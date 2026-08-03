Un fragmento de cohete de SpaceX va a estrellarse contra la Luna este miércoles. Y los científicos están encantados

A los humanos no nos gustan los objetos que impactan sobre la Tierra, pero los que chocan con la Luna son un caramelito para la ciencia. No suponen un riesgo para nuestro planeta (deberían ser objetos enormes para que así fuera) y nos dan información muy interesante. No hay más que ver el caso del asteroide 2024 YR4, que durante mucho tiempo se pensó que podría chocar con la Tierra en 2028. Los últimos cálculos eliminan esa posibilidad, pero sí que siguen manteniendo la Luna dentro de la franja de impacto posible. Esto, lejos de ser tan preocupante como era el posible impacto con la Tierra, brinda a los astrónomos la posibilidad de estudiar un impacto conocido sobre nuestro satélite. Pero, en realidad, no habrá que esperar hasta 2028. Este mismo miércoles tendrá lugar el impacto en la Luna de la etapa superior de un cohete de SpaceX. Eso también puede darnos datos muy interesantes.

Un cohete de SpaceX muy conocido. El objeto que impactará con la Luna el próximo miércoles, 5 de agosto, a las 8:44 (hora peninsular española) es la etapa superior de un Falcon 9 que se lanzó en enero de 2025 con dos módulos lunares a bordo: el Blue Ghost, de Firefly Aerospace, y el Hakuto-R MIssion 2, de la compañía japonesa ispace. Tras liberar ambas cargas útiles sin problema, el propulsor del cohete aterrizó de nuevo en la Tierra, mientras que la etapa superior quedó libre en el espacio. Todo esto es el proceso normal de cualquier cohete reutilizable de SpaceX. Normalmente, se hace un seguimiento de la etapa superior, que o se convierte en basura espacial o acaba reentrando en nuestro planeta. Pero, en este caso, dicho seguimiento ha mostrado un final diferente: la etapa superior chocará con la Luna.

Las predicciones. Los primeros cálculos sobre el futuro impacto apuntan a que este debe producirse cerca de los cráteres Einstein y Bell, en el extremo lunar occidental. La columna de eyección, que se producirá inmediatamente después, podría llegar a medir entre 75 y 100 kilómetros de altura, generando un brillo que contrastaría con la oscuridad en torno a nuestro satélite. Por eso, los científicos que han analizado el suceso creen que podrá verse tanto con telescopios espaciales como terrestres. Incluso los aficionados podrán verlo con un telescopio suficientemente sensible.

Lo que nos enseña este impacto. Más allá de un curioso espectáculo, el impacto de este cohete de SpaceX sobre la Luna puede dar información muy importante a los científicos. Para empezar, servirá para probar los sistemas que ya hay en la Luna de análisis de actividad sísmica. Estos están diseñados para, en caso de detectarse un temblor muy grande, identificar su origen. Dado que en este caso el origen ya se conoce y estará perfectamente monitorizado, se podrá comprobar si estos sistemas están bien calibrados.

Por otro lado, se espera que las partículas liberadas por el choque del cohete de SpaceX viajen incluso a 1.000 kilómetros de distancia. Es importante estudiar cómo se comportan, ya que, en un futuro, si se produce un impacto parecido con astronautas trabajando sobre la Luna, podría suponer un peligro para ellos. Es importante monitorizar estos eventos sin humanos pululando aún por nuestro satélite. En el futuro, cuando se construyan bases lunares, será muy habitual que haya personas trabajando en ellas, por lo que es importante predecir el comportamiento de cualquier impacto para que estas estén a salvo.

No se puede saber todo. Según ha explicado a Space uno de los científicos que han analizado el comportamiento del cohete de SpaceX, William Jo, los cálculos pueden ser excesivamente optimistas. Quizás la columna no sea ni tan alta ni tan brillante. Pero está claro que la información que nos aporte seguirá siendo muy útil de cara a la futura colonización lunar. Por eso hay tantos ojos puestos en ese cohete jubilado que se dirige poco a poco hacia una muerte anunciada sobre la Luna. No es óptimo que impacte con la Luna, pues es una clara muestra de los riesgos que supone la basura espacial, pero al menos nos ayuda a prepararnos para cuando otro trozo de chatarra impacte sin avisar.

Imagen | Jebeadso

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