El 47% de todo lo que arde en la Unión Europea está en España: así lo muestra el mapa de Copernicus

Europa está muy cerca de alcanzar su peor año de incendios forestales desde que existen registros, con España a la cabeza de la lista. De hecho, si bien 2025 fue el peor año de incendios registrado en nuestro país desde 1994, en los primeros seis meses de 2026 ya se han quemado seis veces más hectáreas que en el mismo periodo del año pasado, por lo que llevamos camino de batir otro alarmante récord. Lo peor es que, según las predicciones y los mapas de riesgo, lo peor está por llegar.

El mapa de Copernicus. Europa cuenta con un Sistema de Monitorización de la Tierra, llamado Copernicus, que permite, a través de imágenes de satélite y distintos tipos de sensores, estudiar la atmósfera, el clima, el medio marino y el suelo de nuestro planeta. Cada año se publican multitud de informes sobre la situación de todos estos ámbitos, así como mapas interactivos en los que se pueden ver tanto predicciones como la evolución en tiempo real. Uno de estos mapas es el de la página del Sistema de Información sobre Incendios Forestales de la Unión Europea (EFFIS). En él, se puede ver el riesgo de incendio en Europa en relación con los factores ambientales que favorecen este tipo de fenómenos.

Los últimos días, del 29 de julio al 2 de agosto, han sido los más peligrosos de lo que va de 2026. Actualmente, el riesgo ha bajado ligeramente, pero sigue siendo muy alto. Además, los expertos alertan que lo peor podría estar por llegar.

Factores de riesgo de incendios forestales. El sistema de EFFIS para evaluar el riesgo de incendios forestales se basa en el índice FWI (Fire Weather Index), con el que se combinan un indicador de la velocidad de propagación del incendio (ISI) y un indicador del combustible disponible (BUI). El combustible disponible se establece analizando la temperatura del aire, la humedad relativa y las precipitaciones recientes. Así, se puede saber la cantidad de vegetación seca que habrá en una zona. Con respecto a la velocidad de propagación, se analiza principalmente el viento, ya que es el factor que más contribuye a que el fuego se extienda.

El papel del cambio climático. Si cada vez hay más incendios forestales no es casualidad. Los propios gobiernos de Reino Unido y España han firmado recientemente una declaración conjunta en la que señalan el cambio climático como el principal causante de esta proliferación de incendios forestales que está experimentando Europa. Además, se comprometen a reforzar las medidas para intentar prevenirlos. Es una realidad que el cambio climático nos está trayendo más sequía, temperaturas más altas y, en general, mucho más combustible listo para arder con el más mínimo chispazo.

Lo que puede venir. España es el país más afectado por los incendios forestales en Europa. Este año, el 47% del territorio quemado en Europa se corresponde con nuestro país. Hemos visto que 2025 fue el peor año de incendios forestales para España desde 1994. Sin embargo, se alcanzaron las cifras más altas tras un pico sucedido entre el 5 y el 19 de agosto. Según EFFIS, el riesgo en las próximas semanas seguirá siendo alto en toda Europa, por lo que lo peor podría estar por venir. Desde luego, las predicciones sobre altas temperaturas en las semanas y meses próximos lo avalan.

Actualmente en España. Hablando de mapas, actualmente, en el momento de escribir este artículo, hay más de 50 focos de incendios forestales activos en España, 13 de ellos críticos. En este mapa se puede ver la situación a tiempo real. Sin duda, este verano está siendo descorazonador en ese sentido. Es el momento de tomar medidas urgentes contra el cambio climático, porque esto es solo el principio. Ya tenemos nuestro país literalmente en llamas, quien siga negando la evidencia será porque prefiere mirar a otro lado.

Imagen | EFFIS

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