'Dune: Parte Dos' se retrasa definitivamente a 2024. La razón, la implacable huelga de guionistas y actores

La cosa pintaba mal desde que se produjo la huelga de guionistas de Hollywood y, sobre todo, la de actores. La gran factoría de superproducciones cinéfilas está acusando la complicada situación y poco a poco están produciéndose retrasos importantes en algunos de los estrenos más esperados de los próximos meses. El mejor ejemplo lo tenemos en 'Dune: Parte Dos'.

La segunda entrega de la película rodada por Denis Villeneuve ya amenazaba con retrasarse, y según Variety los temores se han confirmado. 'Dune: Parte Dos' se estrenará —si todo va bien desde ahora— el próximo 15 de marzo de 2024.

Esta producción tenía previsto estrenarse el 3 de noviembre, pero Warner Bros. y la productora, Legendary Entertainment, han acordado aplazar ese estreno cuatro meses. La razón: sin la promoción de sus estrellas, los ingresos en taquilla se hubieran visto probablemente castigados.

Tanto el estudio como la productora han tratado de esperar hasta el último momento para anunciar el retraso según The Hollywood Reporter. El plazo límite era finales de agosto, porque la campaña de promoción tendría que haberse iniciado a principios de septiembre. Sus protagonistas —Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh y Christopher Walken— formarían parte de ese esfuerzo promocional.

El retraso de 'Dune: Parte Dos' ha afectado a otros futuros estrenos del estudio. 'Godzilla x Kong: The New Empire', que se iba a estrenar el 14 de marzo de 2024, se ha retrasado un mes al 12 de abril. Mientras, 'Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' se ha retrasado al 13 de diciembre de 2024.

'Dune: Parte Uno' tuvo una recaudación notable de 402 millones de dólares a nivel global, pero su secuela ha generado una expectación mucho mayor. Según su director, Denis Villeneuve, "la primera parte es más una película contemplativa. La segunda parte es una película de acción y guerra épica. Es mucho más densa. Fuimos a todos los lugares nuevos".

