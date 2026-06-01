México quería acabar con el anonimato telefónico. Ya se venden SIM con la identidad de otro en el mercado negro

El gobierno mexicano tomó la decisión de acabar con el anonimato de las líneas celulares y así acabar con la extorsión telefónica. El objetivo es que cada número esté vinculado a una persona antes del 30 de junio; después de esa fecha, todas las líneas no registradas serán desconectadas. El problema es que en el mercado negro ya existe la forma de esquivar esta norma.

Qué está pasando. Lo cuentan en Xataka México a raíz de una investigación del diario Milenio. En el centro histórico de CDMX cualquier persona puede comprar una tarjeta SIM ya activada bajo la identidad de otra persona, sin tener que dejar sus datos personales. Cuesta 200 pesos y se puede hacer en minutos.

El modus operandi. El proceso oficial para registrar una línea móvil requiere dar el documento de identidad o pasaporte y realizar la identificación biométrica mediante un video selfie. Los vendedores de estas SIM toman una foto al código de barras de la tarjeta y lo envían por WhatsApp. En unos instantes, se hace el alta fraudulenta y hasta ofrecen garantía si hay algún problema. Todo por 200 pesos: 100 pesos por la SIM y 100 pesos por el trámite. Un detalle llamativo es que la mayoría de SIM que se venden con este método son de Movistar.

Deepfakes. Aunque no está claro cómo se realiza el registro, ya se ha podido constatar que el sistema de identificación no es infalible. Tal y como informaban en El País, el sistema no puede distinguir entre una persona real o un deepfake hecho con IA, por lo que el registro puede hacerse en nombre de cualquier persona simplemente con tener sus datos y una foto. Se ha llegado incluso a registrar líneas falsas usando los datos del senador Gerardo Fernández Noroña.

Miedo al robo de identidad. Hay otro problema con el registro de líneas relacionado con la confianza. Muchos ciudadanos huyen del registro por el miedo que sus datos personales acaben en el mercado negro. No es un miedo infundado, es algo que ya sucedió en un intento previo de crear una base de datos con teléfonos móviles en 2008. La iniciativa se llamó Renaut y terminó siendo eliminada en 2011 después de que se filtraran bases de datos completas y se vendieran en el mercado negro. Más tarde, en 2022, la Suprema Corte invalidó otro intento porque consideró que violaba el derecho de privacidad.

Pérdidas masivas de líneas. Esta desconfianza ha tenido un impacto en los números de las compañías telefónicas. Muchos usuarios de prepago han preferido dejar morir sus líneas antes que cumplir con esta obligación. Teniendo en cuenta que en México más del 80% del mercado es de prepago, esto se traduce en pérdidas masivas de líneas. En el primer trimestre del año, AT&T México perdió la friolera de 577.000 líneas, mientras que Telcel perdió 483.000. Con los usuarios de contrato no hay tanta resistencia ya que al firmar con la operadora ya se ha hecho entrega de los datos personales.

Una meta irreal. El gobierno está presionando con campañas publicitarias para que se realice el registro antes de la fecha límite, pero no parece realista que vayan a conseguirlo. A fecha de 19 de mayo, se habían registrado 49,5 millones de líneas, que supone un 30,7% del total, que son unos 160 millones de líneas. Como decíamos, si el plan continúa como está previsto, todas las líneas que no se hayan registrado antes del 30 de junio serán desconectadas.

Imagen | PublicDomainPictures, editada

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