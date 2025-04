Samsung Galaxy A56 5G, análisis: la rutina de lo mejor de la gama media

La familia Galaxy A, tanto en formato de tablet como en smartphone, no para de dar alegrías a Samsung. Su gama media más noble no es una mera comparsa en el catálogo del fabricante y se afianza generación tras generación con el convencimiento de que, más allá de la relación calidad/precio, hay usuarios que buscan la seguridad que da el fabricante coreano.

El Samsung Galaxy A56 5G es un smartphone fiable, actual, con lo mejor de Samsung a nivel de sistema operativo y actualizaciones Android y por supuesto un gran equilibrio en todas sus facetas principales. Con ese alto nivel de salida nos hemos enfrentado a la review de este nuevo gama media con mucho que decir este 2025.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A56 5G



Samsung galaxy A56 5G Dimensiones y peso 162,2 x 77,5 x 7,4 mm 198 gramos pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD Tasa de refresco: 120 Hz Vision Booster HBM: 1.200 nits Corning Gorilla Glass Victus+ procesador Samsung Exynos 1580 GPU AMD Xclipse 540 memoria ram 8 GB almacenamiento interno 128/256 GB cámara trasera Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS Gran angular: 12 MP, f/2.2 Macro: 5 MP f/2.4 cámara delantera 12 MP f/2.2 batería 5.000 mAh Carga rápida 45W sistema operativo Android 15 con One UI 7 conectividad WiFi 6E 5G SA/NSA GPS NFC USB tipo C otros Resistencia IP67 Galaxy AI Circle to Search precio 8/128 GB: 479 euros 8/256 GB: 529 euros





Diseño, pantalla y sonido: un Galaxy de los pies a la cabeza

El Samsung Galaxy A56 5G se anuncia a sí mismo como un Galaxy con un look más fresco. Será cosa quizás de los tonos en los que lo podemos comprar (negro, gris, oliva y rosa) porque estéticamente solo notamos pequeños detalles en su diseño. Pero nos han resultado muy interesantes.

El rediseño discreto del módulo de cámara se une al marco de aluminio para conseguir un terminal muy atractivo y con sensación de estar un escalón más arriba en acabado

El nuevo Galaxy A sufre el cambio más destacado justo donde lo están haciendo la inmensa mayoría de terminales este último año: el módulo de cámara. Pero olé por Samsung porque lejos de querer exagerar ese elemento, lo adapta a una nueva estética que le sienta muy bien.

Trasera de cristal y el nuevo y distintivo módulo de cámara

La triple cámara del Samsung Galaxy A56 5G se agrupa en una único módulo de considerable grosor, lo que hace que el terminal cojee ostensiblemente al posarlo boca arriba en una superficie plana y querer interaccionar con él directamente.

El módulo de cámara provoca que el terminal cojee en estas situaciones de uso

Ese módulo tiene un acabado exquisito, más signo de la gama alta de más nivel que de la media. El borde que lo rodea es metálico, de mismo tono que el marco del teléfono. Éste es otro de los elementos que, pese a repetir diseño de la generación anterior, está impecablemente conseguido.

Más allá de la estética que le proporciona el rebaje en el lateral derecho, el acabado en aluminio del marco eleva el nivel del terminal y le da una ergonomía necesaria para un terminal que es grande, contando con una anchura de casi 8 centímetros.

El grosor del Samsung Galaxy A56 5G es de 7,4 mm y el peso, 198 gramos. Es pues un terminal manejable y muy ligero en mano para el día a día. La trasera, por cierto, de clásico cristal con protección Corning Gorilla Glass Victus+. Y viene con perfil de resistencia IP67.

Donde ya sí que el Samsung Galaxy A56 5G peca de pertenecer a la gama media es en la pantalla. Empezando por el diseño del frontal, donde los marcos son excesivos, lo que provoca que, con el panel encendido, sean muy visibles.

La pantalla del Samsung Galaxy A56 5G es grande, brillante, a 120 Hz pero escasa de resolución respecto a la gama alta

La tecnología usada por la pantalla del nuevo Galaxy A56 es SuperAMOLED, con tasa de refresco dinámica de 120 Hz, diagonal grande de 6,7 pulgadas y resolución de 1080x2340 píxeles. Una pantalla de gama media de manual.

Los controles y ayudas en temas de pantalla están por debajo de la gama alta y por ejemplo solo tenemos dos modos de pantalla.

En cuanto al brillo, el HBM alcanza los 1.200 nits. La respuesta de este modo de alto brillo que se activa en exteriores con intensa luz solar es bastante reactivo y nos permite una visualización bastante correcta incluso en los complicados días del sur a media mañana.

