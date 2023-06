'Flash' es una competente aventura superheroica, pero hay un obstáculo: tenemos fresca 'Spider-Man: Cruzando el multiverso'

Es imposible enfadarse demasiado con 'The Flash', o achacarle todos los problemas que arrastra el universo DC. Su apuesta franca por la diversión inocua y el desmadre colorista son un alivio después de una película que resultaba igual de caótica y desastrada, 'Black Adam', pero que iba envuelta en un tono solemne y autoconsciente bastante cargante.

'The Flash', desde la propia presentación del personaje y la divertidísima secuencia inicial, con un título de la película que no acaba de salir -en un guiño meta mucho más conseguido que la avalancha de easter eggs que nos espera- y el salvamento in extremis de una lluvia de bebés (y perro guía), deja claro el tono ligero que se puede esperar del film de Andy Muschietti. Es un tono que, por cierto, comparte con la mayoría de las encarnaciones del personaje.

Una es la hoy semiolvidada pero sensacional serie de televisión, muy influida por el Batman de Tim Burton y con detalles de gloria como el Trickster de Mark Hammil o la banda sonora de Shirley Walker y Danny Elfman. La otra es la fantástica serie de The CW, respetuosa con el lore y la galería de villanos tradicional del héroe, con acción sencilla y efectiva y recursos de guión que la hacían salir victoriosa de la adaptación de arcos de los cómics nada sencillos de visualizar, como el propio 'Flashpoint' que apuntala esta película de Andy Muschietti.

Sin embargo, pese a ese tono luminoso (igual que pasa siempre, siempre en DC en particular y en el cine de superhéroes en general, como si todas las películas del género se arrepintieran de serlo a mitad de trayecto), el tramo final de la película adquiere unas resonancias trágicas que se le quedan algo grandes al este enfoque del personaje interpretado por Ezra Miller (que, por cierto, está brillante en su doble encarnación). Y el resultado es un demencial batiburrillo de easter eggs tan apabullante como carente del menor sentido dramático.

Tsunami de guiños

Ese batiburrillo de homenajes arbitrarios se desploma sobre el espectador en un tramo final en el que es imposible no pensar en cómo los multiversos se han convertido en el recurso argumental favorito del género. Y, por asociación, es imposible no acordarse de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso', la última aportación de Hollywood a esta moda (después de inaugurarla hace unos años en la primera 'Spider-Man: Un nuevo universo' y que Marvel la exprimiera en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' y 'Spider-Man: No Way Home') y de lo bien que le salía.

Posiblemente, 'The Flash' es, de todas las películas que tratan el tema, la que hace un uso más abusivo, casi pornográfico, de las posibilidades de los mundos paralelos: un espectáculo de CGI a medio cocer que no tiene absolutamente ningún impacto en el conflicto dramático de la película. Justo al contrario que 'Cruzando el multiverso', que aunque a veces caía presa de sus propios excesos, tenía un conocimiento y una devoción por su mitología que en 'The Flash' no está por ningún lado.

Y eso que tiene muy al alcance de la mano el cómo hacerlo bien. El guiño (uno de los mejores de la película) a 'Regreso al futuro' es pertinente, porque en sus mejores momentos, 'The Flash' sabe cómo exprimir las paradojas de la cuarta dimensión por la vía del multiverso. Y la presencia de Michael Keaton es memorable, componiendo un Batman duro, sarcástico y emotivo que va más allá del guiño para nostálgicos.

Es inevitable querer perdonarle a 'The Flash' sus desequilibrios, su horrendo tramo final y sus efectos especiales de saldo (que carecen del encanto barriobajero de 'Quantumania'), especialmente en un año donde la plasticidad sublime de los superhéroes ha alcanzado una nueva cima visual con 'Cruzando el multiverso'. Pero hay veces en que nuestros deseos se quedan a medias: ahora solo queda esperar a que el puñetazo en la mesa de James Gunn lo sea con todas las de la ley y no se quede solo en un multiverso más.

Cabecera: Warner

En Xataka | Warner está revelando casi todos los cameos de 'The Flash'. Es una muy mala señal sobre sus expectativas