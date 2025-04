El CERN ha conseguido algo sin precedentes: transformar los sensores de los smartphones en una cámara de antimateria

Una de las razones por las que la antimateria resulta tan interesante no solo para los físicos de partículas, sino también para las personas a las que nos apasiona la ciencia, es que las herramientas que tenemos aún no nos permiten entender qué papel jugó en el origen del universo. No obstante, el enigma no acaba aquí; tampoco sabemos qué leyes gobiernan la tenue línea que delimita el desequilibrio entre materia y antimateria en el cosmos.

Antes de seguir adelante merece la pena que nos detengamos un momento para repasar brevemente qué es la antimateria y qué la hace tan peculiar. En realidad no es más que una forma de materia constituida por antipartículas, que son partículas con la misma masa y espín que las partículas con las que estamos familiarizados, pero con carga eléctrica opuesta. De esta forma la antipartícula del electrón es el positrón o antielectrón. Y la antipartícula del protón es el antiprotón.

La antimateria tiene una propiedad sorprendente: cuando entra en contacto directo con la materia ambas se aniquilan, liberando una gran cantidad de energía bajo la forma de fotones de alta energía, así como otros posibles pares partícula-antipartícula. Actualmente está siendo estudiada en buena parte de los centros de investigación especializados en física de partículas más importantes del mundo con la esperanza de que conocerla mejor nos ayude a entender algunos de los misterios del cosmos que permanecen fuera de nuestro alcance.

El experimento AEgIS demuestra lo ingeniosos que son los físicos de partículas

Los sensores de las cámaras de nuestros teléfonos móviles resultan muy valiosos a la hora de desentrañar los misterios de la antimateria. Esta afirmación a priori puede parecer extraña, pero es fidedigna. Y es que un equipo de investigadores de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania) que trabaja codo con codo con científicos del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) ha diseñado un experimento que, precisamente, recurre a esta estrategia. Se llama AEgIS (Antimatter Experiment: gravity, Interferometry, Spectroscopy o 'Experimento de antimateria: gravedad, interferometría, espectroscopía') y es extraordinariamente ingenioso.

AEgIS utiliza sensores modificados de cámaras de fotos de teléfonos móviles para identificar los puntos en los que la antimateria y la materia se aniquilan

En la fotografía de portada de este artículo podemos ver qué aspecto tiene el dispositivo que han construido. A grandes rasgos el propósito de este experimento es estudiar la interacción entre la gravedad y el antihidrógeno, que es una forma de antimateria, para comprobar si esta última se comporta ante la gravedad de la misma manera que la materia ordinaria. Como podemos deducir a partir de su nombre, recurre a técnicas de interferometría y espectroscopía para llevar a cabo su objetivo, pero lo más sorprendente es que el detector utiliza sensores modificados de cámaras de fotos de teléfonos móviles para identificar en tiempo real los puntos en los que la antimateria y la materia se aniquilan.

"Para que AEgIS funcione correctamente necesitamos un detector con una resolución espacial increíblemente alta. Y los sensores de cámara de los smartphones tienen píxeles de menos de 1 micrómetro", ha explicado Francesco Guatieri, investigador principal del experimento. "Hemos integrado 60 sensores de cámara en nuestro detector, lo que le permite alcanzar una resolución de 3.840 megapíxeles, la mayor cantidad de píxeles de cualquier detector de imágenes hasta la fecha". Es espectacular. Confiemos en que AEgIS cumpla su cometido y estos científicos consigan entender un poco mejor cómo es la interacción entre la antimateria y la gravedad.

Imagen | CERN

Más información | CERN

En Xataka | Los físicos del CERN creían que la simetría entre los quarks arriba y abajo está rota. Lo está mucho más de lo que esperaban