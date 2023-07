La huelga de actores en Hollywood ya es una realidad: las consecuencias son imprevisibles y ya hay películas paradas

Finalmente, las negociaciones no han llegado a ninguna parte. Ayer ya hablábamos de la inaudita situación que se ha dado en Hollywood, con guionistas y actores coincidiendo en una huelga que hace reivindicaciones muy similares (por primera vez en 63 años). El grueso de profesionales que pararán a partir de esta tarde (solo contando a los actores, 16.000) hará que la industria del cine en EE.UU. prácticamente se detenga.

Sindicatos en pie de lucha. SAG-AFTRA es el sindicato de actores y artistas de radio y televisión que no llegó a un acuerdo antes de que expirara el contrato ayer a medianoche con los representantes de la industria, la Alliance of Motion Picture and Television Producers o AMPTP (y que buscando un acuerdo se había extendido de forma extraordinaria del 30 de junio al 12 de julio). Según el representante del sindicato, las respuestas de la industria a las cuestiones clave que reivindicaba SAG-AFTRA eran "insultantes e irrespetuosas".

Las reivindicaciones. Pero... ¿qué pide el sindicato? Ante todo, más transparencia en la comunicación de los datos de audiencia y taquilla. SAG-AFTRA ha propuesto, por ejemplo, el empleo de datos procedentes de Parrot Analytics, una compañía independiente especializada en analítica de audiencias. Todo ello para recibir unas regalías (ingresos extra por redifusión de contenido) más justas. También piden que se controle el uso de inteligencias artificiales, que en el caso de los actores inmplicaría un pago por el uso de su apariencia en encarnaciones generadas por IA.

La culpa es del streaming. En un comunicado, el sindicato ha hablado del streaming como catalizador de cambios que han acabado perjudicando a la profesión, hablando de cómo los beneficios de los profesionales "se han visto gravemente erosionados por el auge del ecosistema de streaming". Además, añade el comunicado, "la inteligencia artificial plantea una amenaza para las profesiones creativas, y todos los actores e intérpretes merecen un lenguaje contractual que les proteja de la explotación de su identidad y talento sin consentimiento ni remuneración".

Parones en los rodajes. Casi desde antes de que se confirme la huelga, ya empieza a hablarse de producciones y eventos que se paralizarán. Por ejemplo, los actores no podrán ir a promocionar películas a la inminente San Diego Comic-Con. Dos esperadas secuelas, como 'Gladiator 2' y 'Mortal Kombat 2', ya tienen la continuidad de sus rodajes puesta en duda. Y esto es solo el principio: hasta que Hollywood no llegue a un acuerdo con guionistas y actores, podemos esperar unos meses de parálisis total.

Tensión en el ambiente. Se percibe cierto temor a los efectos de la huelga por parte de la industria, que es lo que propició la muy agresiva reacción de la industria a la huelga de guionistas. Ayer desvelaba Deadline que el plan de la AMPTP era, sencillamente, dejar pasar el tiempo hasta que las deudas, las hipotecas y la necesidad de trabajo llamara a muchos guionistas a traicionar a los suyos. Aunque en un principio se entendió esta filtración como un plan para asustar a los guionistas, la radicalidad del mismo ha unido aún más al sindicato de escritores y, según insiders de la industria, los propios productores se están dividiendo en un mar de acusaciones mutuas.

Qué puede pasar. Hablábamos esta mañana de que está por ver si en septiembre veremos una ceremonia de los Emmy al uso o una versión altamente deslucida, pero de momento ya se están tomando medidas de emergencia. La premiere en Londres de 'Oppenheimer' de esta tarde se ha adelantado una hora para que a los actores les dé tiempo de conceder entrevistas y dejarse ver por la alfombra roja, porque cuando se haga oficial la huelga tendrán que abandonar la sala para no incumplir las condiciones del sindicato. Así de incierto es el futuro para un Hollywood que, recordemos, aún está sufriendo los efectos de la onda expansiva de la pandemia.

