Samsung Galaxy A56 5G: la inteligencia artificial se abre camino en el nuevo gama media coreano

Aunque ya tuvimos una buena ración de Samsung a principios de año con el Unpacked de los Galaxy S25, la compañía coreana no ha dejado pasar la ocasión de anunciar nuevos dispositivos en el marco del MWC 2025. Si ya teníamos la gama alta sobre la mesa, lo que tenía sentido es que Samsung aprovechase este evento para renovar su gama media, y así ha sido. Ya tenemos entre nosotros los nuevos Galaxy A, siendo el más potente, el Samsung Galaxy A56 5G, el que protagoniza este texto.

El Samsung Galaxy A55 5G fue, sin lugar a dudas, uno de los terminales estrella del catálogo de Samsung durante el año pasado. El Galaxy A56 5G viene a recoger el testigo y a poner al día a la gama media coreana. ¿Por qué? Porque aunque Samsung se lo ha tomado con calma, la inteligencia artificial que ya hemos visto en la gama alta llega finalmente a los modelos más asequibles. Al menos en parte.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A56 5G



Samsung galaxy A56 5G Dimensiones y peso 162,2 x 77,5 x 7,4 mm 198 gramos pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD Tasa de refresco: 120 Hz Vision Booster HBM: 1.200 nits Corning Gorilla Glass Victus+ procesador Samsung Exynos 1580 GPU AMD Xclipse 540 memoria ram 8 GB almacenamiento interno 128/256 GB cámara trasera Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS Gran angular: 12 MP, f/2.2 Macro: 5 MP f/2.4 cámara delantera 12 MP f/2.2 batería 5.000 mAh Carga rápida 45W sistema operativo Android 15 con One UI 7 conectividad WiFi 6E 5G SA/NSA GPS NFC USB tipo C otros Resistencia IP67 Galaxy AI Circle to Search precio 8/128 GB: 479 euros 8/256 GB: 529 euros

Un diseño familiar

Samsung Galaxy A56 5G | Imagen: Samsung

Samsung no ha reinventado la rueda con su nuevo Galaxy A56, sino que ha cogido lo que ya funcionaba y lo ha actualizado. Así pues, tenemos un dispositivo ligeramente más grande que su antecesor, bastante más delgado (casi un milímetro) y sensiblemente más ligero (198 gramos frente a los 213 del Galaxy A55). La trasera conserva ese acabado sobrio, pero elegante, al que Samsung nos tiene acostumbrados con un módulo de cámaras algo más llamativo que el del modelo anterior.

En lo que a pantalla se refiere, Samsung ha montado un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD y hasta 120 Hz de tasa de refresco. Es un panel competente, al menos sobre el papel, y lo que más llama la atención es su brillo máximo. Samsung ha preferido no meterse en la guerra de los nits y, en su lugar, ha apostado por una cifra segura y que funciona: 1.200 nits de brillo máximo. La pantalla, por cierto, es plana.

Exynos bajo el capó (y por fin, IA)

Samsung Galaxy A56 5G | Imagen: Samsung

Si abrimos el capó veremos un procesador Exynos 1580 y ocho gigas de memoria RAM que podemos combinar con 128 o 256 gigas de almacenamiento interno. La clave, no obstante, no es la potencia, sino el software. El Galaxy A56 5G sale con Android 15, One UI 7 y lleva a los precios más asequibles la inteligencia artificial, algo que hasta ahora solo habíamos visto en los modelos de gama alta. El

De hecho, es el Galaxy A56 5G el que tiene más funciones, ya que es el único modelo que dispone de "Mejor cara" y "Nightography". No obstante, comparte con sus hermanos Galaxy A36 5G y Galaxy A26 5G el borrador de objetos, los filtros basados en IA y Circle to Search. Samsung, sin embargo, no ha hecho ninguna mención a Galaxy AI, por lo que el despliegue de funciones de IA no parece total, sino más bien una primera incursión con opciones más enfocadas a la creatividad. Es más, estas funciones de IA son más de Google que de Samsung, realmente.

En cuanto al batería, la firma coreana ha conseguido mantener los 5.000 mAh de capacidad a pesar de la evidente reducción en grosor y peso. La carga rápida queda en manos de un sistema de 45W de potencia. Todo ello potenciará Android 15 con One UI 7, como adelantábamos antes, y lo hará durante más tiempo. ¿Por qué? Porque Samsung se ha comprometido a ofrecer "hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI", así como seis años de actualizaciones de seguridad.

Triple cámara con lo básico

Samsung Galaxy A56 5G | Imagen: Samsung

Terminamos con la cámara. El Samsung Galaxy A56 5G incorpora un sensor principal de 50 megapíxeles con OIS, un gran angular de 12 megapíxeles y un macro de cinco megapíxeles. La cámara frontal queda en manos de un sensor de 12 megapíxeles de resolución.

Es un lote fotográfico simple y conocido en el que seguimos echando de menos el telefoto, algo que sigue quedando relegado a los modelos de gama alta. Lo más llamativo es, además de las opciones de edición mediante IA, la posibilidad de grabar vídeo con HDR de 10 bits.

Versiones y precio del Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A56 5G | Imagen: Samsung

El Samsung Galaxy A56 5G estará disponible en negro, gris, oliva y rosa, así como en dos versiones de memoria RAM y almacenamiento interno. Su precio es el siguiente:

Samsung Galaxy A56 5G 8/128 GB : 479 euros.

: 479 euros. Samsung Galaxy A56 5G 8/256 GB: 529 euros.

Imágenes | Samsung

