OPPO Reno13 Pro, primeras impresiones: cuando decir adiós a la continuidad tiene sentido para dar un salto de nivel

Hace una semana pude probar el nuevo OPPO Reno13 Pro, un móvil que la compañía china acaba de presentar oficialmente en Europa junto a los Reno13, Reno13 F y Reno13 FS. Llega con la difícil misión de superar al Reno12 Pro, que dejó muy buenas sensaciones el año pasado por tratarse de una propuesta bastante equilibrada.

Este no es un análisis completo, pero sí un primer acercamiento a algunos aspectos interesante del dispositivo. Como primer avance, todo apunta a que el diseño y la inteligencia artificial (IA) seguirán siendo protagonistas. OPPO mantiene su enfoque en una estética moderna y en funciones novedosas que buscan conquistar al usuario.

Ficha técnica del OPPO Reno13 Pro 5G



OPPO Reno13 Pro 5G dimensiones y peso 162,73 mm x 76,55 mm x 7,55 mm 195 g pantalla AMOLED 6,83 pulgadas FHD+ 1272 × 2800 píxeles 60/90/120 Hz 100% DCI-P3 450 PPI 600 nits normal 1200 nits pico máximo Corning Gorilla Glass 7i procesador MediaTek Dimensity 8350 CPU de 8 núcleos GPU ARM G615-MC6 1303 MHz memoria ram 12 GB LPDDR5X 4266MHz 4 x 16 bits almacenamiento interno 512 GB UFS 3.1 cámara trasera Gran angular: 50 MP, f/1.8; FOV 84°, enfoque automático, estabilización óptica

Ultra gran angular: 8 MP, f/2.2, FOV 116°, AF

Teleobjetivo: 50 MP, f/2.8, AF, enfoque automático, estabilización óptica cámara delantera 50 MP, f/2.0, FOV 90°, enfoque automático batería y carga 5800 mAh SUPERVOOC 2.0, SUPERVOOC 3.0 y PD2.0 (9 V/1.5 A) sistema operativo ColorOS 15 basado en Android 15 conectividad Dual nanoSIM 5G NR WiFi 6E Bluetooth 5.4 NFC USB-C GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS otros Desblouqeo con huella dactilar Desbloqueo con reconocimiento facial precio 799 euros

OPPO Reno13 Pro 5G - Smartphone Libre con IA, 12GB RAM + 512, Pantalla AMOLED 6.83" 120Hz, Cámara 50MP + Teleobjetivo 3.5x, IP69, Batería 5.800, Carga Rápida 80W, Versión Española - Morado Hoy en Amazon — 799,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Más premium que nunca, por dentro y por fuera

La mejora a nivel de materiales en relación a la generación anterior se percibe desde el primer contacto. Mientras que el OPPO Reno12Pro tenía un acabado de plástico, el nuevo OPPO Reno13 Pro destaca por su parte trasera fabricada a partir de una única pieza de vidrio esculpido y un marco de “aluminio de grado aeroespacial”.

En la parte posterior me he encontrado con lo que el fabricante ha denominado “Butterfly Design”. Se trata de unas alas de mariposa que tienen una presencia bastante sutil. He podido comprobar que el grabado varía en intensidad según las condiciones de iluminación, creando un efecto dinámico al momento de mover el dispositivo.

No estamos ante un grabado láser profundamente marcado en la superficie, y, tras verlo en acción, me da la impresión de que este detalle tiene posibilidades de pasar desapercibido en el día a día. Especialmente si usamos una funda o, simplemente, lo cubrimos con la mano al hablar por teléfono, aunque esto ocurre con cualquier teléfono.

En cualquier caso, la combinación de estas características logra que el teléfono transmita una sensación más premium. No hay uniones visibles y la construcción me ha parecido robusta durante el uso. Además, OPPO ha hecho un buen trabajo con la parte trasera, que, salvo el módulo de cámaras, repele las huellas de manera bastante notable.

Debo reconocer que la nueva distribución de los sensores fotográficos me ha agradado. Las lentes, organizados en cuadrícula, imponen presencia por su tamaño. Ahora bien, el diseño de este apartado no es exuberante, por lo que mantiene una estética equilibrada y funcional, sin caer en excesos ni artificios que rompan la armonía del dispositivo.

Desde el punto de vista técnico, nos encontramos con una cámara gran angular de 50 MP, con apertura f/1.8, campo de visión de 84 grados, enfoque automático (AF) y estabilización óptica de imagen (OIS). Le acompaña una telefoto de 50 MP, también con AF y OIS, y una ultra gran angular de 8 MP, con un campo de visión de 116 grados, AF y OIS.

