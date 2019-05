'Batwoman' estrena su primer tráiler: Kate Kane llega a ocupar el lugar de Batman

The CW es ahora mismo una de las cadenas más importantes para WarnerMedia, la cual, desde hace algunos años, ha sabido explotar casi de forma perfecta su licencia para los personajes de DC. Ahí tenemos el caso del famoso 'Arrowverse', su propio universo donde convergen 'Arrow', 'The Flash', 'Supergirl', 'Legends of Tomorrow' y recientemente se sumó a la acción 'Batwoman', quien tendrá su propia serie a estrenarse el próximo otoño.

Tras el experimento que introdujo a Batwoman en el crossover anual 'Elseworlds' del 'Arrowverse' en diciembre pasado, The CW decidió hacer un piloto de la serie hasta que finalmente se aprobó toda una temporada hace unos meses. Es así como ahora tenemos el primer tráiler de la nueva serie de 'Batwoman', que al parecer contempla un interesante introducción al personaje y su relación con Bruce Wayne y Batman.

"No voy a dejar que un hombre se lleve el crédito por el trabajo de una mujer."

En esta nueva serie seguiremos las aventuras de Kate Kane, interpretada por Ruby Rose, quien es prima de Bruce Wayne, que está desaparecido tras abandonar Gotham en medio de una ola de crímenes. Jacob Kane, padre de Kate, trata de ayudar a través de su empresa de seguridad privada, Crows Private Security, y envía a Kate lejos por su propia seguridad. Kate regresa a Gotham y descubre que su novia, la oficial de seguridad Sophie Moore, ha sido capturada por una banda de criminales y decide tomar el papel de Batman.

Hay que recodar que 'Batwoman' representó un antes y un después en el mundo de los cómics cuando regresó a DC en 2006, momento en el que se estableció que Kate Kane era judía y lesbiana, convirtiéndose así en el primer personaje de DC con el título de "superheroína lesbiana". El personaje original nació en 1956 con el objetivo de dar una pareja a Batman, pero se le eliminó de la continuidad con la 'Crisis en Tierras Infinitas' de 1985.

'Batwoman' se estrena este otoño en The CW y será escrita y dirigida por Caroline Dries en colaboración con Greg Berlanti, el responsable de la creación del "Arrowverse" y el éxito de DC en The CW.