Pro Max son de las segundas. No es que la nueva tablet de Huawei, articulada en exceso con los apellidos Pro y Max, se vea fina en las fotografías de producto que en muchos casos pueden no llegar a ser reales. Es que la primera vez que la tomas entre los dedos y sientes el perfil resulta difícil creer que dentro de ese espacio quepan una batería de casi 10.000 mAh, seis altavoces y una pantalla OLED de 13,2 pulgadas. Ni tan siquiera que no sea una maqueta.

Asombroso el grosor de este enorme tablet

La arquitectura interna que Huawei denomina Cloud Falcon es la responsable de que esto sea posible. Una disposición de componentes completamente rediseñada que centra la placa base en el chasis y que, además, supera la certificación TÜV Rheinland de resistencia a la flexión en perfiles ultrafinos. Lo que esto significa en la práctica es que la MatePad Pro Max no se comporta como un producto frágil pese a sus dimensiones: la rigidez del cuerpo de aluminio es totalmente convincente y no hay ningún punto donde el chasis ceda ante la presión. En una tablet delgada esto es clave para nosotros.

La Huawei MatePad Pro Max es la tablet de gran diagonal que más nos ha impresionado por su escaso peso y grosor a la vez que gran rigidez

Los 509 gramos del modelo PaperMatte que hemos probado en Xataka, diez gramos más que la versión clásica, son el complemento natural de ese grosor. La diferencia con sus rivales directos es de más de 50 gramos y la verdad es que en mano, cada gramo en esta diagonal cuenta.

Además de una tablet impresionante en dimensiones físicas, Huawei ha cuidado al máximo su aspecto visual con un acabado trasero mate, pero con cierto reflejo de las luz incidente en tonos cambiantes muy curioso y atractivo pero que, sin embargo, me ha parecido poco acertado a la hora de permanecer pulcro: atrae con bastante sencillez las huellas y grasa de los dedos.

A la exquisitez de la parte trasera ayuda mucho un atractivo módulo de cámara, nada falsamente despampanante, y que prácticamente queda a ras de la superficie trasera.

Los controles físicos están situados en el lateral superior en orientación horizontal. Su colocación es correcta y la activación del lector de huellas integrado en el botón de encendido es inmediata y fiable. Hay también reconocimiento facial para el desbloqueo. A título personal, prefiero el botón de encendido lo más pegado a la esquina posible y aquí me faltan unos milímetros para una posición que sea natural para mi.

En cuanto a la conectividad, además del USB-C 3.1, esta MatePad Pro Max ofrece Bluetooth 6.0, NearLink y Wi-Fi 7.

Pantalla: OLED PaperMatte y la convergencia que Huawei llevaba buscando años

Huawei lleva generaciones trabajando la tecnología PaperMatte, y la MatePad Pro Max es el resultado más refinado de ese trabajo hasta la fecha gracias a que ha ido perfeccionando poco a poco los pocos errores de la tecnología.

La combinación de un panel OLED flexible con el tratamiento de grabado nanométrico de precisión que reduce los reflejos sin sacrificar la fidelidad de color es la propuesta más diferenciada que tiene Huawei en el mercado de tablets. Y la experiencia ya nos parece de lo más redonda.

En esta Huawei MatePad Pro Max hablamos de un panel de 13,2 pulgadas con resolución 3.000 x 2.000 píxeles y 273 ppp que ofrece una nitidez que en este tamaño de diagonal resulta muy cómoda para leer, escribir y trabajar con documentos durante periodos prolongados.

El brillo pico de 1.600 nits es perfecto para esta tablet: permite usar la MatePad Pro Max en exteriores con luz directa sin que la visibilidad sea un problema. El contraste de 2.000.000:1 es el que cabe esperar de un OLED: los negros son auténticamente negros, y la profundidad de imagen en vídeos y fotografía marca diferencias con un panel LCD.

