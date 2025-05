Los ocho análisis de Xataka en abril: Samsung Galaxy A56, OPPO Find N5, Google Pixel 9a y más

Arranca el mes de mayo, y con él, se va un abril que ha estado repleto de reviews. Como ya es costumbre en esta casa, vamos a repasar cuáles han sido los análisis del mes en este abril de 2025, uno por el que han pasado por nuestras manos robots aspiradores, tablets, consolas portátiles y algún que otro teléfono bastante relevante.

Dreame H15 Pro

La Dreame H15 Pro es una de las mejores aspiradoras de mano que han pasado por nuestra casa. Un dispositivo que, si bien no es especialmente económico, tiene todas las tablas para convertirse en una de las mejores propuestas de hogar para este año.

Una autonomía brutal, una capacidad de succión impresionante y funciones de mantenimiento geniales (lavado de cepillo a 100°C y secado a 90). Si buscas un caprichito para esta primera mitad del año, este es un firme candidato.

MSI Claw 8 AI+, análisis

Si buscas una consola portátil de nivel, la MSI Claw 8 AI+ es lo que estás buscando. Una bestia con procesador Intel Core Ultra 7, 1 TB SSD de memoria interna, 32 GB de RAM, panel IPS de 8 pulgadas... Es más potente que prácticamente cualquier consola que te puedas llevar al bolsillo, siempre y cuando tengas en cuenta que no sale especialmente barato comprarla.

JBL Tour One M3

Imagen: Xataka

La respuesta a cuáles son los mejores auriculares curiosos que hemos probado este año es "los JBL Tour One M3". Estos auriculares de diadema, además de tener una calidad de sonido sencillamente brutal, llegan con un aparato llamado Smart TX. Este accesorio permite conectar los auriculares a cualquier salida de audio, y nos ha parecido uno de los mejores inventos en el segmento.

9,0 Diseño 8,75 Calidad de sonido 8,75 Cancelación de ruido 9 Ergonomía 8,75 Experiencia de uso 9 Automomía 9,5 A favor Smart TX es un puntazo con todas las letras, en negrita y en mayúscula.

El sonido es muy bueno.

La autonomía es sobresaliente. En contra Los graves hay que ajustarlos un pelón.

El Smart Tx, una de las claves, se vende por separado.

Me preocupa la durabilidad de las almohadillas a largo plazo.



Kit fotográfico del Xiaomi 15 Ultra

Es de lo más distinto que se puede comprar para un teléfono. Y sí, esto está disponible en España. Es el kit fotográfico del Xiaomi 15 Ultra, uno que sirve para utilizar el teléfono como si de una cámara DSLR se tratase. Incluso podemos utilizar un filtro ND mediante el anillo adaptador que trae. Si te compras este teléfono, es una compra obligada.

OPPO Find N5

El móvil plegable más delgado del mundo, casi nada. El OPPO Find N5 no solo es un teléfono plegable espectacular, es un telefonazo en todo lo demás. Nos gusta su rendimiento, software, pantalla... Es cierto que la cámara flojea un poco, pero te cuento un secreto: no podrás comprarlo en España, así que quizás esto no te suponga un problema.

8,8 Diseño 9 Pantalla 9 Rendimiento 8,75 Cámara 8 Software 8,75 Batería 9 A favor Es fino al extremo, pero sin perder nada.

Las pantallas se ven de escándalo.

Potencia y autonomía sobresalientes. En contra Los botones quedan demasiado arriba para ser cómodos.

El rendimiento máximo no es sostenido.

La fotografía es su lado más cojo.



Samsung Galaxy Tab S10 FE+

Los marcos son bastante evidentes

La Samsung Galaxy Tab S10 FE+ tiene un público claro: uno que no se conforma con una tablet cualquiera. Sin llegar a ser la joya de la corona, esta tablet destaca por su buen equilibrio, opción de utilizarla con S-Pen y funda teclado de la marca, y una autonomía más que suficiente para las tareas más exigentes.

Es una de las propuestas más ambiciosas del mercado, con el único pecado de contar con un panel de menos nivel del que podría esperarse en un dispositivo de este calibre.

8,1 Diseño 9 Pantalla 8 Rendimiento 7,75 Software 7 Batería 8,5 A favor Buen acabado y excelentes dimensiones físicas

Con el S-Pen y el teclado/funda el conjunto ofrece muchas posibilidades

Buen equilibrio entre ficha técnica y prestaciones En contra Pantalla de menos nivel que una AMOLED

Las aportaciones de la IA todavía no son relevantes

El teclado-funda estaría mejor con retroiluminación y touchpad



Google Pixel 9a

Si quieres un móvil que se actualice durante años, que sea compacto, que no dé problemas, y que tenga una G en su parte trasera, el Pixel 9a es la compra. Con diferencia, una de las mejores propuestas en la gama media actual, con corazón de teléfono de 1.000 euros, y cámara muy superior a sus rivales más directos.

Google Pixel 9a – Smartphone Android Libre con cámara con IA, batería para Todo el día y potentes Funciones de Seguridad – Obsidiana, 128GB Hoy en Amazon — 549,00 € El Corte Inglés — 549,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

8,1 Diseño 7,5 Pantalla 8 Rendimiento 7,5 Cámara 8,25 Software 9,25 Batería 8,25 A favor Pese a haber engordado, el peso sigue siendo una delicia para quien todavía busque móviles compactos.

El procesado de la cámara trasera es exquisito, incluso en el gran angular.

Excelente brillo en la pantalla para visualizar el contenido en exteriores. En contra Se sobrecalienta con demasiada facilidad en tareas exigentes como juegos con gráficos altos.

Escasa carga rápida y sin cargador incluido.

Los biseles en la pantalla siguen siendo demasiado pronunciados, incluso para un gama media.



Samsung Galaxy A56

Trasera de cristal y el nuevo y distintivo módulo de cámara

Uno de los candidatos a rey de la gama media en 2025 es el Samsung Galaxy A56. este teléfono destaca por su comodidad en mano, buena autonomía y, quizás lo más importante teniendo en cuenta que es un gama media, los seis años de soporte que le dará Samsung.

Salvando los Google Pixel, ningún móvil de este segmento puede mantener este ritmo de actualizaciones, todo un seguro de vida si estás buscando un smartphone que te dure lo máximo posible.

7,3 Diseño 7,5 Pantalla 7,5 Rendimiento 7 Cámara 6,5 Software 7,5 Batería 7,5 A favor Es un terminal grande pero cómodo de usar y con un excelente acabado

Un ejemplo perfecto de gama media donde todo funciona como uno espera, eso sí, sin grandes alardes

Muy buena autonomía

Los seis años de actualizaciones del sistema operativo son un gancho perfecto En contra Salvo la cámara principal, el resto desentona mucho

La IA no llega a convencernos como en la gama alta

Si quieres competir con los mejores, la carga rápida ya es una necesidad acuciante



Imagen | Xataka

En Xataka |