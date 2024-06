POCO F6 Pro, análisis: si tuviera que comprar un gama alta por poco dinero sería este. No me lo pensaría ni un segundo

Un móvil de gama alta no tiene por qué costar un ojo de la cara. Esta viene siendo la filosofía de POCO desde su nacimiento y más específicamente aún, la razón de ser de la familia F. Desde el mítico Pocophone F1, pasando por joyas como el POCO F3, demostrar que se puede ofrecer hardware de buque insignia a un precio ajustado ha sido una constante en la submarca de Xiaomi.

He estado probando en profundidad el POCO F6 Pro, un teléfono sencillamente espectacular que cumple con todo lo que promete. Voy a contarte sus puntos fuertes, sus puntos débiles (que, tenerlos, los tiene) y todo lo que ofrece esta bestia por casi la mitad que un gama alta tradicional.

Ficha técnica del POCO F6 Pro



POCO F6 PRo Dimensiones y peso 160,86 x 74,95 x 8,21 mm 209 g Pantalla 6,67" Flow AMOLED WQHD+ con Dolby Vision y HDR10+ 3.200 x 1.440 px (2K) 120 Hz Hasta 4.000 nits (pico) 3.840 Hz PWM dimming DCI-P3 wide color gamut Procesador Snapdragon 8 Gen 2 Memoria 12/ 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1TB UFS 4.0 batería 5.000 mAh Carga rápida a 120W (cargador incluido) Cámaras traseras Principal: 50MP, f/1.6, OIS Macro: 2MP, f/2.4 Gran angular: 8 MP, f/2.2 Modo Ráfaga 2.0 Cámara frontal 16 MP SIstema operativo HyperOS basado en Android 14 Sonido Altavoces duales estéreo Conectividad Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou

NFC

Infrarrojos

USB Type-C 2.0 OTROS Sensor de huellas integrado en pantalla precio Desde 499,99 euros (promoción lanzamiento. Después 579,99 euros)

Diseño, pantalla y sonido

El POCO F6 Pro es un gama alta y como tal, está acabado en cristal y aluminio. Esta es una combinación que debería ser evidente, pero es habitual encontrarse con teléfonos aún más caros rematados en plástico. De hecho, el POCO F5 Pro tenía biseles no metálicos, algo que por fin cambia esta generación.

Además de tener una buena elección en materiales, me han gustado bastante los laterales completamente planos. Le dan personalidad, son muy fáciles de agarrar y hacen que luzca como un teléfono aún más caro.

No termina de convencerme el acabado blanco nacarado con patrones traseros, quizás más asiático que europeo. Tampoco termino de entender que se simule una cuarta cámara con el flash LED dual, haciendo que el módulo sea gigantesco. En esta generación quedo con la impresión de que se ha mejorado la crítica del F5 Pro y sus materiales, pero se ha girado a un diseño trasero algo más tosco.

En cuanto a dimensiones, es un dispositivo algo más grande y ancho que su antecesor, aunque no lo he sentido incómodo. 209 gramos de peso empieza a ser una cifra considerable, aunque está en la línea de lo que hemos visto en otros terminales de gama alta.

Al darle la vuelta, llegan las alegrías. El frontal de este POCO F6 Pro está muy bien aprovechado, a la altura de los mejores exponentes del mercado. El panel es, precisamente, uno de sus puntos fuertes, ya que hablamos de resolución Quad HD+ (526ppi), 120 Hz de tasa de refresco (no LTPO) y compatibilidad con HDR10+. Es un teléfono con más resolución que otros que le doblan en precio, demostrando que el Full HD+ es una tecnología que debería quedar relegada a la gama media.

El aprovechamiento frontal es digno de la gama más alta. Y sin pantallas curvas (gracias, POCO).

Eso sí, al igual que sucede en otros teléfonos con esta resolución, indicar que el teléfono viene configurado de fábrica en Full HD+. Si queremos disfrutar del WQHD+ tendremos que irnos a ajustes, pantalla y brillo, resolución, y allí configurar la máxima resolución.

