El primer día de la Promo de Verano de AliExpress sigue cargado de chollos: estos son los mejores que hemos encontrado

El mes de junio ha empezado con nueva campaña de AliExpress: se llama Promo de Verano y está cargada de descuentos y chollos en tecnología. Tal y como explican nuestros compañeros de la cuenta de TikTok de Xataka Selección, hay absolutamente de todo: desde una Nintendo Switch 2 por menos de 300 euros a tablets Android por poco más de 100 euros. ¿La clave? Los cupones de descuento que podemos usar.

Hay un descuento adicional si utilizas PayPal para pagar

@xataka.seleccion AliExpress acaba de sacar OFERTAS de verano MUY locas! y además puedes ahorrar todavía más 👇🏼 💥 Hay auténticos chollos: 🎮 “Switch 2” por menos de 400€ 📱 iPhone 17 por 930€ 📲 Pixel 10 por 550€ 📊 Tablets desde poco más de 100€ Pero ojo, porque aquí viene el truco 👇🏼 💸 CÓDIGOS DE DESCUENTO ACTIVOS: 3€ → desde 15€ (XATAKAES03) 6€ → desde 39€ (XATAKAES06) 10€ → desde 69€ (XATAKAES10) 20€ → desde 139€ (XATAKAES20) 30€ → desde 209€ (XATAKAES30) 45€ → desde 319€ (XATAKAES45) 65€ → desde 459€ (XATAKAES65) 110€ → desde 650€ (XATAKAES110)⚡ Y aún más: pagando con PayPal puedes rascar otro descuento extra ⏳ Las ofertas ya están activas pero solo duran hasta el 10 de junio #aliexpress #ofertas #summersale #chollo #techtips ♬ sonido original - Xataka Selección

Como decimos, la mejor forma de ahorrar al máximo en AliExpress es utilizando los cupones de descuento. Estos se van agotando a medida que van pasando las horas y los días de la promoción, por lo que actualmente solo quedan siete de ellos. Son los siguientes:

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 3 cupón 4 CUPÓN 3 euros 15 euros XATAKAES03 WEBEDES03 ESSS03 SSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 WEBEDES06 ESSS06 SSES6 10 euros 69 euros XATAKAES10 WEBEDES10 ESSS10 SSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 WEBEDES20 ESSS20 SSES20 30 euros 209 euros XATAKAES30 WEBEDES30 ESSS30 SSES30 45 euros 319 euros XATAKAES45 WEBEDES45 ESSS45 SSES45 65 euros 459 euros XATAKAES65 WEBEDES65 ESSS65 SSES65

Estos cupones solo tienen dos limitaciones: no se pueden utilizar con productos digitales ni se pueden mezclar entre sí, por lo que siempre merece la pena usar el que dé mayor descuento. Lo que sí que podemos unir a estos cupones es un descuento adicional de hasta 33 euros si usamos PayPal como forma de pago. Nos podemos beneficiar de este incluso si usamos la opción que tiene PayPal para pagar en tres plazos sin intereses.

Hay muchas ofertas ahora mismo interesantes. Por ejemplo, nos podemos hacer con un iPhone 17 de 256 GB por 845 euros o con un Google Pixel 10 por 490,52 euros, precios que no solemos ver casi nunca. También hay consolas (por ejemplo, una PlayStation 5 Slim con lector por 446,80 euros) y multitud de dispositivos más. Pero ahora, como ya tienes los cupones y lo que necesitas saber para ahorrar al máximo, solo te queda buscar lo que quieras y lanzarte a por ello.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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