El descalabro de Indiana Jones en taquilla se salda con dos triunfadoras: la nueva 'Insidious' y una sorpresa absoluta

No le ha ido bien a Indiana Jones. A estas alturas ya podemos decirlo sin ningún tipo de paños calientes. Aunque su segunda semana en taquilla no ha sido una caída al vacío comparable a la de 'Flash', las cifras son claras: la última secuela de 'Insidious', una apuesta de Blumhouse infinitamente más modesta que el regreso de Harrison Ford, ha conquistado la cima de la taquilla, y no es la única competidora sorprendente en las recaudaciones.

Una carrera accidentada. Ya desde el primer fin de semana, el destino de Indiana Jones pintaba tenebroso: 130 millones de dólares de recaudación, 60 de ellos en Estados Unidos. Teniendo en cuenta que se calcula que su recaudación tiene que superar los mil millones, convirtiéndose en una de las producciones más taquilleras de la historia, la cosa está complicada. Había esperanzas en que la cosa subiera el siempre jugoso 4 de julio, pero hubo sorpresa: 'Indiana Jones y el Dial del Destino' fue expulsada del trono, por sorpresa, por el thriller 'Sound of Freedom'.

Peor que 'Flash'. Estamos en un punto en el que las recaudaciones de los blockbusters son tan decepcionantes que, salvo golpes en la mesa al estilo de 'Avatar 2', lo que empieza a ser importante es mantenerse. Por ejemplo, 'Flash' superó en recaudación a Indiana Jones en sus primeras semanas, con 139 millones frente a los 130 de Indy. Pero en la segunda semana, 'Flash' se hundió un 72%, mientras que 'El Dial del Destino' lo ha hecho solo un 56%, con 26'5 millones en EE.UU y 31,8 en el resto del mundo. Pero claro, Indiana Jones necesita mucho más para recuperar su presupuesto.

'Insidious' triunfa. La líder de la taquilla esta semana ha sido 'Insidious: La puerta roja', debut en la dirección del protagonista de las dos primeras, Patrick Wilson. La saga vuelve a la sufrida familia original y este regreso ha sido premiado por los espectadores con 32,6 millones de dólares. No es monumental, pero hay una diferencia clara con otros blockbusters: esta quinta parte de 'Insidious' solo ha costado 16 millones de dólares. La película aterrizará aquí el 10 de julio, pero ya se ha visto fuera de Estados Unidos, donde ya ha rascado 31'4 millones, la mejor recaudación de una película de terror post-pandemia.

La gran sorpresa: 'Sound of Freedom'. Que la quinta entrega de 'Insidious' resulte rentable no es un trauma para nadie a estas alturas. Mucho más imponente es la irrupción en las listas de esta modesta producción con un par de nombres semiconocidos en el reparto (Jim Cazievel y Mira Sorvino): el 4 de julio le arrebató el pódium a Indiana Jones y este fin de semana se ha colocado en una notable tercera posición, sumando ya 40 millones de dólares (tras un arranque con 14'2).

Aires de telefilm, público garantizado. Esta película, que aún no tiene prevista su distribución fuera de Estados Unidos, cuenta cómo un ex agente de Seguridad Nacional deja su trabajo para sumergirse en el terrible mundo del tráfico de personas en Latinoamérica. Orientada al público conservador y religioso, está usando métodos de promoción como apps que permiten comprar entradas para donarlas a quienes no se las puedan permitir. La fiebre de las películas de orientacion cristiana está dando sorpresas como 'Su único hijo' (que aquí vimos en junio) o 'Jesus Revolution', aunque desde luego es la primera vez que una película de este tipo puede presumir de doblegar a Indiana Jones.

Malos tiempos para la comedia. Lo que ha parecido constatar este fin de semana es que no corren buenos tiempos para un género que antes era garantía de éxito: la comedia romántica. Por una parte, 'Joy Ride' solo ha recaudado 5'85 millones de dólares, muy por debajo de lo esperado viniendo de uno de los guionistas de 'Crazy Rich Asians'. Una suerte similar ha corrido 'Sin malos rollos', una comedia de la que se esperaba mucho por la presencia de Jennifer Lawrence, pero que después de dos semanas en cartel ya ha caído al puesto 7 de la lista, con un descenso del 33%. Lleva 67 millones de dólares recaudados en todo el mundo, pero ha costado 45, así que le espera un verano de sudar para resultar rentable.

Las tres esperanzas. El verano no se ha acabado: por delante tenemos tres estrenos para los que hay buenas expectativas, pero que tienen mucho que demostrar: 'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1', 'Barbie' y 'Oppenheimer'. Tres películas completamente distintas tanto en el público al que van dirigidas como en su propia naturaleza, pero con un objetivo común: espabilar la taquilla. De sus recaudaciones dependerá, en buena medida, que tengamos que replantearnos o no el mismísimo concepto de blockbuster como salvavidas para las recaudaciones.

Cabecera: Sony Pictures

