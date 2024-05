Jeff Bezos es un maestro de la productividad. Lo que no sabíamos era el secreto de su rutina matutina: remolonear

Si eres de los que se despierta por la mañana y te quedas un rato con la mirada perdida intentando encontrar el sentido de la vida. Enhorabuena, te despiertas como Jeff Bezos, la segunda mayor fortuna del mundo, según la lista de Forbes.

A finales de año, el millonario concedía una entrevista en el podcast de Lex Fridman en el que Bezos desveló sus rutinas matutinas para despertarse con energía y afrontar un día lleno de tareas. “En primer lugar, me despierto y holgazaneo un rato. No soy tan productivo como se podría pensar que soy”, afirmó Bezos durante la entrevista.

El lento despertar de Jeff Bezos. En su entrevista, el fundador de Blue Origin y Amazon reconocía que, como cualquier ser humano, comienza las mañanas remoloneando. “Antes de empezar mi día leo el periódico, miro un poco el móvil, converso con Lauren [Lauren Sánchez, su prometida] tomando el primer café del día. Así que me muevo bastante despacio por las mañanas”.

Un estudio de la Universidad de Lehigh, en EEUU, asegura que el despertar es un momento muy importante en las rutinas matutinas, ya que el cerebro pasa de estar en un estado de reposo absoluto a comenzar a reconectar con la realidad. Durante el despertar, el cerebro pasa de producir ondas Theta y Delta durante el sueño, a generar ondas Alpha en los primeros momentos al despertarse, y luego pasa a generar ondas Beta para iniciar el día. Saltarse o acelerar ese proceso durante el despertar hace que el cerebro no esté en sus mejores condiciones para rendir durante el día.

La rutina del despertar comienza en dormir las horas correctas. Aunque a diferencia de otros CEO como Tim Cook, el millonario no ha revelado la hora exacta a la que suena su reloj. En un evento del Club Económico de Washington en 2018, el millonario ya confirmaba su gusto por remolonear por las mañanas y confirmaba un férreo compromiso con dormir al menos ocho horas al día, por lo que se acostaba y levantaba temprano, evitando las reuniones antes de las diez de la mañana.

En este caso, la ciencia también respalda los hábitos matutinos de Jeff Bezos, estableciendo una relación entre la calidad del sueño de la noche anterior y el rendimiento físico al día siguiente.

El cerebro no entiende de prisas. Aunque la vida cada vez sea más ajetreada, debes tomarte tu tiempo para despertar, y así tener energía durante el resto del día. Al menos así lo aseguraba Geir Berthelsen, fundador del Instituto Mundial de la Lentitud en Noruega (que de esto de la felicidad saben bastante) en un artículo de The Wall Street Journal.

Según Berthelsen deberíamos dedicar al menos 20 minutos todas las mañanas a no hacer nada después de despertarnos. Simplemente, puedes permanecer despierto en la cama unos minutos después de que suene la alarma, evitando consultar las notificaciones de tu teléfono. Después, el experto recomienda realizar actividad que requieran tranquilidad y relajación, como meditar o hacer ejercicios de respiración.

Tras el despertar lento, una activación completa. Tras darle el suficiente tiempo al cerebro para despertar, lo que los expertos recomiendan es realizar algo de deporte para generar endorfinas. Estas hormonas generan un efecto analgésico y de euforia que motiva a afrontar el día con energía.

En su entrevista, Jeff Bezos, que ya ha cumplido los 60 años, confirma que le sucede como a cualquier persona y a veces no le apetece ir al gimnasio, pero encuentra la motivación porque sabe que cuando termine se va a encontrar con más energía.

“La mayoría de los días no es tan difícil para mí. Pero algunos días es realmente difícil y lo hago de todos modos. No te quiero engañar y es doloroso. Me pregunto: ¿por qué estoy aquí en el gimnasio? No quiero. Sé que me sentiré mejor después si lo hago. Y así, es como encuentro la verdadera fuente de motivación. Me doy cuenta de los días en los que me lo salto, no estoy tan alerta. No me siento tan bien”.