Sobre los 4.000 nits que promete POCO, tienen su truco. El brillo típico de la pantalla en el 100% de su superficie (HBM) es de 1.200 nits. Esta cifra está bastante por debajo del HBM de 1.600 con el que cuenta buena parte del mercado de gama alta actual. En otras palabras, bajo el sol se ve bien, pero no es la pantalla que más brilla. Xiaomi no detalla en qué porción del panel logran alcanzar el pico de 4.000 nits pero, por lo general, estos picos suelen comprender un 1% del panel.

El dato que sí es llamativo es el de PWM Dimming, que sube hasta los 3.840 Hz. Es una excelente cifra para proteger nuestra vista cuando el panel está en cifras bajas de nits. Como es habitual en Xiaomi, encontramos distintas opciones para calibrar la pantalla a nuestro gusto. En mi caso, he activado el modo cálido y los colores adaptativos, para que el panel se adapte a la luz ambiental.

Respecto al sonido, tenemos doble altavoz estéreo con mucha, mucha pegada. Le falta algo de graves, pero es un sonido decente para el precio al que parte este dispositivo.

El sistema nos permite utilizar las tecnologías de Dolby Atmos, es compatible con sonido envolvente (la forma de Xiaomi de llamar al sonido espacial), y contamos con un ecualizador multibanda que no solo funciona con auriculares conectados: funciona siempre.

Rendimiento, software y autonomía

Xiaomi ha hecho un movimiento algo extraño con el POCO F6 Pro: lo ha dotado con un procesador del año pasado, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Por su lado el POCO F6, su hermano menor, monta un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Aprovechando que mi compañera Eva está analizando este último teléfono, me extenderé algo más en esta parte cuando lleguemos a los benchmarks. Pero vamos por partes.

Este procesador fue la mejor solución de Qualcomm para los móviles de 2023, una bestia que llega acompañada por 12 GB de RAM LPDDRX y 256 GB UFS 4.0. Xiaomi no ha escatimado en velocidad de memorias, algo clave para que este móvil pueda envejecer bien.

El resumen rápido está bastante claro: el teléfono vuela. A pesar de no tener un procesador de ultimísima hornada, al Gen 2 no se le resiste ninguna app, juego o emulador. El rendimiento es prácticamente calcado al de cualquier otra propuesta de más de 1.000 euros y el único pero que he encontrado ha sido el calor.

Este teléfono cuenta con un sistema de refrigeración compuesto por una cámara de vapor con superficie de 5000 mm² de acero inoxidable. A pesar de ello, las altas temperaturas del sur de España empiezan a pasar factura: este POCO se ha calentado bastante tras pasarle los benchmarks y hacer alguna jornada de juego intensivo. Con algún que otro rival con Snapdragon 8s Gen 3 que tenemos por la mesa de pruebas, esto no ha pasado.



POCO F6 pro POCO F6 IPHONE 15 PRO MAX ASUS ROG PHONE 8 REALME GT 5 PRO SAMSUNG GALAXY S24 Ultra PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Apple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy) RAM 12 GB 12 GB 8 GB 16 GB 16 GB 12 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 1.152 /4.263 1.857 / 4.634 2.637 / 7.103 2.223 / 6.893 2.229 / 6.769 2.248 / 6.987 3D MARK Wild Life Unlimited 12.887 12.093 13.667 19.131 19.337 20.281 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 9.384 / 7.876 11.816/ 8.457 15.375 / 9.170 19.124 / 19.077 19.337 / 15.472 20.321 / 13.754 PCMARK WORK 15.292 10.566 - 21.777 21.777 20.467

No suelo comparar procesadores de forma directa más allá de la tabla de benchmarks, pero contando el F6 con un procesador más moderno que el modelo estrella, bien se merecen unas palabras. Como verás en la tabla, el POCO F6 barre al POCO F6 Pro en algunos test.

Es la primera vez que un modelo Pro cuenta con un procesador más antiguo que el modelo estándar. Hay un claro porqué

Qualcomm necesitaba un procesador de gama alta para los móviles de menos de 1.000 euros y, para lograrlo, hizo una modificación de su SoC estrella: el Snapdragon 8 Gen 3. Le bajó un poco la frecuencia de reloj, le adaptó una GPU algo menos potente... y así nació el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Por su lado, el Gen 2 fue la mejor propuesta para los móviles de 2023, aunque nació en 2022.