Dado lo ligero que es este dispositivo, usarlo para lectura pausada no es una quimera y por eso me han gustado los modos de uso para lectura, con brillo reducido, temperatura de color adaptada y el extra de la tecnología PaperMatte para evitar reflejos y tonos de blanco y negro sin tener que recurrir a la tinta electrónica. Pero lógicamente no estamos hablando de tinta electrónica y no debemos esperar una lectura tan poco cansada como la de un lector de libros de tinta electrónica real.

La tecnologia PaperMatte no solo mejora la visualización en entornos de mucha luz sin tener que optar por un brillo alto. Con un lápiz táctil es una gozada por la experiencia parecida al papel que nos proporciona

El otro punto diferenciador de la tecnología PaperMatte es la textura de su superficie, que simula la resistencia del papel cuando usamos un stylus. La verdad es que escribiendo y bocetando se nota bastante y cuesta volver a una pantalla “clásica” si te gusta dibujar o tomar notas en el tablet.

La nueva funda de Huawei incluye espacio perfecto para el stylus

Aunque hemos indicado ya que la tecnología de Huawei va mejorando generación a generación, el gigante chino todavía no ha conseguido que el contraste llegue a ser el mismo que el de un panel OLED sin tratamiento o que haya más pérdida de precisión de color en ángulos laterales. Pero la diferencia es mínima ya, apenas apreciable, salvo cuando lo enfrentas a los mejores paneles OLED brillantes del sector.

El resto de especificaciones técnicas del panel acompañan al precio y categoría del producto. Tenemos, por ejemplo, una tasa de refresco dinámica de 144 Hz que le da una fluidez extra en animaciones o desplazamiento por elementos de la pantalla.

Más de 13 pulgadas en un formato tan ligero, compacto y con un sistema de sonido de seis altavoces de sobresaliente es un sueño para quien consume contenido en movilidad

Otro punto extraordinario de esta Huawei MatePad Pro Max es la sensación de poco tamaño para la gran diagonal de pantalla que ofrece. El mérito es del grosor de 3,55 mm de los bordes, simétricos, otorgándole al dispositivo de Huawei un aspecto de producto coherente y bien pensado.

La relación pantalla-cuerpo del 94% hace al MatePad Pro Max una de las tablets con menos marco visible del mercado en su diagonal, y la ausencia de notch o perforación en el panel contribuye a una sensación fabulosa de pantalla sin interrupciones.

Y como no podía ser de otra manera, esa sensación de panel envolvente se acompaña muy acertadamente con el sistema de sonido de más calidad que hemos probado en una tablet. Aquí Huawei se supera generación tras generación.

¿Tienes dudas sobre este producto? ¿Te gustaría consultar algo al redactor que lo ha probado?



Únete a Xtra y pregunta directamente a nuestros expertos.

El sistema de seis altavoces con Huawei Sound y un subwoofer de cuatro drivers produce un sonido muy sorprendente dado el grosor del dispositivo y lo convierte de golpe en un dispositivo personal de consumo de contenido extraordinario y muy valioso. Potencia, presencia de graves y fidelidad que no parecen salidos de una tablet de este grosor.

Rendimiento y productividad: lo que HarmonyOS puede dar de sí en 2026

La Huawei MatePad Pro Max, aunque el fabricante no lo específica, llega al mercado con los SoC Kirin de la propia Huawei acompañados de 12 GB de memoria RAM y dos opciones de almacenamiento interno: 256 y 512 GB. Son detalles técnicos que encajan con el perfil y precio del equipo.

El punto de partida de la Huawei MatePad Pro Max es solvente para todo tipo de usuarios: 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna con procesadores Kirin de la propia Huawei

Esta combinación ofrece un rendimiento fluido y sin interrupciones en todos los escenarios de uso cotidiano en que hemos probado esta nueva tablet de Huawei. Su gran diagonal permite de manera cómoda la multitarea con hasta tres ventanas activas de manera simultánea, una de ellas superpuesta.

