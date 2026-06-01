Los precios de la memoria RAM y los SSD están disparados en todas partes, pero hay alternativas para no gastar un dineral

Ya no es solo que el precio de la memoria RAM esté por las nubes (que también): el de los SSD ha seguido el mismo camino. Actualizar ahora mismo un PC es complicado si no quieres gastar una fortuna en el intento, pero hay alternativas para gastar menos. La Promo de Verano de AliExpress tiene ofertas muy potentes (en móviles especialmente), pero también en componentes para PC: tienes este SSD Netac de 1 TB por 114,80 euros si usas el cupón 'XATAKAES20' y pagas con PayPal.

SSD Netac NV7000 de 1 TB PVP en AliExpress (con cupón) — 114,80 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hablando de cupones, AliExpress tiene ahora mismo un montón activos para ahorrar en tus compras. Te los dejamos por aquí para que los tengas a mano por si quieres hacer alguna compra adicional (recuerda que los cupones no son combinables).

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 3 cupón 4 CUPÓN 3 euros 15 euros XATAKAES03 WEBEDES03 ESSS03 SSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 WEBEDES06 ESSS06 SSES6 10 euros 69 euros XATAKAES10 WEBEDES10 ESSS10 SSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 WEBEDES20 ESSS20 SSES20 30 euros 209 euros XATAKAES30 WEBEDES30 ESSS30 SSES30 45 euros 319 euros XATAKAES45 WEBEDES45 ESSS45 SSES45 65 euros 459 euros XATAKAES65 WEBEDES65 ESSS65 SSES65 110 euros 650 euros XATAKAES110 WEBEDES110 ESSS110 -

La memoria RAM DDR4 puede ser todavía una solución interesante

Antes de ver el SSD de más arriba, ¿y si lo que necesitas es memoria RAM? La memoria RAM de tipo DDR5 tiene precios infladísimos, pero podemos encontrar memoria RAM DDR4 a buenos precios, que sigue siendo una opción interesante para muchos usuarios, especialmente si tu procesador y placa base tienen ya algunos años y no quieres cambiarlos. Ahí te puede ir muy bien esta memoria RAM de Netac: dos módulos de 8 GB de RAM cada uno salen por 75,45 euros con el cupón 'XATAKAES10'.

Memoria RAM DDR4 Netac a 3.200 MHz (2 módulos de 8 GB) PVP en AliExpress (con cupón) — 75,45 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Como decimos, son dos módulos separados, por lo que tendremos un total de 16 GB de memoria RAM en total. Si echamos un vistazo a PcComponentes y buscamos algo parecido, es complicado encontrar la misma cantidad de memoria con características similares por debajo de los 120 euros.

Actualizar un PC sin gastar una fortuna todavía es posible

Ahora sí, pasemos al SSD con una pregunta: ¿tiene buen precio? Vamos a analizar cómo está el precio de los SSD actualmente con este de la marca Forgeon como ejemplo, similar en prestaciones. El precio más bajo del mismo, también con 1 TB de capacidad, fue de 61,95 euros el pasado mes de septiembre. Desde entonces no ha hecho más que subir y ahora mismo cuesta 189,95 euros (rebajado desde los 234,99 euros).

En ese sentido, está claro que estamos ante un buen precio con este de la marca Netac. Se trata de un SSD NVMe PCIe 4.0 capaz de alcanzar velocidades de hasta casi los 7.400 MB/s de lectura. Eso sí, pequeño apunte: es necesario que tu placa base sea compatible con él. Si tu placa solo tiene conectores PCIe 3.0 también lo podrás usar, aunque no aprovechará al máximo toda su velocidad.

El SSD está vendido por la propia marca a través de AliExpress y el envío es gratuito (la entrega está estimada entre el 7 y el 15 de junio). Cabe destacar, además, que es un SSD compatible también con PlayStation 5.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Andrey Matveev, AliExpress

En Xataka | ¿DDR4 o DDR5? Qué RAM elegir para no pagar todavía más de lo necesario en plena crisis de precios

En Xataka | Más rápido (y caro) no siempre es mejor: la gran diferencia entre comprar un SSD y un HDD para copias de seguridad