En la parte frontal del dispositivo encontramos una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, protegida por el nuevo vidrio Corning Gorilla Glass 7i. Los biseles son perceptibles, pero lo suficientemente delgados como para pasar desapercibidos una vez que se empieza a usar el dispositivo, lo que suma otro punto positivo a la experiencia.

Los laterales del dispositivo son dignos de un móvil de gama alta. Mantienen la misma ubicación de los botones que en el modelo lanzado el año pasado, pero el aluminio le sienta realmente bien e integra de manera bastante convincente las antenas. El acabado del chasis, como señalaba, sugiere un equilibrio entre resistencia y ligereza.

El móvil está equipado con un procesador MediaTek Dimensity 8350 con una GPU de 8 núcleos. Se trata del sucesor del Dimensity 8300, que apuesta por ofrecer mejoras en el rendimiento general, pero se centra especialmente en los juegos. También nos encontramos con un salto de batería, cuya capacidad ahora es de 5.800 mAh.

No he podido probar el móvil en una piscina (tampoco en un vaso de agua), pero OPPO asegura que puede sumergirse hasta dos metros durante un máximo de 30 minutos, siempre en agua dulce. Es decir, llevarlo de vacaciones a la playa no es una buena idea. ¿Y para qué querríamos sumergirlo? Para hacer algunas fotografías diferentes.

El dispositivo cuenta con un modo de fotografía submarina que permite capturar tanto imágenes como vídeo. Dado que en este entorno la pantalla táctil no es una opción, los botones de volumen sirven para tomar las capturas e intercambiar entre modos. Además, nos han dicho que la IA se encarga de optimizar los resultados.

La inteligencia artificial vuelve a ser protagonista

Hablando de IA, algo que me ha llamado la atención de la apuesta de OPPO por esta tecnología en un móvil que no es su buque insignia. El Reno12 Pro dio ese primer paso, democratizando esta nueva tecnología en gamas inferiores, tendencia que sigue presente en el Reno13 Pro. Las funciones de IA, aunque no “revolucionarias”, están ahí, y son bastante funcionales.

Tenemos a AI Eraser 2.0, que nos permite eliminar objetos no deseados de las fotos con facilidad; AI Livephoto, que graba un vídeo desde 1,5 segundos y 1,5 segundos después de pulsar el obturador. El resultado es un clip de 1080p. AI Editor, por su parte, nos permite mejorar la calidad, quitar reflejos, corregir el desenfoque y más.

También AI Studio, que nos permite generar imágenes a partir de imágenes de nuestra galería. Entre las novedades encontramos nuevos estilos predefinidos, es decir, nos podremos convertir en un pirata o un astronauta, y una función de AI Motion, para darle vida a nuestras fotografías fijas incluso otra para animar fotos de nuestras mascotas.

OPPO incluye las clásicas herramientas de productividad que ya conocíamos, como el resumen de páginas de web, asistencia de redacción para mensajes o correos electrónicos, transcripción de notas de voz, traductor de voz y AI Clear Voice. Esta última característica ahora permite mejorar la calidad de nuestras llamadas sin usar auriculares.

OPPO Reno13 Pro, una declaración de estilo y potencia

A espera del análisis exhaustivo, el primer contacto con el OPPO Reno13 deja ver por dónde van los tiros. Una vez más estamos ante un móvil muy equilibrado, donde destaca tanto en prestaciones como en diseño. Sin embargo, las mejoras entre generaciones llegan acompañadas de un precio bastante elevado.

Hemos pasado de los 549 euros del OPPO Reno12 Pro a los 799 euros del modelo lanzado este año cuya única versión disponible en España será la de 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. Esta propuesta, aunque no deja de ser prometedora, navega los mares de la gama media y gama media alta por precio y prestaciones.

En el mercado podemos encontrar opciones muy interesantes por varios euros menos, como el POCO F6 Pro, pero tendremos que estar dispuestos a hacer algunas concesiones. Si bien esta alternativa presume de un acabado de calidad en cristal y aluminio, así como excelente hardware, no dispone de funciones de IA como el móvil de OPPO.

OPPO Reno13 Pro 5G - Smartphone Libre con IA, 12GB RAM + 512, Pantalla AMOLED 6.83" 120Hz, Cámara 50MP + Teleobjetivo 3.5x, IP69, Batería 5.800, Carga Rápida 80W, Versión Española - Morado Hoy en Amazon — 799,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imágenes | Xataka

En Xataka | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+: el móvil que podía haber sido el mejor gama media de 2025