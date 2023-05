Warner está revelando casi todos los cameos de 'The Flash'. Es una muy mala señal sobre sus expectativas

Al final de este artículo hay spoilers. Para que nadie se coma con patatas un spoiler indeseado, lo hemos reservado para el último párrafo de este post. Que nadie se vaya a la cama esta noche con un disgusto.

En la fase de promoción de 'The Flash', nueva película de DC que aún arrastra personajes y situaciones del Snyderverso, a las mismas puertas del estreno (llega el 16 de junio), y con un tráiler final recién liberado por Warner, su director Andy Muschietti ha optado por revelar un cameo muy, muy especial en una entrevista con Esquire. Dejando aparte lo valioso de esa aparición en sí, cabe preguntarse qué nos dice esa revelación sobre el estado en el que se encuentra el Universo DC.

Complicado desde el principio. 'The Flash' es una película sumamente difícil de vender. Ya desde su misma concepción, es como una naturaleza muerta: pertenece a un universo clausurado y que no va a tener continuidad, al Snyderverso que alcanzó su cima póstuma (porque a esas alturas ya se sabía que el proyecto estaba finiquitado) con 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', donde ya aparecía esta versión del héroe. Pero Warner decidió seguir adelante con las películas de The Flash y la secuela de 'Aquaman', aún sabiendo que no tendrán continuidad.

El peor problema: la estrella. Por supuesto, 'The Flash' no puede escapar de la ominosa sombra que su protagonista, Ezra Miller, proyecta sobre ella. Desde abril de 2020, Ezra Miller ha protagonizado una serie de comportamientos problemáticos: intentó estrangular a una fan en un bar, amenazó al Ku Klux Klan, provocó disturbios, robos y asaltos en Hawaii, recibió órdenes de alejamiento y huyó de todo ello en coche, con chaleco antibalas y creyendo que el FBI le perseguía. Hay turbias acusaciones de abusos a menores y de liderazgo de una secta destructiva, y cuando reapareció todo el mundo creía que su carrera estaba acabada. Pero la película estaba sin estrenar.

Una bomba de relojería. Aunque Miller entró en razón y se sometió a tratamiento, Warner tiene un producto complicadísimo entre manos. No solo la promoción se le complica sin la presencia de su protagonista, sino que es una película que, en cierto sentido, nace rota: prolongación de un universo que no solo está muerto, sino que ya se ha anunciado su sucesor, comandado por James Gunn. Quizás por eso, y para sortear la posibilidad de perder los 200 millones de dólares que ha costado, DC está poniendo toda la carne (promocional) en el asador.

Famosos y famosetes. Para empezar, Warner está difundiendo una serie de testimonios de famosos que comentan que ya han tenido ocasión de ver la película, y dicen que les ha gustado. Muchos de estos testimonios huelen a chamusquina, como el de Stephen King, que decía que "es sincera, divertida y llamativa", pero sin poder evitar hacer un disclaimer previo: "Normalmente me dan igual las películas de superhéroes", como anticipando que su opinión no tiene validez. Nada menos que Tom Cruise ha afirmado que cuando acabó de verla llamó por teléfono a Muschietti para felicitarle. Y Jaden Smith, hijo de Will Smith, la ha calificado de "mejor película de la historia".

Los misterios del marketing. Son reacciones de famosos sin duda exageradas, pero nada extrañas en la campaña promocional de una película. Se les suman una gran cantidad de declaraciones de influencers y un entusiasmo poco habitual en redes por parte de quienes han tenido acceso a pases previos. Pero menos habitual es ir desvelando todas las sorpresas de la película en la fase promocional. Por ejemplo, sabemos no solo que vuelve Ben Affleck como Batman, sino que también lo hace nada menos que Michael Keaton, el Batman original de Tim Burton de 1989, jugando con el argumento de realidades paralelas que sustenta la película. Una extraña estrategia que puede dejar a la película sin sorpresas, y que quizás delata que Warner tiene miedo a cómo vaya a ser recibida la película.

El cameo definitivo. Pero... ¿cuál es este cameo que es extraño ver revelado a estas alturas? Nada menos que Nicolas Cage dando vida a Superman, 25 años después de la cancelación de 'Superman Lives', la película de Tim Burton en la que iba a dar al mítico héroe DC. La película, escrita por Kevin Smith, pasó por una producción absolutamente tortuosa reflejada en el documental 'The Death of Superman Lives: What Happened?', pero ahora Nicolas Cage tendrá ocasión de retomar el papel.

