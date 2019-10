'Crisis on Infinite Earths': Todo lo que sabemos del crossover del Arrowverso más ambicioso hasta la fecha

Cada día hay algo nuevo que contar del sexto crossover anual que reúne a las series DC de The CW, 'Crisis on Infinite Earths', que arrancará en diciembre de 2019 y se prolongará en cinco epidosios hasta 2020. Y siempre hay algo nuevo porque el catálogo de rumores y posibilidades que se pueden generar es virtualmente ilimitado, dada la naturaleza de la historia, cuyo único límite es la imaginación de los guionistas.

El hecho de que algunas de las confirmaciones que nos ha brindado el canal excedan los locos sueños de los fans ha convertido esto en un mar de conjeturas, convirtiendo al crossover en uno de los más esperados de la historia del catálogo de The CW. En esta ocasión, para empezar, las series convocadas son más que nunca: 'Supergirl', la recién estrenada 'Batwoman', 'The Flash​​​​​', 'Arrow​​​​​' y 'Legends of Tomorrow'.

Estas son las fechas:

Supergirl: Domingo, 8 de diciembre

Batwoman: Lunes, 9 de diciembre

The Flash: Martes, 10 de diciembre

Arrow: Martes, 14 de enero

Legends of Tomorrow: Martes, 14 de enero

El título, que hace referencia a uno de los eventos más importantes de la historia de DC Comics, todo un hito en lo que respecta a este tipo de maniobras editoriales, se conoce desde el mismo momento en que finalizó el crossover del año pasado. 'Elseworlds', donde Flash y Green Arrow intercambiaron sus vidas, y el segundo prometió al Monitor que estaría disponible para salvar al mundo de una posible crisis. Una meta más o menos inevitable desde que comenzaron las visitas de una serie de The CW a otra con la excusa del viaje entre dimensiones.

De hecho, la primera vez que The CW apuntó a este evento fue nada menos que en el piloto de 'The Flash', en 2014. Este episodio acababa mostrando un periódico del futuro en el que se decía que Barry Allen / Flash moría en 2024, lo que a los fans recordó inmediatamente al trágico resultado de 'Crisis en Tierras Infinitas'. La fecha se adelantó a 2019 tras el final de la temporada 5 de la serie, después de que los protagonistas trastearan con las líneas temporales, como de costumbre.

La primera vez que leímos la palabra "Crisis" en The CW

El último empujoncito llegó con el final de la temporada 7 de 'Arrow': el Monitor se ha presentado para reclamar la promesa de Green Arrow, pese a que éste se había retirado con Felicity a cuidar de su hija. Y eso que el Monitor le dice que morirá en la Crisis. La cosa se presenta oscura para los dos héroes, y la inminente octava y última temporada de 'Arrow', de solo diez episodios y que finalizará de cara al crossover, será el preparativo para la historia. También 'Arrow' y 'Supergirl' han hecho guiños a la Crisis en sus temporadas actuales.

La Crisis original

La serie de 12 cómics original 'Crisis en Tierras Infinitas' fue escrita por Marv Wolfman y dibujada por George Pérez en 1985, y nació de la necesidad de DC de prescindir de la naturaleza multidimensional de sus historias, donde virtualmente todo estaba permitido porque, eh, sucedía en otra Tierra -lo que llevó a los personajes a gloriosos niveles de delirio en los años cincuenta y sesenta-. El saldo de limpieza de personajes en 'Crisis en Tierras Infinitas' fue monstruoso: murieron cientos de personajes, pero ninguno impactó tanto como las muertes de Kara y Barry Allen (Supergirl y Flash de la Edad de Plata).

Spoiler directo desde 1985

Ambos icónicos personajes tienen sus respectivas contrapartidas en The CW como protagonistas de dos de las tres series esenciales del canal junto a 'Arrow'. La muerte en los comics originales de dos personajes tan relevantes para el Arrowverso es lo que garantiza que no se seguirá a pies juntillas el cómic original (un propósito, por otra parte, absolutamente imposible: la serie se benefició del talento de Pérez para dibujar, literalmente, multitudes de héroes, algo que muy posiblemente no veremos aquí).

Pero sí habrá unas líneas generales que se repetirán en el crossover con toda seguridad, ya que está confirmada la presencia del Anti-Monitor, cuyo aspecto es tremendamente fiel al del cómic. En el cómic quería borrar de un plumazo el multiverso DC de los ochenta, y se aliaba en su devastador propósito con Brainiac, el legendario enemigo de Superman, decidido a conquistar todos los mundos posibles.

El resultado de su gesta será la fusión de todos los multiversos en uno. Una meta original para el confuso multiverso DC, que arrastraba literalmente décadas de uso irresponsable y que quién sabe si veremos aquí. ¿Quizás es el momento de que Metropolis, Gotham City y Central City compartan al fin universo? También, aunque ya que la 'Crisis…' original es legendaria por cómo eliminó de un plumazo a múltiples personajes secundarios, quizás la cadena aproveche la tradición para algo por el estilo.

