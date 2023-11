Termina la huelga de actores de Hollywood con un acuerdo histórico. Uno que va a marcar a la IA y al streaming durante años

Tras 118 días de huelga, los actores han llegado a un acuerdo con los grandes estudios de Hollywood. Y lo han hecho con un acuerdo de gran impacto que previsiblemente marcará las líneas de actuación de los próximos años en dos grandes aspectos como son el copyright de la inteligencia artificial y los beneficios del streaming.

Disney, Netflix, Warner Bros. y el resto de grandes estudios aceptan las peticiones. El sindicato de actores SAG-AFTRA que representa a miles de trabajadores ha llegado ha un acuerdo con la 'Alliance of Motion Picture and Television Producers' (AMPTP), la organización que engloba a los principales estudios.

Una vez alcanzado el acuerdo, que esta previsto que se firme este viernes, la huelga de actores se desconvocará y Hollywood podrá volver a pleno rendimiento, algo que no ocurre desde el pasado mes de mayo. Desde 1960, los actores de Hollywood no habían ido a la huelga a gran escala.

Una subida de salarios por valor de 1.000 millones de dólares. Según describen desde SAG, el acuerdo tendrá un impacto de más de 1.000 millones de dólares en tres años. Esto es debido al incremento de salarios pactado para "cada categoría", junto a un bonus de pago por los servicios de streaming.

Según definen desde la AMPTP, este acuerdo representa un "nuevo paradigma" y supone para el sindicato de actores su "mayor ganancia contrato a contrato" de la historia. Han hecho falta casi cuatro meses de huelga para conseguirlo. Uno menos que en el caso de los guionistas, que lograron un acuerdo tras 146 días.

Protección frente al uso no autorizado de la IA. Según explicaba el sindicato de actores: "la inteligencia artificial plantea una amenaza para las profesiones creativas, y todos los actores e intérpretes merecen un lenguaje contractual que les proteja de la explotación de su identidad y talento sin consentimiento ni remuneración". Una de las preocupaciones era el uso de la IA y los deepfakes para crear gemelos digitales.

El acuerdo incluye protecciones para evitar este uso no autorizado, aunque no se conocen todavía todos los detalles de cómo se protegerán los actores frente al uso de la IA. Según describe The Hollywood Reporter, los productores querían tener la posibilidad de escanear a los actores 'Schedule F', aquellos que ganan más de 32.000 dólares por episodio de TV o de 60.000 dólares por película.

Vuelta al trabajo con las grandes producciones. Con la huelga concluida, varias producciones que habían quedado paralizadas volverán a reanudarse. Es el caso por ejemplo de la segunda parte de 'Deadpool', 'Dune: Parte 2', 'Mortal Kombat 2', 'Gladitor 2' o la nueva temporada de 'Andor'.

