'Crisis en Tierras Infinitas': puede que no sea el mejor crossover de todos los tiempos, pero sí el más desmadrado

“Lo queríamos hacer porque mola” afirma sin complejos Marc Guggenheim -co-creador de 'Arrow' y consultor de este evento- para 'Rolling Stone' justificando la existencia de 'Crisis en Tierras Infinitas', el megacrossover de todas las series de héroes DC del canal The CW. A lo largo de cinco episodios de las series 'Supergirl', 'Batwoman', 'The Flash', 'Arrow' y 'Legends of Tomorrow' está teniendo lugar el evento más ambicioso que jamás ha puesto en pie el canal.

Estos son los días de emisión de los episodios:

'Supergirl': Domingo, 8 de diciembre

'Batwoman': Lunes, 9 de diciembre

'The Flash': Martes, 10 de diciembre

'Arrow': Martes, 14 de enero

'Legends of Tomorrow': Martes, 14 de enero

Es decir, que ahora mismo nos encontramos en una pausa antes de que The CW retome el evento a mediados de enero. Acerca del resultado artístico no podemos hablar con todos los datos sobre la mesa, pero sí que podemos celebrar el sentido del riesgo de The CW, que no solo adapta uno de los arcos clásicos de los comics DC (y que nació en los ochenta como un evento obligado para poner orden en la caótica narrativa multidimensional que arrastraba la editorial desde sus inicios), sino que lo hace con el mismo enfoque que convierte a sus series en una de las joyas de las adaptaciones superheroicas: despreocupadamente, sin exceso de drama ni olvidar que hemos venido aquí a divertirnos.

La cuestión es que los multiversos (atesora el término ahora que es "de culto", que con la posibilidad de que la Fase 4 del MCU esté fundamentada en ellos hasta el último mono del fandom va a ser experto en realidades alternativas) son parte connatural de las series de The CW casi desde su inicio. Por ejemplo, en la primera temporada de 'The Flash' ya se hablaba de una "crisis" que concluía con su muerte, un guiño a la versión original de este evento mucho antes de que The CW supiera que podría adaptarlo (se enteraron preparando 'Elseworlds', el evento del año pasado).

En la segunda temporada de 'The Flash' ya hubo un viaje a Tierra 2, y la idea de los multiversos se usó para justificar que el velocista y Arrow nunca hubieran oido hablar de Supergirl, ni a la inversa (explicación prosaica: 'Supergirl' arrancó en CBS antes de pasar a The CW, por eso no se cruzaron en sus primeras andanzas y sus orígenes no están parcialmente vinculados, como pasa con 'Batwoman' o 'Legends o Tomorrow'). Fue el crossover de 2017, 'Crisis on Earth-X', el que estableció las reglas más o menos claras de los multiversos.

Cómo se hace un multiverso

Después de unos cuantos crossovers a sus espaldas, el equipo de The CW tiene depurada la técnica para montar estos pitotes en formato evento que pone en relación a todas las series de la casa. Una primera complicación está en cuadrar agendas, algo que el equipo de producción soluciona con trucos a veces tan insospechados como usar dobles de cuerpo y pequeños retoques digitales para adjudicar caras en planos fugaces. Sin duda, la presencia de héroes con disfraces llamativos, poderes pirotécnicos y máscaras ayuda a camuflar los trucajes.

En este caso, esa tarea se complicó cuando se decidió que 'Crisis en Tierras Infinitas' sería una fiesta de cameos, con encarnaciones de los mismos héroes procedentes de otras series, de otras generaciones. Siendo DC propietaria de todos ellos los trámites legales se aligeraban, pero Guggenheim reconoce que no fue fácil reunir a gente tan variada como Tom Weeling y Erica Durance de Smallville, Burt Ward -el Robin de 'Batman' de los sesenta- e incluso Brandon Routh, el Superman de 'Kingdom Come' con un traje que recuerda al que ya encarnó en 'Superman Returns: El regreso'. Tienes la mayoría enumerados y desmenuzados en este artículo.

También surgían problemas de otro tipo. Cuenta Guggenheim en Rolling Stone que "cada día era una montaña rusa emocional: uno dice que sí, otro dice que no. O esta persona dice que sí, pero no nos lo podemos costear. Había algunos personajes aprobados por DC Entertainment, y otros que se nos dijo que absolutamente no". No es difícil deducir cuáles recibieron negativa: los que tienen película en ciernes. Posiblemente nos acabemos enterando de casi todos los que se quedaron en la mesa de trabajo.

De qué va esta Crisis

'Crisis en Tierras Infinitas' parece una respuesta jovial y desenfadada al exceso de tragedia (algo barata: nadie se creyó que aquello sería definitivo) del final de 'Vengadores: Infinity War'. Arranca en el episodio de 'Supergirl' liquidando a los 'Titanes' de DC Universe, al Batman de la película de Tim Burton (referenciado con elegancia a través de la icónica banda sonora de Danny Elfman) y al Robin de los años cincuenta, en un cameo fugaz pero significativo para quienes veneramos a ese Hombre Murciélago como uno de los mejores de todos los tiempos.

