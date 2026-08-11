Los modelos abiertos de IA de China siempre han presumido de ser un absoluto chollo. Había gato encerrado

Alibaba quiere dar un giro en la estrategia que ha estado siguiendo hasta la fecha sobre sus modelos de IA. Y es que tal y como ha adelantado Reuters, el gigante chino pretende pedir a los grandes usuarios comerciales de la próxima versión de su modelo Qwen una parte de los ingresos que generen mediante su uso.

Qué ocurre exactamente. El modelo en cuestión es Qwen3.8-Max, la última gran apuesta de Alibaba en IA, el cual se ha lanzado hace unos días. Aunque seguirá siendo de código abierto, es decir, cualquiera podrá descargar y ejecutar sus parámetros, según el medio la compañía introducirá una condición nueva, pues las empresas que superen cierto volumen de negocio con el modelo tendrán que negociar un acuerdo comercial con Alibaba.

Hasta ahora, la firma solo cobraba por el uso de sus modelos a través de su propia nube, pero dejaba usar gratis la mayoría de sus versiones abiertas en los servidores de cada cliente.

No tan abiertos, después de todo. Es un movimiento que confirma que las grandes tecnológicas chinas están convergiendo hacia un mismo modelo de negocio en un contexto en el que las grandes startups Norteamericanas (OpenAI, Anthropic y Google) siguen ofreciendo sus modelos más punteros de forma cerrada.

Hasta la fecha, China ha sorprendido a medio mundo publicando modelos abiertos casi tan potentes como los estadounidenses, pero regalar esa tecnología tiene un coste enorme que, tarde o temprano, alguien tiene que financiar.

En detalle. Alibaba no inventa nada, ya que ha copiado la estrategia que aplicó el mes pasado Moonshot, otra startup china, con su modelo Kimi K3. La licencia de Kimi K3 obliga a compartir ingresos a las empresas que superen los 20 millones de dólares anuales gracias al modelo, y Moonshot llega a exigir hasta un 30% de esos ingresos, según comparten desde Reuters.

Tal y como aseguran fuentes cercanas al medio, Alibaba seguirá un esquema parecido, aunque el porcentaje que vayan a pedir todavía no está cerrado, ya que las negociaciones siguen abiertas.

El viejo truco de Silicon Valley. Esta estrategia la llevamos viendo durante décadas en las Big Tech estadounidenses, ofreciendo su producto gratis o muy barato para ganar cuota de mercado y cobrar después a quienes hacen un uso intensivo y lucrativo de él. "Pagas por la colaboración con estos laboratorios de modelos abiertos para optimizar tu despliegue. Pagas por tener acceso anticipado a la siguiente versión del modelo", explicaba a Reuters Paddy Srinivasan, CEO de la nube DigitalOcean, que ya ofrece Kimi K3 y otros modelos chinos y confirmaba tener un acuerdo comercial con Moonshot, sin dar más detalles.

Srinivasan lo definía como "un modelo freemium de código abierto ya probado y contrastado". En la misma línea, Dan Fu, vicepresidente de Together AI, señalaba al medio que empresas como la suya ganan dinero optimizando el servicio, por ejemplo, haciendo un mejor uso de los tokens, más que con el modelo en sí.

Detrás de esta presión por monetizar también está la guerra de precios que vive el sector en China. DeepSeek, otro de los grandes rivales, aplicaba su descuento del 75% de forma permanente, y actualmente, su modelo V4-Flash es el más barato de utilizar de los más conocidos en toda la industria. A eso se suma el coste del entrenamiento, pues según cuentan desde The Next Web, Moonshot habría usado hasta 20.000 chips de Nvidia alquilados en la nube de Alibaba para entrenar Kimi K3, una factura que en algún momento hay que pagar.

Este cambio también difumina el significado de lo que es realmente "abierto" y lo que no. Y es que si los grandes usuarios están obligados a firmar un contrato antes de explotar el modelo, la licencia deja de encajar con la definición estricta de código abierto que defiende la Open Source Initiative, por lo que técnicamente el modelo pasaría a describirse mejor como "de pesos abiertos".

Y ahora qué. El experimento no se limita a China. En Estados Unidos, Thinking Machines Lab, la startup fundada por la exdirectora de tecnología de OpenAI Mira Murati, publicó el mes pasado su primer modelo abierto y se espera que lance versiones más potentes próximamente. "No veo una barrera fundamental" para que surjan grandes modelos abiertos made in USA, apuntaba a Reuters Lin Qiao, CEO de Fireworks AI, que no dio detalles acerca de los acuerdos comerciales de su empresa con Moonshot.

Imagen de portada | Unsplash (aboodi vesakaran, Arif Riyanto)

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