Hace 55 años, este niño rodó su único papel en el cine. Hoy sigue cobrando (una ridícula miseria) por él

A Peter Ostrum lo sacaron con 12 años de un teatro infantil de Cleveland para ponerlo a las órdenes de Gene Wilder y protagonizar 'Willy Wonka y la fábrica de chocolate', la original, la de 1971. Fue su primera y última aparición en el cine, porque tras el rodaje de la peli rechazó un contrato de tres películas y se hizo veterinario. Lo más simpático es que todavía sigue cobrando por ese papel.

El cheque, literalmente, no da ni para la gasolina que gastaría en ir a cobrarlo, porque el monto asciende a la friolera de entre ocho y diez dólares cada tres meses.

El casting de Cleveland. Empecemos por el principio, que la historia tiene miga. Unos cazatalentos que buscaban por todo el país a su Charlie Bucket (el prota de la película) aterrizaron en el Cleveland Play House, donde Ostrum actuaba en el teatro infantil. Le hicieron unas fotos y lo grabaron leyendo el libro de Roald Dahl. Dos meses después llegó la llamada para una prueba en Nueva York (en la que cantó "My Country, Tis of Thee") y, un mes más tarde, la confirmación: el joven Ostrum tenía diez días para hacer las maletas rumbo a Múnich.

El reparto de la película original | Imagen: IMDB

Cinco meses en Alemania. El rodaje de 'Charle y la Fábrica de Chocolate' duró cinco meses, tiempo durante el cual Ostrum estuvo a las órdenes de Wilder y de Jack Albertson (el abuelo Joe). Lo describió, años después, como "una especie de intercambio de estudiantes de cinco meses", según contó él mismo a la revista de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA). Lo de la revista de medicina veterinaria cobrará sentido en un momento.

El contrato que no firmó. Al terminar, el productor David L. Wolper le ofreció un contrato de tres películas. Ostrum se lo pensó una semana en California y volvió con un no. ¿El motivo? Nada que ver con Hollywood: a la vuelta de Alemania, su familia compró un caballo para celebrar el estreno. Ver trabajar al veterinario del anime fue lo que, realmente, despertó su vocación. "Recuerdo al veterinario viniendo a cuidar de los caballos, y me causó una impresión enorme", explicó, frente a un padre abogado del que, según reconoció, "no tenía ni idea de qué hacía todo el día".

De Charlie Bucket a las vacas de Lowville. Ostrum se doctoró en Medicina Veterinaria por la Universidad Cornell en 1984 y entró a trabajar al año siguiente en la Countryside Veterinary Clinic de Lowville (Nueva York), especializado en caballos y vacas lecheras. Tras dirigir una clínica veterinaria, Ostrum se jubiló en septiembre de 2023, después de casi 38 años de ejercicio.

Gene Wilder | Imagen: IMDB

Ocho dólares cada tres meses. Esa es la cifra que dio en 2018, durante una proyección en el Snowtown Film Festival, y SlashFilm la situaba en la misma horquilla en un texto de finales de 2024. No es ninguna anomalía suya: el sistema de regalías de SAG-AFTRA se calcula con fórmulas fijadas en el contrato de la época, y las películas de los 70 se firmaron sin pensar ni en streaming ni en inflación. Por lo que sea.

Esto mismo le pasa a Mandy Moore, que ha enseñado cheques de 81 centavos por las reposiciones de 'This Is Us' en streaming. A William Sanford Davis, de 'Abbott Elementary', le llegó uno de 3 centavos. Es decir, cuanto más viejo el contrato, más ridículo es el cheque, da igual lo que valga hoy la película: fue precisamente esa brecha uno de los motivos de la huelga de SAG-AFTRA de 2023, que terminó 118 días después con un acuerdo histórico sobre regalías y sobre el uso de la IA con la imagen de los actores.

El valor de la película original. 'Willy Wonka y la fábrica de chocolate' vale mucho hoy en día, aunque costó tres millones de dólares (unos 23 millones actuales, ajustando a la inflación) y recaudó solo cuatro en su estreno de 1971. Fue, a todas luces, un fracaso de taquilla según los estándares de la época. No se convirtió en clásico de culto hasta que la televisión la repuso sin parar durante los años 80 y el vídeo doméstico hizo el resto.

Wonka vuelve con la voz de un muerto. Netflix pagó unos 686 millones de dólares (500 millones de libras, según Financial Times, porque la propia Netflix nunca confirmó la cifra) en 2021 por los derechos de la obra de Roald Dahl, 'Charlie y la fábrica de chocolate' incluida, y cinco años después esa inversión no le ha dado ningún éxito comparable a 'Bridgerton' o 'Miércoles'.

Su última carta, a tiempo para el 55º aniversario, es 'Wonka's The Golden Ticket': un reality de competición de nueve episodios (los siete primeros de golpe el 23 de septiembre de 2026, el final en dos partes el 30) rodado en la Gold Coast australiana, con doce concursantes que se juegan su propio ticket dorado, cada uno con un acompañante, según detalla Deadline.

Rusty Goffe, uno de los Oompa Loompa originales de 1971, repite papel. Y la voz que narra el concurso es la de Gene Wilder, fallecido en 2016, recreada con inteligencia artificial por ElevenLabs (la misma compañía que ya vende clones de Judy Garland o James Dean) y autorizada por la viuda de Wilder, Karen Wilder, que lo resumió así: "Gene tenía una capacidad extraordinaria para llevar humor, asombro y corazón a la vida de la gente."

Ese permiso no es un trámite menor. La legislatura de California aprobó en agosto de 2024 la AB 1836, en vigor desde enero de 2026, que exige el consentimiento de los herederos para recrear digitalmente a un actor fallecido, precisamente después de que Disney acumulara demandas por casos parecidos (Peter Cushing en 'Rogue One' o Christopher Reeve en 'The Flash').

Imagen de portada | Captura de la película original

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