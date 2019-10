Los siete cómics que han convertido a Batwoman en uno de los superhéroes más apasionantes de DC

Tenemos nueva superheroína en el Arrowverso de CW. Batwoman llega con su propia serie de televisión (que se puede ver en HBO España) tras haber visto su debut la pasada temporada en 'Elseworlds', el cruce de mundos alternativos protagonizado por Arrow, Flash y Supergirl, entre otros.

Protagonizada por Ruby Rose, 'Batwoman' se estrena como la sexta serie de superhéroes de la cadena norteamericana y con ganas de reivindicar la figura de uno de los personajes más interesantes de la DC actual. Pero no siempre ha sido así.

De hecho, la primera versión de Batwoman fue creada en 1956 en parte para que los "Werthams" de la vida dejasen de dar la lata con la homosexualidad de Batman. Kathy Kane pasó con más pena que gloria y pocos años después fue suprimida de la existencia. Tanto que tras 'Crisis en Tierras infinitas' se determinó que el personaje era de otra tierra paralela. Todo un retconeo substrativo.

Medio siglo después, la idea de una Batwoman fue recuperada en 2006 gracias a Greg Rucka, quien diseñó un nuevo personaje que llamó mucho la atención de los medios al declararse lesbiana, con el revuelo esperable.

Evidentemente, Rucka es uno de los mejores guionistas que hay, por lo que no le costó mucho el demostrar que esta nueva heroína no se iba a definir solo por su orientación sexual, sino que iba a ser una miembro de pleno derecho de la batfamilia y, además, uno de los mejores personajes de nuevo cuño de lo que llevamos de siglo.

Hoy en Xataka vamos a repasar los siete cómics esenciales para conocer a fondo a Batwoman. Un personaje de corta vida pero intensa y que vale la pena conocer. Comenzamos.

'52'

Comenzamos por donde hay que comenzar: por el regreso/debut de una nueva Kate Kane como Batwoman en las páginas del séptimo número de '52', la encomiable y estupenda serie semanal escrita por los autores "arquitectos" de la DC de la época, entre los que se encontraba Greg Rucka. El guionista introdujo en estas páginas a esta nueva versión de Batwoman, su relación con Renée Montoya y su papel como vigilante de Gotham ante la ausencia de Batman y los héroes principales de DC.

La coralidad de la serie hace que apenas haya un par de arcos dedicados a la superheroína, pero ambos son sensacionales. Lógico si pensamos en lo bien que escribe Rucka y que nos encontramos con uno de los mejores cómics de superhéroes de la década pasada. Y ya por eso merece la pena la mención.

52 TP Book 1 Hoy en Amazon por 21,98€

'Batwoman: Elegía'

Este es EL CÓMIC de Batwoman. Escrito por Greg Rucka y dibujado por J.H. Williams III, la superheroína sustituyó al héroe titular de 'Detective Cómics' tras los eventos de 'Batman: RIP' y 'Crisis Final', ambos títulos de Grant Morrison. En este arco conocemos mejor a Batwoman mientras Rucka la enfrenta a una siniestra versión de la Alicia de Lewis Carroll.

Con un arte que dan ganas de arrancar las páginas y colgarlas en la pared con el mejor marco que tengamos a mano, a lo largo del tomo exploramos a Kate Kane, su origen y sus circunstancias desde su complicada relación con su padre, con el resto de la batfamilia hasta su trasfondo militar.

Colección Novelas Gráficas núm. 81: Batwoman: Elegía Hoy en Amazon por 12,34€

'The Kane Affair' en 'Batman Incorporated'

Grant Morrison ya hizo un uso interesante de Kate tanto en 'Crisis Final' como en un arco de 'Batman y Robin', pero en 'Batman Incorporated' realizó una magnífica, breve y esencial historia en la que la superheroína entra a formar parte de la red internacional de vigilantes que prepara Wayne.

Lo interesante es que Morrison, como obsesionado de la continuidad que es, decide reintroducir aquí a la Batwoman original, Kathy Kane y la mete en plena aventura. Dos números breves pero fascinantes.

Batman Incorporated TP Hoy en Amazon por 12,70€

'Batwoman (Nuevos 52)'

Como parte de Los Nuevos 52 J.H. Williams III se emancipó de la prosa de Rucka y se puso enfrente de la que quizá sea la gran obra de maduración de Kate Kane. Con ayuda de W. Haden Blacksmith como coguionista, las primeras dos docenas de números son una auténtica maravilla.

Si en la etapa anterior alababa el arte de Williams, aquí va a mucho mejor. Sí que se nota a nivel de guion el cambio de estilo respecto al de Rucka y de hecho puede ser lo que más eche para atrás a primera vista, pero nos encontramos con la serie que más ha aportado al personaje y que más ha enriquecido su universo.

Batwoman Volume 1: Hydrology TP (Batwoman 1) Hoy en Amazon por 23,68€

'Batman: Detective Comics vol. 1: La ascensión de los hombres murciélago'

James Tynion IV, discípulo de Scott Snyder, toma las riendas de la decana cabecera de Batman para crear su propio "batgrupo" cuando la ciudad ha sido "invadida" por una fuerza de vigilantes privados de élite tan inspirados por el Murciélago como obsesionados por acabar con él.

Así Batwoman estará al frente (con supervisión de Batman) de un grupo en un buen cómic con un gran dibujo de Eddy Barrows y Álvaro Martínez. Por cierto, sin decir spoilers, parece que inspira bastante de lo que veremos en la serie de The CW.

Batman: Detective Comics vol. 01: La ascensión de los Hombres Murciélago Hoy en Amazon por 17,05€

'Bombshells'

Ideada para editarse primero en digital, la popularidad del cómic creado por Marguerite Bennett fue tal que superó ampliamente las expectativas de DC. Y no me extraña ya que es una de esas pequeñas joyas a las que no se les da la suficiente atención.

Inspirado en la colección de figuras homónima y ambientado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el cómic hace un ejercicio de historia de DC alternativa presentándonos a Kate Kane, una talentosa jugadora de baseball que es reclutada junto a otras jóvenes para formar parte de la línea superheroica de defensa del ejercito de los Estados Unidos.

DC Comics Bombshells: Reclutadas Hoy en Amazon por 19,47€

'Batwoman: Renacimiento'

Terminamos con la última serie de la superheroína en solitario. Esta vez repite Bennett para, junto a Tynion IV, hacer un excelente punto de entrada para la superheroína. Además, si la etapa de Detective Comics se os antoja insuficiente, en este tenemos buena dosis de la murciélaga.

Con un dibujo del siempre eficaz Steve Epting, 'Los muchos brazos de la muerte' puede ser algo decepcionante si lo comparamos con las otras dos "grandes etapas" del personaje. Sin embargo no deja de ser una buena oportunidad para continuar las aventuras de Batwoman.