En las pruebas de rendimiento, en GeekBench obtuvimos medias de 1.500 y 5.000 puntos, casi 10.000 puntos en PCMark Work 3.0 y a nivel gráfico nos movimos en nuestras pruebas en 2.600 para WildLife Extreme y casi 10.500 en la más completa de Sling Shot.

El interior de este Huawei MatePad Pro Max soporta de manera muy eficiente tanto tareas exigentes en periodos prolongados, con un rendimiento sostenido que está alrededor del 75-80%, y todo ello sin que hayamos apreciado un calentamiento excesivo o problemática en ninguna parte del chasis. Incluso jugando podremos usarlo sin problemas con nuestras manos gracias a la cámara de vapor renovada y una disposición específica de los componentes internos para no concentrar el calor en zonas críticas.

HarmonyOS y el ecosistema: la conversación que no puede esquivarse

Los dispositivos de Huawei ya no se entienden sin su propuesta de sistema operativo propio HarmonyOS, el cual supone alejarse del ecosistema de Google. Al menos a priori.

El Huawei MatePad Pro Max llega al mercado con HarmonyOS 4.3, un sistema operativo ya maduro, de funcionamiento fluido y con una capa de productividad que en muchos aspectos supera lo que ofrece Android convencional en tablets. Y también mucho bloatware.

Del lado de Huawei tenemos por ejemplo una muy solvente multitarea, perfecta integración del stylus, buenas funciones de escritorio cuando se conecta el teclado, la continuidad entre dispositivos del ecosistema Huawei... a la altura ya de Samsung, la referencia de integración y de añadidos propios en Android. Es especialmente destacable la app GoPaint de la propia Huawei, que ya puede codearse con las referencias en diseño y dibujo en tablets.

Huawei está consiguiendo con HarmonyOS una experiencia en tablets que ya está en lo más alto del ecosistema Android. No era muy complicado hacerlo, pero casi ninguna otra compañía se había lanzado a ello

Pero una vez que nos alejamos de esas referencias ya nos topamos con la eterna tarea pendiente de Android: el ecosistema de aplicaciones de valor real y calidad. La AppGallery ha crecido mucho desde los primeros años del veto, pero sigue pesando mucho la ausencia de las aplicaciones de Google y de algunas apps de terceros con peso específico en el mercado europeo. Esto no es imposible de solucionar, pero obliga al usuario a buscar alternativas, modificar su flujo de trabajo o al menos, a un esfuerzo extra al alcance de no todo el mundo.

Accesorios más necesarios que nunca

En una gama de precios que ronda los 1.000 euros, con cualquier dispositivo de tipo tablet hay que hablar sí o sí de ir más allá del consumo de contenido por medio de los accesorios.

La propuesta de productividad de la MatePad Pro Max se articula alrededor de dos elementos que funcionan de manera integrada: el Glide Keyboard y el M-Pencil Pro. Podríamos considerar como aliados de estos dos accesorios a las aplicaciones WPS Office y la propia GoPaint de la que ya hemos hablado.

El teclado Glide es el accesorio más interesante de los que Huawei ha lanzado con esta tablet: un teclado magnético (tanto encaje como bisagra) con almacenamiento integrado para el M-Pencil Pro y una mecánica de conexión y desconexión muy bien resuelta.

Si no tienes pensado adquirir el M-Pencil Pro y el teclado Glide, la mejor opción es optar por una versión de la MatePad menos ambiciosa

La respuesta de las teclas es mejor de lo que su finura sugiere, con un recorrido (1,8 mm) que no decepciona en jornadas largas de escritura. El touchpad integrado es preciso y con un tamaño generoso para un accesorio de estas características. Para nosotros contar con este tipo de elemento es ya un imprescindible en la experiencia con una tablet que quiere ir a más.

El M-Pencil Pro, con sus 10.000 niveles de presión, la latencia prácticamente imperceptible y las tres puntas intercambiables con propiedades distintas —una para escritura general, una con más resistencia para dibujo, una para escritura de tamaño reducido— sigue la dinámica de evolución en positivo de este accesorio de Huawei.

