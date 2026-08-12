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El Samsung Galaxy S26 baja de precio en su versión con 512 GB y 3 + 1 años de garantía

Un móvil que ahora mismo ha caído un 31% de precio. Y si eres estudiante, te lo puedes llevar más barato

Samsung Galaxy S26
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Alberto García

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Desde su lanzamiento, el Samsung Galaxy S26 ha ido bajando de precio a través de las numerosas ofertas que hemos visto. Y ahora ha llegado una de las mejores, ya que Amazon tiene el móvil por 826 euros, el precio más bajo en la configuración de 256 GB de almacenamiento.

Samsung Galaxy S26 (512 GB)

Samsung Galaxy S26 (512 GB)

PVP en Amazon — 826,00 Samsung — 1.019,00 MediaMarkt — 1.099,00 FNAC — 1.099,00 El Corte Inglés — 1.149,90 PcComponentes — 1.199,00
Reacondicionados
Back Market — 858,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un buen precio para la versión de 512 GB

Samsung Galaxy S26 Amazon

El Samsung Galaxy S26 ahora mismo tiene en Amazon un precio recomendado de 1.199 euros, por lo que hablamos de un descuento del 31%. Por otro lado, si eres estudiante puedes acceder a Prime Student, lo que permite comprar el móvil de la marca con un descuento adicional de 100 euros. Además, Amazon ofrece un año más de garantía que se suman a los tres del fabricante.

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En cuanto al móvil, es un modelo compacto que incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas. La tas de refresco es variable de 1 a 120 Hz y viene con el procesador de Samsung, el Exynos 2600. También cuenta con una configuración de 12 GB de RAM, una buena cifra tanto para el día a día como para jugar.

Por otro lado, el móvil es resistente tanto al agua como al polvo (IP68) y cuenta con un módulo de cámaras trasero que se compone de tres sensores: uno principal de 50 MP, un gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Galaxy S26 hoy

 LO MEJOR

  • Su configuración de 512 GB de almacenamiento.
  • Su software.

❌ LO PEOR

  • Su carga rápida por cable es de 25W.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres dar el salto a la generación actual de Samsung con un móvil que tenga mucho almacenamiento interno.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un móvil que destaque sobre todo por su batería. Es uno de los apartados donde más flaquea el Galaxy S26.

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