¿A qué no puedes olvidarte ya del marco del Samsung Galaxy A56 5G?

Bajo la pantalla encontramos el lector de huellas, de tipo óptico y a mi parecer algo más abajo de la zona que creo ideal para identificarnos cómodamente. A mi me pasaba que tenía que estar bajando el dedo continuamente. Mucho mejor la identificación por rostros, que es la que mantenemos sí o sí activa para ser ágiles usando el terminal.

Respecto al sonido, es correcto para esta gama, con suficiente potencia aunque algo plano. Sí que tiene soporte para sonido envolvente con Dolby Atmos.

Rendimiento, software y autonomía: equilibrio ideal para la gama media

Tal y como pasó en la generación anterior, el Samsung Galaxy A56 5G recurre a los propios procesadores Exynos de la compañía.

En este modelo en concreto la elección ha sido el SoC Samsung Exynos 1580 con 8 núcleos. Viene acompañado de 8 GB de memoria LPDDR5, sin más configuraciones posibles. Sí que podemos escoger entre versiones con 128 o 256 GB, como vemos, configuración de nuevo típicamente de gama media.

Si nos fijamos exclusivamente en los números que proceden de las pruebas habituales de rendimiento a las que sometemos a los smartphones que pasan por la mesa de pruebas de Xataka, esta combinación por la que apuesta Samsung para su gama media de referencia les ha salido algo justa respecto a la competenci.



redmi note 14 pro+ Nothing Phone (3a) Pro poco x6 pro Samsung Galaxy A56 realme gt 6t procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Mediatek Dimensity 8300 Ultra Exynos 1580 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 ram 8 GB 12 GB 12 GB 8 GB 8 GB geekbench 6.0 (single/multi) 1.163 / 3.182 1.164 / 3.291 1.421 / 4.419 1.358 / 3.899 1.543 / 4.171 3d mark (wild life unlimited) - - 11.694 4.833 10.606 pcmark work 3.0 13.942 12.496 14.446 14.251 16.894

Donde sí que destaca es en las pruebas de largo recorrido, donde este Exynos 1580 muestra una estabilidad envidiable por encima del 99% en la que además se mantiene bastante bajas las temperaturas de funcionamiento.

El día a día con este terminal es correcto. No podemos comparar lógicamente con la gama alta cuando ejecutamos tareas exigentes pero quizás estemos tratando de buscar la misma experiencia visual en estos terminales sin la misma base. Por eso la fluidez no es la misma y los fabricantes deberían tenerlo en cuenta para no llevar a los usuarios a equívocos incluso en terminales en que sabemos que la capa sobre Android no presenta problemas.

Es el caso de OneUI 7, que funciona sobre Android 15, las grandes novedades se centran en la llegada de la IA, además de algunos retoques estéticos para mejorar el centro de control, las notificaciones y sobre todo la información en pantalla de actividades y aplicaciones en uso.

Sigue siendo OneUI 7 una de las capas que, sin recarga excesiva, más atractiva y personalizable resulta, sumando además la calidad de las aplicaciones propias de Samsung.

Volviendo a las funciones de IA, ninguna sorpresa: son las habituales, funcionan bastante bien pero no son realmente diferenciales por ahora en el día a día con un smartphone de esta gama ni se ejecutan con la misma agilidad.

Uno de los aspectos que en gamas muy competidas pude decantar la balanza para los usuarios es el tema de las actualizaciones del sistema operativo. Aquí Samsung lleva años siendo muy clara y uno de los más fiables para asegurarse las actualizaciones no solo de seguridad de Android sino versiones del propio sistema.

El Samsung Galaxy A56 5G promete hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y hasta seis años de actualizaciones de seguridad.

Por último nos centramos en la batería. El Samsung Galaxy A56 5G une una gran batería de 5.000 mAh con una gran eficiencia así que tenemos asegurado irnos mucho más allá del día y medio de uso incluso siendo un usuario intensivo del terminal.

Un aspecto donde el Samsung Galaxy A56 5G acusa ser un gama media “clásico” es en la carga rápida, pese a haber mejorado respecto a la generación pasada. Seguimos estando por encima de la hora y media de tiempo de carga.

Este año tenemos carga rápida de 45W, muy lejos de las cifras de los principales competidores a nivel mediático, pero no nos parece excesivamente preocupante en el conjunto del terminal. En la caja ya no viene cargador, por lo que tendremos que aprovechar uno de casa o comprar por separado el que creamos más adecuado.

Triple cámara clásica

El nuevo diseño del módulo de cámara no debe llevar a confusión respecto a la gama en la que juega la triple cámara de este Samsung Galaxy A56 5G. Es probablemente el factor que más determina la gama en la que va a jugar más allá del precio del terminal.