La sensación de escribir sobre el panel PaperMatte con la punta estándar es muy próxima a la de un lápiz sobre papel con algo de grano, lo que en sesiones largas de toma de notas resulta mucho menos fatigante que el deslizamiento sin resistencia de los stylus sobre cristal pulido.

Si tu uso principal para una tablet es tomar notas, bocetar o trabajar con documentos a mano, el conjunto MatePad Pro Max más M-Pencil Pro ofrece de las mejores experiencias que puedes encontrar en el mercado ahora mismo, superando incluso al iPad Pro en este punto en concreto.

Batería: más de lo que el cuerpo promete

En dispositivos de tanto empaque y ambición como esta Huawei MatePad Pro Max, la batería es un elemento que ningún fabricante puede obviar. Huawei, lógicamente, no lo ha hecho.

Pese a su cuerpo delgado y ligero, la batería alcanza prácticamente los 10.000 mAh, lo que en cifras de uso reales según nuestras pruebas daría para superar con solvencia las diez horas en un entorno de uso mixto, en consonancia con sus rivales directos. Si recurrimos a juegos, accesorios o tareas exigentes esta duración se reduce un par de horas al tiempo que si abusamos de reproducción de vídeo sin exceso de brillo, podemos estar otro par más sin preocupación.

En 2026, encontrarse con un cargador de nivel es toda una alegría

Para la carga rápida de 100W, disponemos de serie de un cargador compacto, completo con puertos C y A, esencial para dispositivos con batería tan grande. Y sin olvidar que disponemos de carga inversa de 66W que nunca viene mal como opción para una tablet.

Huawei MatePad Pro Max, la opinión y nota de Xataka

En cierta gama de dispositivos tipo tablet, algunos fabricantes ofrecen piezas de hardware que son casi impecables. Un ejemplo sería seguro la Huawei MatePad Pro Max, una de las tablets más impresionante desde el punto de vista del hardware que hemos tenido en las manos.

No hay excepción posible: la combinación de grosor, peso, pantalla OLED PaperMatte, sistema de sonido y batería conforman un conjunto estupendo y ajustado al precio del dispositivo.

La duda que hay que resolver antes de comprarlo es siempre la misma con las tablets de Huawei: si HarmonyOS y la AppGallery son suficientes para el flujo de trabajo concreto de cada usuario. Para unos lo será sin reservas. Para otros supondrá una adaptación con la que no querrán lidiar. No es una respuesta universal pero se van dando grandes pasos al respecto.

Para quien pueda responder afirmativamente a esa pregunta, la MatePad Pro Max es una de los tablets que más merece la pena en su precio en este momento si no obvias los accesorios, algunos de los cuales suelen llegar como regalo en su lanzamiento. Marca Huawei.

8,8 Diseño 9,5 Pantalla 9,5 Rendimiento 9,0 Software 7,0 Batería 9,2 A favor La batería de casi 10.000 mAh en un cuerpo de 4,7 mm es un logro fantástico

El sistema de seis altavoces produce un sonido que no tiene rival en ningún tablet de su diagonal y grosor

La pantalla OLED PaperMatte es la mejor combinación de calidad visual y comodidad de uso con stylus que existe en un tablet En contra La ausencia de apps de Google y el ecosistema limitado de AppGallery siguen siendo la principal barrera de entrada para usuarios nuevos en el ecosistema Huawei

El teclado y lápiz deberían ir de serie con el equipo.

Los ángulos de visión del panel PaperMatte son inferiores a los de un OLED convencional sin tratamiento



HUAWEI MatePad Pro Max 12GB+512GB Azul con Teclado Briticanico / WIFI / Pantalla Antirreflejos PaperMatte Hoy en Huawei — 1.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Imágenes | Xataka

En Xataka | Huawei va a volver. Y no todo el mundo está preparado para lo que viene

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Huawei. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.