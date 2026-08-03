Un análisis pone cifras al deterioro del formato físico: en un tercio de juegos de PS5 no se puede jugar solo con el disco

Hay una escena que cualquier jugador de consola reconoce: compras un juego físico, llegas a casa, abres la caja, metes el disco y esperas jugar. Puede que haya una actualización disponible, claro, pero la intuición sigue siendo que el disco contiene el juego y que internet, en todo caso, mejora la experiencia. El problema aparece cuando esa intuición deja de cumplirse del todo. Entonces la duda ya no afecta solo a la partida de esta noche, sino también a la posibilidad de conservar ese juego para el futuro, cuando las descargas quizá no estén ahí.

El dato. Esa duda ya tiene cifras. Según las pruebas de DoesItPlay, una base de datos dedicada a comprobar si los juegos físicos funcionan sin conexión, la mayoría de lanzamientos analizados siguen siendo jugables desde el soporte físico, pero hay una minoría relevante que no ofrece la experiencia completa o correcta sin algún tipo de descarga o corrección externa. En el conjunto de su catálogo probado, el 27% aparece asociado a problemas que van desde bugs severos o contenido ausente hasta casos en los que hacen falta archivos que no están en el soporte físico. La clave está en el matiz: no todos esos juegos son imposibles de arrancar, pero tampoco todos conservan intacta la promesa clásica del disco.

Cómo lo prueban. El valor de DoesItPlay está en que intenta reproducir un escenario muy concreto: qué ocurre si el juego se instala y se ejecuta sin conexión desde la copia física. Para ello, sus pruebas se hacen con hardware desconectado, instalaciones limpias y perfiles locales, sin iniciar sesión en servicios externos que puedan completar o validar la experiencia. Ese método permite distinguir entre un disco que funciona por sí solo y otro que depende de elementos que no están realmente en la caja. No es una medición comercial del mercado, sino una base de datos de pruebas prácticas orientada a la preservación y al uso offline.

Qué significa el 27%. No hablamos de una categoría única, sino de varios grados de deterioro de la experiencia sin conexión. DoesItPlay diferencia entre juegos que conservan una base funcional, pero no llegan limpios al usuario, y otros en los que la parte que falta pesa mucho más en la experiencia final. Ese matiz evita exagerar el problema, pero también impide minimizarlo. Si casi tres de cada diez entradas probadas necesitan algún tipo de corrección o complemento para quedar como deberían, el disco ya no puede tratarse siempre como una copia completa.

PS5, Xbox y Switch. Las cifras por consola ayudan a ordenar el problema, pero no deben leerse como si todas las muestras pesaran igual. En PS5, con 792 lanzamientos físicos probados, DoesItPlay calcula que el 34% no funciona plenamente como estaba previsto sin parche. En Xbox Series X, la proporción de discos completos y jugables desde la copia física se queda en el 50%, aunque el dato procede de solo 78 entradas. Switch 2 queda mejor en esa comparación, con un 75%, pero también con una base reducida de 48 juegos.

PlayStation aviva el debate. La discusión llega, además, con una fecha marcada en el calendario. A partir de enero de 2028,Sony dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos que lleguen a las consolas PlayStation, aunque los títulos ya editados en ese formato seguirán quedando fuera de ese cambio. Es una decisión que ha alimentado el malestar entre quienes siguen defendiendo comprar, prestar, revender o conservar juegos en caja. Los datos de DoesItPlay no explican por sí solos ese giro, pero sí añaden una capa nueva a una conversación que ya venía caliente.

La promesa física. Lo que se está degradando es el perímetro de una opción que durante años parecía clara. Primero llegaron ediciones en disco que no siempre se sostienen bien sin elementos externos; después, formatos físicos que en algunos casos funcionan más como una llave de descarga que como una copia completa; y ahora Sony ha puesto sobre la mesa el siguiente escalón, que esa alternativa desaparezca para los nuevos lanzamientos de PlayStation. No son fenómenos idénticos, pero apuntan en la misma dirección: el formato físico no se está apagando de golpe, se está estrechando por partes.

Imágenes | Amanz

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