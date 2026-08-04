Durante 400 años que van de la Edad del Hierro a la época romana los mineros de Riotinto compartieron algo: las sandalias

Si algo funciona… ¿Para qué cambiarlo? Esa máxima la aplicamos hoy y la respetaban hace ya más veinte siglos, cuando los artesanos que elaboraban calzado para los mineros de Urium, en Riotinto, depuraron su técnica hasta tal punto que la mantuvieron estable durante siglos y siglos. Lo sabemos gracias a un puñado de sandalias que contra todo pronóstico han logrado sobrevivir hasta nuestros días: entre las más antiguas y las más modernas distan 400 años.

Ahora comprendemos mejor el día a día en las minas.

Ocho suelas contra todo pronóstico. Cuando los arqueólogos exploran yacimientos suelen encontrar artículos metálicos, cerámica, vidrio… materiales capaces de soportar el paso del tiempo, como las monedas. En ocasiones sin embargo se llevan sorpresas como la que acaba de dejar el sector "Nuevo Filón Norte 1" del antiguo enclave minero de Urium, en Riotinto, Huelva.

Allí, al indagar en las montañas de ceniza generadas por los antiguos hornos metalúrgicos, un equipo de arqueólogos se encontró hace tiempo con las suelas de ocho sandalias de esparto. No es habitual descubrir algo así. Para empezar porque tienen más de 2.000 años y lo normal es que piezas de ese tipo, con materiales degradables, acaben desapareciendo con el paso de los siglos.

Si los ocho ejemplares de Riotinto han logrado preservarse en un estado asombrosamente íntegro ha sido por pura suerte: las suelas se quedaron enterradas entre la ceniza de los hornos, lo que conservó sus fibras.

Y llegó la sorpresa. El yacimiento reservaba aún otra sorpresa para los arqueólogos. Al examinar las sandalias comprobaron que las ocho suelas no eran de la misma época: el carbono 14 reveló que la más antigua puede fecharse entre los siglos IV y II a.C. y la más moderna del I d.C. Entre medias hay otros ejemplares que probablemente se fabricaron hacia el II-I a.C.

¿Qué significa eso? Que el mismo calzado se usó con escasas modificaciones durante un amplio período que se remonta entre 2.400 y 2.000 años atrás. Es decir, la gente que trabajaba en el asentamiento minero en la Edad del Hierro y la época romana quizás tuviese hábitos distintos o rezase a diferentes dioses, pero cuando se trataba de cubrirse los pies echaba mano del mismo recurso.

"Perduró varios siglos". El descubrimiento es importante porque nos ayuda a entender mejor cómo era el día a día en el enclave minero de Urium, sobre todo en un aspecto sobre el que no conservamos demasiadas pistas: la vestimenta.

"Este tipo de calzado se usó forma continuada desde la Edad del Hierro hasta época romana, lo que permite documentar una tradición artesanal y funcional que perduró varios siglos en las explotaciones mineras del suroeste peninsular", explica la Universidad de Granada, a la que pertenecen los autores del estudio.

Una ventana al pasado. Además de las sandalias, los arqueólogos han recuperado otros artículos con fibras vegetales, como cuerda y cestas que han sobrevivido al paso de los siglos al quedar preservadas entre ceniza.

"Estos hallazgos aportan nueva información sobre la vida cotidiana en los distritos mineros de la antigua Hispania y las condiciones materiales de quienes trabajaban en ellos", celebran desde la universidad andaluza, que destaca además la importancia que tuvo la artesanía con fibras vegetales en su día.

Gracias al análisis en laboratorio los arqueólogos han podido analizar en detalle cómo se fabricaban las sandalias hace más de 2.000 años: sabemos por ejemplo que se usaban cuerdas trenzadas de esparto (Stipa tenacissima), un material escogido probablemente por su resistencia, flexibilidad y abundancia en el suroeste peninsular; también hemos averiguado que los artesanos seguían un método muy preciso y estudiado para tejer las fibras y formar las suelas.

Tejiendo la historia. "Los análisis indican que la elaboración de las sandalias respondía a una planificación precisa. Las cuerdas más gruesas y homogéneas se destinaban a las partes que soportaban mayores tensiones, mientras que las más finas se empleaban en amarres y elementos de unión", concretan los expertos.

El estudio incluso precisa que las suelas rescatadas en Riotinto estaban muy gastadas, sobre todo en el antepié y talón, y a muchas les faltaban las cuerdas que originalmente las mantenían sujetas al pie, lo que ayuda a entender por qué acabaron desechadas y abandonadas entre montañas de ceniza.

Imágenes | Wikipedia y Universidad de Granada

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