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El iPhone 17 Pro comienza el mes de agosto con un descuento y un nuevo precio mínimo histórico

La oferta llega poco antes de que Apple presente a la nueva generación

Iphone 17 Pro
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Alberto García

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Falta muy poco para que Apple presente la nueva generación de algunos de sus móviles. Por este motivo, no es de extrañar que, comenzando el mes de agosto, ahora mismo veamos una bajada en el precio del iPhone 17 Pro, que ahora mismo se encuentra en Amazon y otras tiendas por 1.199 euros.

iPhone 17 Pro (256 GB)

iPhone 17 Pro (256 GB)

Hoy en Amazon — 1.199,00 MediaMarkt — 1.199,00 El Corte Inglés — 1.199,00 PcComponentes — 1.299,00
Reacondicionados
Back Market — 1.069,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Potente, con buenas cámaras y una pantalla excelente

Iphone 17 Pro Amazon

El iPhone 17 Pro no ha variado mucho de precio desde su lanzamiento hace ya casi un año, manteniéndose muy cerca del oficial en todo momento. Pero la cosa ha cambiado con la llegada de la actual oferta, ya que estamos ante el nuevo precio mínimo histórico de este móvil en su versión de 256 GB de almacenamiento interno.

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Este móvil es actualmente uno de los mejores del catálogo actual de Apple (el mejor si consideramos que el 17 Pro Max únicamente es más grande y tiene una mejor batería). Monta una excelente pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz que se ve muy bien a plena luz del día e incorpora el chip A19 Pro con el que consigue obtener un excelente rendimiento.

No podemos olvidarnos olvidarnos que viene con una construcción muy bien cuidada (además, está disponible al mismo precio en varios de sus colores) y que cuenta con un sistema de cámaras bastante interesante: por un lado tenemos un sensor principal de 48 MP, y por otro lado tenemos tanto un ultra gran angular de 48 MP como un teleobjetivo x2 de 48 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 17 Pro hoy

 LO MEJOR

  • Su procesador es potente y ofrece un rendimiento excelente.
  • Su pantalla es una delicia: ofrece 120 Hz y se ve muy bien en exteriores.

❌ LO PEOR

  • El precio ha variado poco desde su lanzamiento, por lo que con la oferta actual no se aleja demasiado del oficial.

💡 CÓMPRALO SI... Necesitas cambiar de móvil y quieres comprar uno de los mejores modelos de Apple aprovechando que acaba de bajar de precio. Sobre todo si no tienes en mente comprar el último modelo en cuanto se presente y se lance.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres comprar un móvil más económico o quieres esperar a que Apple presente el iPhone 18 Pro.

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