Batwoman tendrá serie de televisión en 2019: el universo televisivo de DC se sigue expandiendo de forma importante

Resulta curioso lo bien que funcionan la series televisivas de DC producidas por The CW, ahí tenemos el ejemplo de 'Arrow', 'The Flash', 'Supergirl' y 'Legends of Tomorrow'. Pues ahora se confirmó que 'Batwoman' será la próxima serie de The CW en integrarse a este creciente y exitoso universo de DC en televisión.

A este paso, The CW se quedará sin series "normales" mientras siga apostando por las licencias de DC y los superhéroes. Ahora en el caso de Batwoman, usarán la misma estrategia de las anteriores series, donde primero el personaje será presentado durante el próximo crossover de diciembre, para posteriormente arrancar su propia serie en 2019.

The CW hace hincapié en que se tratará de la primera serie basada en una "superheroína lesbiana"

Lo que resulta interesante es que el enfoque que está haciendo The CW con este anuncio, ya que no sólo se trata de la nueva serie de un superhéroe de DC, sino de la primera serie que tendrá como protagonista a una "superheroína lesbiana". De hecho, la serie será escrita y dirigida por Caroline Dries, quien también es lesbiana, en colaboración con Greg Berlanti, el responsable de la creación del "Arrowverse" y el éxito de DC en The CW y en la televisión.

Aquí hay que recodar que 'Batwoman' revolución el mundo de los cómics en su reintroducción al universo de DC en 2006, cuando se estableció que Kate Kane era lesbiana judía, convirtiéndose en el primer personaje de DC con el título de "superheroína lesbiana". Y es que el personaje original nació en 1956 con el objetivo de dar una pareja a Batman, pero se le eliminó de la continuidad con la 'Crisis en Tierras Infinitas' de 1985.

Así lo anunció la misma The CW:

"En Batwoman, que será escrita por Caroline Dries basada en los personajes de DC, quien está armada con una pasión por la justicia social y un talento para decir lo que piensa, Kate Kane se lanzará a las calles de Gotham como Batwoman, una lesbiana y luchadora callejera altamente capacitada y preparada para enfrentarse al resurgimiento criminal de su ciudad en quiebra. Pero no la llames heroína todavía. Se trata de una ciudad desesperada por un salvador, y Kate debe superar sus propios demonios antes de aceptar el llamado a ser un símbolo de esperanza para Gotham."

Aún se desconoce quién interpretará a Kate Kane/Batwoman y aún no definen si primero se preparará el piloto de la serie, o aparecerá en el crossover de diciembre. Este crossover anual se ha vuelto uno de los eventos televisivos más importantes de los últimos años, ya que es el pretexto perfecto para unir a todas la series de TV en una misma línea argumental que se desarrolla actualmente en 'Arrow', 'The Flash', 'Supergirl' y 'Legends of Tomorrow'. Aquí será presentada Batwoman pero no sé sabe exactamente en qué serie aparecerá.

Por otro lado, Batwoman también servirá para introducir a la ciudad de Gotham al creciente "Arrowverse". Por su parte, no es la primera vez que Caroline Dries dirigirá y escribirá capítulos basados en superhéroes, ya que de hecho inició su carrera como escritora de 'Smallville' para The CW/Warner, lo que le ayudó a dar el salto como productora ejecutiva y showrunner de 'The Vampire Diaries' y sus exitosas seis primeras temporadas.

La serie de televisión de 'Batwoman' se estrenará durante 2019 en una fecha que será anunciada más adelante.