Crisis al estilo CW

En cualquier caso, la aproximación de The CW consiste en invitar a notorias estrellas invitadas para que den vida a distintas versiones audiovisuales de sus héroes, como si las distintas encarnaciones en películas y series anteriores fueran estos multiversos con los que la Crisis original arrambló. Estos son los confirmados hasta la fecha:

Brandon Routh da vida a Atom (Ray Palmer) en 'Legends of Tomorrow'. Pero aquí va a retomar su papel de Superman, al que ya encarnó en la fallida película de 2006 'Superman Returns: El regreso', dirigida por Bryan Singer. Las imágenes del personaje hasta ahora recuerdan al Superman de 'Kingdom Come', una miniserie de mundos alternativos (o la forma de hacer multiversos en una DC que no permite multiversos) de Mark Waid y Alex Ross de 1996.

La miniserie nos llevó a un futuro en el que los superhéroes tradicionales han quedado anclados en el pasado, y hay una nueva generación de superseres, en muchos casos hijos de los clásicos, que hacen un uso mucho más contundente e irresponsable de sus poderes. Entre los dos bandos, como siempre, se encuentra un Batman siempre dispuesto a defender la escala de grises.

Brandon Routh como Superman

Kevin Conroy, el mejor Batman audiovisual (desde la mítica serie de animación de Batman de los noventa ha puesto voz al Hombre Murciélago en multitud de ocasiones), será un Batman venido del futuro, y no hay más datos. ¿Será ese Batman procedente del mundo de 'Kingdom Come'? Obviamente, su presencia disparó el rumor de que habría un Joker interpretado por Mark Hammill , lo que sin duda convertiría este evento en un acontecimiento cósmico.

Por supuesto, tendremos al Superman propio del Arrowverso, interpretado por Tyler Hoechlin. Sabemos que él y Routh son el mismo personaje en distintas edades. Otros personajes habituales de 'Supergirl' a los que veremos: Elizabeth Tulloch como Lois Lane y Jon Cryer como Lex Luthor. Y más habituales de The CW: se ha confirmado que varios personajes de 'Black Lightning' debutarán en el crossover, lo que es toda una corroboración de que la serie estará integrada en el Arrowverso, después de dos primeras temporadas funcionando de forma aislada.

Imagen conceptual del Anti-Monitor

Aunque ya estaba más o menos claro, LaMonica Garrett, que debutó en el crossover del año pasado como el Monitor, repite con este personaje. Y también, cómo no, con su reverso oscuro, el Anti-Monitor. Otro personaje llegado de los comics será Harbinger, superheroína aliada del Monitor, y que aquí será interpretada por Audrey Marie Anderson, que ya participa en 'Arrow' como esposa de Spartan.

Tom Cavanagh, de 'The Flash', está más que acostumbrado a los personajes multidimensionales. Lleva desde la primera temporada encarnando a varias dimensiones de un mismo personaje, Harrison Wells. Aquí, además, será Pariah, fundamental en el cómic como introductor del Anti-Monitor en el multiverso , y que aquí jugará un rol similar.

Jonah Hex, el mítico pistolero desfigurado de DC, ha aparecido en todas las temporadas de 'Legends of Tomorrow' interpretado por Johnathon Schaech. Lo veremos en el crossover.

Brandon Routh, Erica Duance y Tom Welling.

Desde 'Smallville' nos llegan Tom Welling (Clark Kent) y Erica Durance (Lois Lane), y el crossover desvelará qué ha sido de ellos durante los últimos ocho años. Michael Rosenbaum declinó retomar su icónico Lex Luthor juvenil, lo que nos hace preguntarnos qué otros actores con personajes secundarios importantes de las múltiples series basadas en el Universo DC habrán preferido no participar en el crossover.

Osric Chau será un científico con un importante papel en la crisis multidimensional, Ryan Choi. Choi es en realidad otra encarnación de Atom, lo que hace pensar que quizás tome el testigo de Brandon Routh en 'Legends of Tomorrow', si es que la nueva versión de éste de Superman indica algo. En cualquier caso, ¿los veremos juntos interactuando en pantalla como Atom?

'Birds of Prey', aquel fallido experimento pre-The CW en el que vimos a la Cazadora, Oráculo y Canario Negro antes del nacimiento del Arrowverso (y de la película de Harley Quinn) también tendrá su recuerdo. Ashley Scott retomará su papel de la Cazadora en aquella serie.

Nada menos que Burt Ward, es decir, el Robin de la serie de televisión de Batman de los años sesenta, participará en las Crisis, pero su papel específico no ha sido revelado.

De momento, esto es todo lo que se sabe, pero no faltan los rumores jugosos y más o menos fundamentados (como que Michael Keaton podría aparecer como Batman, o que habrá una aparición, de algún modo, de la Liga de la Justicia). Estamos seguros de que nos espera algún que otro sorpresón de aquí a diciembre.