¿Cuál es el asunto principal aquí? Estamos ante un móvil con un procesador menos tecnológico. Los núcleos del Snapdragon 8 Gen 2 son Cortex X3 en el clúster de alto rendimiento, A715 y A710 en los clúster medios, y A510 en el clúster de bajo consumo.

El Snapdragon 8s Gen 3 cuenta con un gran núcleo X4, Cortex A720 para tareas cotidianas y A520 en el caso del bajo consumo: en resumen, el POCO F6 Pro tiene núcleos de CPU menos avanzados que el POCO F6. En ambos casos, los chips se han fabricado bajo el proceso de cuatro nanómetros de TSMC.

Pero no todo son malas noticias. El POCO F6 Pro es un móvil con alma gaming, y lo que importa a la hora de jugar es la GPU. Aquí, el Pro cuenta con una Adreno 740, frente a la Adreno 735 del POCO F6. Esta es un 7% más rápida en velocidad de reloj, y notablemente mejor en los benchmarks orientados al rendimiento gráfico.

Entendiendo esto, se explica perfectamente la decisión que ha tomado Xiaomi: han querido tomar la mejor decisión de cara al rendimiento gráfico en calidad-precio, y esa mejor decisión era apostar por el mejor procesador del año pasado.

El rendimiento biométrico es el esperado en un móvil Android: lector de huellas bajo la pantalla y reconocimiento facial mediante cámara 2D. El primero funciona de forma bastante rápida, es preciso y ni siquiera me ha dado problemas con el dedo algo húmedo después de entrenar.

En cuanto al reconocimiento facial necesita bastante luz para funcionar, aunque es perfecto como método de apoyo para el lector de huellas.

En lo que respecta al software, no estoy tan contento. Esta es la vez que más bloatware me he encontrado en un móvil de POCO:

Bubble Shooter

Facebook

AliExpress

Amazon Compras

Amazon Music

Block Puzzle

Booking

Crazy Juicer

Dice Dreams

Dust Settle

Facebook

Jewels Blast

Miravia

Netflix

Opera

POCO Store

Tienda Xiaomi

POCO Community

Snake Zone.io

Tile Fun

Word Trip

TikTok

Casi 10 juegos y más de una veintena de apps de terceros. Llevaba tiempo sin ver tanta carga de apps precargadas, algo que me llama especialmente la atención en un sistema operativo que, a priori, evolucionó para ser más ligero.

Por lo demás, estamos ante HyperOS basado en Android 14, un pequeño lavado de cara de MIUI. Pese al gran cambio en nombre, todo sigue siendo bastante familiar. De la interpretación de POCO me gusta bastante el launcher: más limpio que el de HyperOS y con iconos más similares a Android Stock.

Pese a ello, no cuenta con los temas automáticos de Google y Material You, pese a que algunas apps nativas son de Google: Teléfono, Mensajes, etc. Tampoco hay presencia de las funciones de inteligencia artificial tan en boga a día de hoy. ¿Siendo sincero? En el estado actual de la IA servidor no las echa demasiado de menos.

Por último, comentar que la autonomía es excelente, aunque no hemos podido medir tiempo de pantalla (las gráficas de HyperOS no lo muestran en este teléfono). Pese a no conocer este dato, puedo garantizar que llegar a dos días de uso intenso es más que sencillo. Si a esto le sumamos que el teléfono se carga en tan solo 20 minutos gracias a los 120W, los datos no pueden ser mejores. Eso sí, no cuenta con carga inalámbrica.

