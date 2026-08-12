Hoy en Lidl esta tostadora color pastel con función para descongelar y bandeja para calentar croissants

Lidl sigue trayendo a sus tiendas (y a su tienda online) todo tipo de electrodomésticos para nuestra cocina. Las principales novedades de su catálogo tienen en común tonos pastel para darles un toque de color a nuestra cocina: hay un microondas, una cafetera e incluso un robot de cocina. También una tostadora chulísima que solo cuesta 17,99 euros, disponible tanto en color rosa como menta.

Tostadora de doble ranura color pastel PVP en Lidl — 17,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si no llegas a tiempo a hacerte con ella o simplemente quieres una alternativa, tienes esta Toast&Taste de Cecotec en Amazon por 29,40 euros. Es de un azul muy suave, también tiene doble ranura y su diseño es de estética retro.

Cecotec Tostadora Toast&Taste 800 Vintage Light Blue. 850 W, Doble Ranura Corta Extra anchas de 3,8 cm, 2 Tostadas, Acabados en Acero Inoxidable, Estilo Vintage, 3 Funciones, Azul PVP en Amazon — 29,40 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un tostador pastel que tiene soporte para panecillos

Tanto esta tostadora como el resto de electrodomésticos para la cocina de Lidl son bastante económicos y tienen un diseño que mezcla lo retro con un tono pastel bastante llamativo. Esta tostadora tiene una potencia de 920 W, una cifra lo suficientemente alta para lograr un dorado uniforme en nuestras tostadas cada mañana. Tiene, por cierto, doble ranura para el pan.

Como se puede esperar de este tipo de tostadoras, es muy fácil de usar. Tiene un dial con 6 niveles para que elijamos el tostado que queremos y tres botones independientes que sirven para descongelar el pan, para recalentarlo (sin tostarlo de más) y para extraer el pan de forma manual.

Para mantenerla limpia, cuenta con una bandeja recogemigas extraíble en la base que podemos retirar y limpiar en un minuto. Algo que tiene esta tostadora y que no solemos ver en cada modelo es un soporte integrado en la parte superior. Este sirve para calentar panecillos, bollos, croissants o rebanadas más grandes de la cuenta sin necesidad de meterlas en las ranuras.

⚡ EN RESUMEN: tostadora de doble ranura de lidl ✅ LO MEJOR Diseño muy llamativo: Su diseño retro y su tono pastel (ya sea en color menta o rosa) harán que tengamos un toque diferente en la cocina.

Su diseño retro y su tono pastel (ya sea en color menta o rosa) harán que tengamos un toque diferente en la cocina. Sus funciones extra: Es una tostadora con función para descongelar o con una bandeja superior para calentar croissants sin tener que meterlos dentro. ❌ LO PEOR Las ranuras no son muy grandes: Las ranuras de la tostadora tienen un tamaño estándar. Eso quiere decir que no podremos meter rebanadas demasiado gruesas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una nueva tostadora que sea económica y que tenga un diseño diferente a la mayoría de modelos que podemos encontrar en las tiendas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una tostadora con una única ranura central más grande o una tostadora horizontal.

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Imágenes | Lidl

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