La única manera de solucionarlo es reuniendo a todos los héroes: el Monitor, que ya ha tenido su protagonismo en otros eventos de The CW, los convoca para enfrentarse a una horda de demonios que funcionan como avanzadilla de la onda destructora de universos enviada por el Anti-Monitor. En la mejor tradición de las Crisis de los comics... no haremos spoilers, pero los lectores saben qué pueden temerse, aunque quizás no con quién. Quienes lleven las series de The CW al día no se sorprenderán demasiado de alguna baja: el propio Monitor predijo este trágico acontecimiento.

Ya hemos visto los episodios correspondientes de 'Supergirl', 'Batwoman' y 'The Flash', y no os vamos a contar mucho más allá de que la clave para la resolución de la crisis está en la localización de siete "adalides" ("paragons" en la versión original) que representan diferentes virtudes, y que están repartidos por el universo. Es una ingeniosa manera de gestionar los distintos cameos e intervenciones especiales, que a menudo funcionan como pequeños guiños episódicos, como es el caso de la aparición de los protagonistas de 'Smallville' en un simpático guiño autocontenido. Más permanente parece el papel del Superman de Brandon Routh, algo nada de extrañar teniendo en cuenta que Routh ya forma parte del CW-verso con otro personaje.

Brandon Routh como el Superman de 'Kingdom Come'

El crossover tiene, hasta el momento, los mismos problemas que tantas series de The CW que se toman sus reglas a la ligera. Una de las tramas secundarias más importantes gira en torno a la resurrección de uno de los personajes con un método sacado del bat-verso y que ya conocimos en 'Arrow' pero que había quedado clausurado por la propia ficción de la serie. Pero claro: universos alternativos, que están ahí para lo bueno (los cameos, los homenajes, las cabriolas narrativas) y lo malo (las soluciones perezosas). Pese a que esa subtrama se prodiga en cameos jugosos (John Constantine y Lucifer), es uno de los puntos bajos de la Crisis.

Pero esta ligereza que lleva a no tomarse con demasiado rigor las trampas argumentales también propicia sus mejores momentos, de humor y despreocupación, procedente del inmenso catálogo de personajes y sus relaciones ya establecidas: por ejemplo, Cisco preguntando una y otra vez si seguro que hay que llamar Anti-Monitor a la némesis del Monitor. El tono es consistente y a lo único que conduce es a cierta carencia de épica momentánea.

'Crisis en Tierras Infinitas', si sigue en la misma línea que la de otros crossovers previos y de las propias series de The CW (y superado su ecuador, todo parece indicar que así será), nos garantiza un cruce de personajes y universos moderadamente enloquecido y decididamente sin complejos. Hay algo de candoroso e infantil en su pretensión de juguetear con distintos supermanes procedentes de películas y series, en su incoherente mezcla de personajes que nunca deberían aparecer juntos en el mismo plano, en su rendido homenaje a héroes que merecieron más atención (como el Batman de Kevin Conroy), en su alegría al liquidar a secundarios que solo aparecen en escena para hacer su reverencia final.

Qué aporta otra Crisis al panorama superheroico

Ese espíritu infantil de "tenemos todos estos personajes, no nos preocupemos por la coherencia, simplemente divirtámonos" es lo que, ocho años después del estreno de 'Arrow', sigue dando un brillo especial a la versión DC de The CW. Puede que el estilo 'villano de la semana' a veces juegue en su contra, como también lo hace la imposible querencia a buscar un más difícil todavía... sin medir la escalada de tensión a lo largo de la temporada. Eso hace que haya muertes, resurrecciones y conflictos irresolubles que se solventan de una semana a otra. Un problema que comparten otras series de The CW ajenas a lo superheroico como 'Riverdale'.

Pero sin embargo, los aficionados a los comics de superhéroes tradicionales conocen bien esta sensación de narrativa inconstante, pura esencia de comic-book, que tan pronto tiene un tono histérico o jocoso como momentos de inesperadamente maduro drama superheroico. Todo en pequeñas píldoras (ninguna serie de The CW sobrepasa los cuarenta minutos) que hacen de su asumida intrascendencia su mejor arma, porque saben que si se pasan de frenada, todo está olvidado en unas semanas, y si se da en el blanco, se puede explotar sin miedo al ridículo. Es lo que pasó con los múltiples Harrison Wells de 'The Flash', otra criatura de la naturaleza multivérsica.

Puede que llamar a 'Crisis en Tierras Infinitas' el crossover más ambicioso de la historia sea excesivo. La aplastante madurez narrativa y temática del MCU está ahí como un referente inalcanzable, pero The CW sabe que esas cotas están lejos de su radio de acción, y por eso mismo puede centrarse en el drama tontorrón (la obsesión de las series de The CW con el tema del legado está aquí presente), en la acción y en lo chocante de ver a los héroes haciendo chistes con sus contrapartidas de otros medios, y que la magia, la inconsciencia y la inocencia del canal han sabido resucitar.

Quizás no sea el mejor crossover jamás concebido, no, pero como sanitaria y necesaria labor de enjuague tras las tragedias griegas de Marvel, oxigena de forma extraordinaria. Y eso es un valor que no conviene minusvalorar.