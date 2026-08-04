DeepSeek ha lanzado un modelo de IA 100 veces más barato que Fable 5. El truco está en lo que no cuenta

DeepSeek ha vuelto a sacudir la industria tecnológica con su nuevo modelo de IA, pero esta vez no por sorpresa, sino por precio. Y es que tal y como exponen en Artificial Analysis, la última versión de su modelo insignia, V4-Flash, es la opción más económica entre todos los modelos de IA relevantes del mercado a la hora de completar tareas. Y no solo hablamos de costes, sino que también tiene mucho que decir en los benchmarks.

El más barato. El coste de usar modelos de IA se convierte cada vez más en una gran preocupación para empresas y desarrolladores. En lo que respecta a DeepSeek, según los datos de Artificial Analysis, completar todas sus pruebas (el llamado Intelligence Index) cuesta apenas tres céntimos de dólar con V4-Flash. Para hacernos una idea, el mismo test cuesta unos 86 céntimos con Kimi K3 de Moonshot, 1,86 dólares con GPT-5.6 Sol de OpenAI y 3,15 dólares con Claude Fable 5 de Anthropic. Es decir, que el modelo de DeepSeek sería unas 100 veces más barato de utilizar que el más potente de Anthropic.

En detalle. DeepSeek cobra 0,14 dólares por cada millón de tokens de entrada y 0,28 dólares por cada millón de tokens de salida, unas tarifas muy por debajo de las de sus competidores. V4-Flash es la versión "ligera" de la nueva familia de modelos de la compañía, pensada para tareas cotidianas a gran volumen, mientras que su hermano mayor, V4-Pro, está orientado a razonamiento más complejo aunque aún no tiene fecha de lanzamiento oficial.

En cuanto a capacidad técnica, el modelo cuenta con una ventana de contexto de un millón de tokens y 284.000 millones de parámetros totales, de los que solo 13.000 millones se activan durante la inferencia, un sistema que nos da pistas de por qué es tan barato utilizar este modelo.

Coste por tarea ejecutada en el Intelligence Index. Imagen: Artificial Analysis

Barato, pero no mejor. Ahora, si hablamos de capacidades técnicas, se encuentra a la altura de lo esperado, pero lógicamente no supera a los modelos más punteros del momento. En la prueba de inteligencia de Artificial Analysis, V4-Flash obtiene 50 puntos sobre 100, el mismo resultado que Gemini 3.6 Flash de Google, y ligeramente por debajo de Muse Spark 1.1 de Meta y GLM-5.2 de Z.ai, ambos con 51 puntos.

Los modelos más potentes del mercado, como Claude Opus 5, Claude Fable 5 o GPT-5.6, superan estas cifras en unos nueve puntos. Además, según el test AA-Omniscience de la firma de análisis apunta a que V4-Flash solo acierta el 37% de las veces en preguntas de conocimiento, con una tasa de alucinación del 84%, lo que puede traducirse en errores significativos si usamos el modelo para tareas críticas sin supervisión humana.

Salida a bolsa. Esta llamada de atención podría tener además un porqué. Y es que según afirman desde Reuters, DeepSeek se prepara para una posible salida a bolsa, y este movimiento busca recuperar protagonismo apostando por lo que mejor sabe hacer la startup de IA, que es ofrecer alternativas de IA ultraeconómicas.

La compañía ya provocó un terremoto en el mercado tech a comienzos de 2025 con su modelo R1, y ahora vuelve a presionar los precios del sector en plena guerra entre laboratorios chinos y estadounidenses. De hecho, pese a que OpenAI recorta hasta un 80% el precio de GPT-5.6, el nuevo modelo de DeepSeek sigue siendo cerca de un 60% más barato para tareas equivalentes.

El precio no lo es todo. Que el modelo sea barato de utilizar es un gran alivio ante tanta subida de precio en el coste de los tokens. Sin embargo, tal y como apuntan desde Forbes, para una empresa que confía en un modelo de IA, los retrasos, errores, la supervisión del modelo o la pérdida de confianza también tiene un precio. Por eso antes de decantarse por el modelo más barato, una organización o un desarrollador tendría que preguntarse si realmente le compensa en base a las capacidades técnicas del modelo. Al final el punto está en el equilibrio entre coste y capacidades, y lo bueno es que hay muchos tests como el de Artificial Analysis que nos permiten conocer toda esta información y más sobre los modelos.

Y por si fuese poco, a este lanzamiento le siguió, apenas un día después, la presentación de Qwen3.8-Max de Alibaba, otro gigante que compite por el mismo terreno.

Imagen de portada | Solen Feyissa

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