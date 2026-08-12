Waymo tiene a miles de coches autónomos circulando por Estados Unidos. Y también miles de dólares en multas de aparcamiento

A pesar de que los coches autónomos han venido para solucionar algunos problemas, también están generando otros. Y es que en Austin, los robotaxis de Waymo se están topando precisamente con uno de nuestros mayores temores cuando conducimos en una ciudad colapsada, que es encontrar sitio para aparcar. Desde que llegaron a esta ciudad en 2024, la flota de Waymo ha acumulado ya un total de 9.325 dólares en multas por infracciones de aparcamiento, según comparten desde The Wall Street Journal.

Problemas comunes. Austin es uno de los mercados de robotaxis de mayor crecimiento del país, y Waymo lo domina con una gran cantidad de vehículos, representando hasta la mitad de toda su flota en Texas, según afirma el WSJ. Eso sí, a medida que la compañía amplía sus servicios en el resto de ciudades, este tipo de fallos operativos, como las multas por aparcar, están dejando una mala imagen hacia muchos de sus residentes. Y eso que esto es de lo más flojo que ha pasado con Waymo, teniendo en cuenta que también ha habido algún que otro atropello.

En cifras. Del total de 9.325 dólares en multas, Waymo ya ha pagado 7.433 dólares correspondientes a 83 sanciones independientes, lo que deja 1.892 dólares aún pendientes de pago a mediados de julio, según contaba WSJ. Las cuantías de las multas oscilan entre los 20 y los 519 dólares, y las ha habido de todo tipo:

64 multas por aparcar en zonas con retirada por grúa, siendo con diferencia la infracción más habitual, según apunta el medio.

13 multas por no pagar en zonas de estacionamiento regulado.

9 multas por aparcar en doble fila.

La multa individual más elevada, fue de 519 dólares, tras aparcar en una plaza reservada para personas con discapacidad.

Patrones. Que haya bastantes más multas por aparcar en zonas con retirada por grúa apunta a que los vehículos de Waymo se llevan mal con aparcar en el mismo tipo de zonas de estacionamiento. Y es que tal y como cuentan en The Next Web, esto es un problema, porque se trata de un patrón que se repite en toda la flota porque cada coche ejecuta el mismo software de base.

El WSJ apunta a varios casos reales, como el de un coche que bloqueó una vía de tren y tuvo que ser remolcado; otro se quedó parado al ralentí en una plaza para personas con discapacidad a las puertas de un colegio; y un tercer caso en el que el coche permaneció inmóvil durante varios minutos frente a la entrada del garaje de una iglesia durante una misa, impidiendo el paso a los feligreses.

Esperan hasta que hay trabajo. El problema del sistema de estos vehículos de conducción autónoma es que a un robotaxi no le puedes hacer señas o decirle que se mueva, sino que se queda aparcado sin nadie al volante hasta que se les solicita para otro viaje (o hasta que alguien se acaba quejando al ayuntamiento).

Por lo general, los coches de Waymo se quedan aparcados en plazas públicas entre trayectos para estar cerca de potenciales pasajeros, o bien vuelven a un centro de operaciones para recargar batería y limpiarse. Waymo no ha revelado cuántos vehículos caben a la vez en este tipo de instalaciones, un detalle que podría explicar por qué los coches terminan mal aparcados en la calle.

Lo que dicen. Waymo sostiene que exige a sus vehículos “el mismo nivel de cumplimiento de las normas que a cualquier otro conductor en la carretera”. Un portavoz de la empresa afirmaba que Waymo revisa cada sanción y puede recurrir las multas si considera que se han impuesto de manera injusta, y señalaba además que dos de los casos fueron desestimados tras un acuerdo de conformidad, según cuentan desde el WSJ.

El panorama general. Obviamente, si lo comparamos con el groso de todas las multas de aparcamiento en Austin, el problema se queda casi en nada, pues la administración local ingresó unos 6,3 millones de dólares en total por sanciones de aparcamiento en 2025. En San Francisco, Waymo también ha recibido infracciones por aparcar indebidamente, aunque bastantes menos que en Austin, según apunta InsideEVs.

Además, el expediente de Waymo tampoco queda manchado en términos de recorrido y seguridad, ya que según una evaluación del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) sobre más de 50 millones de millas recorridas sin conductor en Phoenix, San Francisco, Los Ángeles y Austin, el estudio concluía que la tasa de accidentes de Waymo fue un 68 % inferior a la de los conductores humanos.

Sin embargo, no tener accidentes o percances y seguir las normas de tráfico son cosas distintas. Y es que tal y como apunta el WSJ, en julio, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) advertía a los fabricantes de vehículos autónomos de que sus coches deben responder mejor a las indicaciones de la policía y de otros servicios de emergencia en situaciones imprevistas.

Imagen de portada | Aamy Dugiere

En Xataka | Uber asegura que ofrecerá robotaxis en Madrid este mismo año. No tenemos dudas, tenemos muchísimas dudas