Cámaras: sigue siendo un POCO

La fotografía nunca ha sido el punto fuerte de POCO, y este F6 Pro tampoco llega con la intención de competir con lo mejor del mercado. El teléfono se conforma con un sensor principal de 50 megapíxeles y tamaño 1/1.55" (bastante pequeño), junto a un discreto ultra gran angular de tan solo 8 megapíxeles y un macro de dos. La app de cámara es la que ya conocemos en POCO, con integración con Google Lens y los modos habituales

Cámara principal

La cámara principal del POCO F6 Pro está quizás un paso por detrás de lo que me gustaría ver en un teléfono que ronda los 500 euros. Como parte positiva, destacar que hace unas fotografías bastante pintonas. Hay un toque extra de saturación, buen rango dinámico, el balance de blancos es adecuado y, en general, con buena luminosidad cumple.

Tintes magenta en sombras y pérdida de nitidez en las esquinas.

Desde un punto de vista técnico, se nota claramente la limitación tanto a nivel de procesado como de sensor. La cantidad de detalle no es muy alta, hay elementos como la vegetación no demasiado bien representadas (hay una ligera sobreexposición en ciertas partes de las imágenes) y, en general, esta cámara está más cerca de un gama media que de un gama alta.

Por la noche las limitaciones son evidentes. La cámara logra mantener las altas luces a raya, pero le cuesta bastante rescatar información de calidad. Las sombras quedan algo apagadas y, en términos general, es una cámara que para disfrutarse de noche necesita bastante iluminación artificial.

Cámara ultra gran angular

El ultra gran angular, pese a tener claras limitaciones, me ha gustado. El procesado es más que consistente respecto al sensor principal y la pérdida de calidad no es exagerada. En buenas condiciones de luz, siempre y cuando necesitemos mucho más angular de la cuenta, es una opción estupenda para añadir versatilidad al disparo.

Retrato

El modo retrato resuelve bien los elementos del fondo, aunque le cuesta algo más distinguir profundidad cuando tenemos elementos situados a la altura del sujeto. La interpretación de la piel no es demasiado precisa: tiende bastante al naranja y aclara por completo el tono.

Otro dato interesante es que Xiaomi añade bastante información sobre la profundidad de campo a la fotografía, por lo que los disparos en modo retrato ocupan prácticamente el doble que una foto normal (unos 15 Mb por foto).

Selfie

Con el selfie tenemos algo muy parecido a lo que vimos en el retrato. La piel aparece muy, muy aclarada. No es solo tema de la piel: la camiseta que ves tiene un azul intenso, pero en este selfie se ha diluido por completo. Sí que me ha gustado cómo actúa el modo retrato en selfie, ya que separa muy bien figura y fondo.

Vídeo

El apartado del vídeo es algo justito. Tenemos una grabación 4K en la que falta nitidez, los algoritmos de reducción de ruido (incluso en condiciones de buena luminosidad) lavan la imagen, y el HDR no actúa demasiado bien. En la escena que hemos grabado, con altas luces y sombras moderadas, las primeras aparecen algo quemadas.

POCO F6 Pro, la opinión de Xataka

El POCO F6 Pro es el mejor ejemplo de que no hace falta gastar una gran cantidad de dinero para tener un móvil de la gama más alta. Los milagros no existen: la cámara sigue siendo algo justa y el chip no es el último del mercado. Pese a ello, pocas propuestas en calidad-precio se me ocurren mejor que esta en el caso de que lo que primemos sea la potencia bruta.

Respecto al modelo del año pasado, tenemos un modelo con mejor acabado, más potente, con más resolución en su pantalla y con un sistema de carga rápido demencial (con cargador incluido, punto importante en los tiempos que corren).

Una evolución más que lógica que tan solo puede verse empañada por su propio hermano menor: el POCO F6. Este año Xiaomi ha creado un móvil F "de acceso" tan equilibrado que decantarse por el modelo Pro no es una decisión sencilla.

8,6 Diseño 8,75 Pantalla 9 Rendimiento 9,25 Cámara 8 Software 7,5 Autonomía 9,25 A favor El rendimiento es espectacular.

La pantalla es excelente para su segmento.

La relación calidad-precio es casi imbatible. En contra La cámara sigue siendo asignatura pendiente.

El sistema tiene cada vez más bloatware.

Pese a la buena calidad-precio, es inevitable recomendar esperar un poco a que baje de 500 euros.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.