La cámara principal del Samsung Galaxy A56 5G se basa en un triple sensor donde ninguno de ellos destaca especialmente por su tamaño, lo que nos da una idea inicial de que cumplirán de día de manera resultona para redes sociales pero poco más.

Disparo 1x con cámara principal a 12 MP

El sensor de la cámara principal ofrece tiene una resolución de 50 MP (f1.8 y OIS) y dispara por defecto a 12 MP. Con el modo de disparo de 50 MP nos podemos acercar más a la escena haciendo zoom sin pérdida pero no resuelve bien Samsung el detalle fino.

A la derecha, disparo a 50 MP

A la derecha, recorte de la toma de 50 MP

La cámara principal disparando a 12 MP y en escenarios favorables demuestra por qué es una cámara de gama media. Tiene una correcta exposición, balance de blancos pero si hay elementos complejos de interpretar, el ansia por reducir el ruido hace que se pierda excesiva definición en esas zonas y aparezcan lavadas incluso en condiciones muy favorables para cámara.

Disparo a 1X y a la derecha, recorte al 100%

No es el modelo de smarpthone que escogería si la cámara de fotos es relativamente importante para mi día a día.

Disparo 1X

Disparo a 1X de día

En la pantalla principal de la interfaz nos encontramos los tres modos de disparo disponibles, desde el 0,6x del gran angular hasta el 2X del zoom digital que mediante recorte del sensor de 50 MP nos permite acercarnos a la escena sin excesivos problemas pero tampoco grandes resultados.

Rango de trabajo por defecto: de 0,6x a 2x

Disparo 2x

Disparo 2x

Con una cámara principal algo justa, el gran angular (12 MP y f2.2) no ayuda a mejorar el conjunto. Hay mucha pérdida de definición en los bordes y en escenarios complejos por tema de mucho contraste, apenas podemos sacar partido al centro de la escena. El resto aparece muy debilitado.

Disparos con Gran Angular (0,6x)

En cuanto a la tercera cámara, que es de tipo macro, sus 5 MP y f2.4 no permiten muchos alardes y cuesta conseguir tomas con el nivel de detalle que uno espera de una cámara que quiere ser de tipo macro.

Disparo Macro exterior. Llega el verano

Cuando la luz ya escasea, las cámaras se debilitan muy rápidamente y ni tan siquiera el modo Noche encuentra solución. De hecho, incluso en ciertos puntos empeora la toma.

A la derecha, toma con el modo Noche forzado

Tanto la cámara principal como especialmente la angular sufren de falta de detalle y excesivo lavado de la imagen para reducir el ruido.

Disparo 1X y recorte 100% a la derecha

Disparo 1x

Disparo 1x

Gran angular de noche

De entre el resto de modos de disparo nos detenemos como es habitual en el de Retrato, con buenos resultados en recorte y definición, así como la cámara secundaria, que se queda justa con 12 MP (f2.2) pero no desentona con el resto de conjunto fotográfico de este Samsung Galaxy A56 5G.

Por último tenemos la grabación de vídeo, con modos 1080p a 30 y 60 fps, así como un 4K a 30p.

Samsung Galaxy A56 5G, la opinión y nota de Xataka

Con la competencia china ofreciendo auténticas bestias en rendimiento y especificaciones a un precio muy reducido, Samsung ha conseguido consolidar su familia de terminales de la gama media como equipos que son ante todo una garantía para el usuario. Comprando un Samsung Galaxy A56 5G el consumidor conoce de primera mano lo que obtendrá a cambio de su dinero.

En este nuevo buque insignia de esta competida gama, lo que el consumidor se lleva es un smartphone de excelente manufactura, gran pantalla , rendimiento correcto para la gama y un software contrastado al que suma mucho su promesa de hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo.

Quizás la cámara, especialmente la que no es principal, desmejora el conjunto final porque en ese apartado, la competencia sí que aprieta cada vez más y Samsung necesita un esfuerzo en este punto, justo como en la carga rápida.

7,3 Diseño 7,5 Pantalla 7,5 Rendimiento 7 Cámara 6,5 Software 7,5 Batería 7,5 A favor Es un terminal grande pero cómodo de usar y con un excelente acabado

Un ejemplo perfecto de gama media donde todo funciona como uno espera, eso sí, sin grandes alardes

Muy buena autonomía

Los seis años de actualizaciones del sistema operativo son un gancho perfecto En contra Salvo la cámara principal, el resto desentona mucho

La IA no llega a convencernos como en la gama alta

Si quieres competir con los mejores, la carga rápida ya es una necesidad acuciante



Imágenes | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Samsung. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.