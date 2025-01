Nuevos Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Edge, Project Moohan y todas las novedades del evento Samsung Galaxy Unpacked 2025

San José ha sido, una vez más, la ciudad elegida por Samsung para su primer gran conferencia del año (con permiso del CES 2025, donde también presentó cosas). La compañía nos ha citado para presentar su nueva hornada de dispositivos, los Samsung Galaxy S25, y nos ha dejado alguna que otra sorpresa en forma de gafas de realidad aumentada y un Samsung Galaxy S25 Edge del que solo sabemos que existe.

Con la conferencia recién terminada y a la espera de poder echarle el guante a los nuevos terminales coreanos para analizarlos a fondo, he aquí un resumen con todo lo que la compañía ha presentado.

Todas las novedades del Samsung Galaxy Unpacked 2025

Samsung Galaxy S25 y Galaxy S25+ | Imagen: Xataka

Samsung Galaxy S25 y S25+. Son muy parecidos a los Samsung Galaxy S24, y eso es una buena noticia. Son terminales bien construidos y que ya eran buenos. Ahora son, sencillamente, mejores cortesía de Qualcomm y la inteligencia artificial. La compañía ha apostado por el Snapdragon 8 Elite for Galaxy (esa versión personalizada con algo más de potencia) y, aunque gran parte de la ficha técnica se mantiene inmutable, las mejoras que promete One UI 7 gracias a Galaxy AI no tienen mal color. La diferencia entre los dos modelos es evidente: el tamaño, la batería, y la resolución es superior en el Galaxy S25+.

Samsung Galaxy S25 Ultra | Imagen: Xataka

Samsung Galaxy S25 Ultra. Otro ejemplo de refinamiento. El buque insignia de Samsung ha cambiado ligeramente su diseño para ser menos angulado, más ligero y algo menos grueso. El hardware sigue siendo de primera línea con el ya mencionado Snapdragon 8 Elite for Galaxy, pero también tenemos otros detalles como la pantalla Gorilla Glass Armor 2 de Corning, el gran angular de 50 megapíxeles, mucha IA y, como novedad para amantes del vídeo, la posibilidad de grabar en LOG.

Samsung Galaxy S25 Edge | Imagen: Xataka

Samsung Galaxy S25 Edge. Mostrado fugazmente al final del Unpacked, este curioso, delgadísimo y misterioso Galaxy S25 Edge nos ha dejado con ganas de más. Es un terminal del que no sabemos absolutamente nada, más allá de que es muy finito, que tiene solo dos cámaras y que tiene el prototipo expuesto en la sala de pruebas del evento en San José. Seguramente veamos más a lo largo del año, pero esta ha sido, sin duda, una de las grandes sorpresas.

Project Moohan | Imagen: Xataka

Project Moohan. Sabemos desde hace tiempo que Samsung y Google están trabajando en unas gafas de realidad aumentada potenciadas por Android XR. Ese proyecto tiene nombre propio, Project Moohan, y aunque todavía parece algo lejando, sí hemos podido saber que siguen en marcha y, sobre todo, cómo son. Porque sí, igual que el Galaxy S25 Edge, el headset de Samsung y Google estaba expuesto, lo que nos ha permitido sacar algunas fotos y verlo de cerca, pero no tocarlo.

One UI 7 | Imagen: Xataka

One UI 7. Por último, aunque no por ello menos importante, Samsung ha dejado ver One UI 7, o lo que es lo mismo, sus novedades de Galaxy AI. Se vienen cositas al ecosistema de Samsung. La compañía coreana ha anunciado funciones como la transcripción de llamadas, Gemini como asistente nativo (sí, convive con Bixby), las novedades del excelente Circle to Search y algunas funciones de edición como la supresión de audio.

