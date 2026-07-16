Starlink tiene un problema: su antena residencial es grande y gastona. La nueva generación llega para corregirlo

Durante años, conectarse a Internet por satélite ha implicado aceptar un intercambio bastante claro: llegar allí donde la fibra no llega, pero hacerlo con equipos más grandes, pesados y exigentes con la energía. Es algo que hemos visto tanto en viviendas aisladas como en instalaciones temporales, donde cada kilo y cada vatio cuentan más de lo que parece. Starlink ha ido afinando esa fórmula generación tras generación. Ahora, su siguiente paso no consiste en prometer una velocidad deslumbrante, sino en corregir justo esas limitaciones físicas.

El nuevo kit residencial. Starlink V5 es la siguiente generación del equipo que SpaceX ofrece para conectar viviendas a su constelación de satélites. El paquete conserva la configuración destinada a instalaciones fijas, con una antena exterior y un router independiente incluido para distribuir la conexión dentro del hogar. El rediseño tampoco persigue elevar el pico de velocidad anunciado para la generación anterior. La renovación se concentra, sobre todo, en transformar el tamaño, el peso y la eficiencia de una parte fundamental del sistema.

Una antena más manejable. El cambio se aprecia primero en las cifras. La Starlink V5 pesa 1,1 kg, frente a los 2,9 kg del Standard 4, una reducción aproximada del 62% que la deja en el mismo peso nominal que la Starlink Mini. También pasa de unas dimensiones de 594 × 383 × 39,7 mm a 384 × 306 × 34 mm, aunque conserva un campo de visión de 110 grados. Para quien vaya a instalarla por su cuenta, transportarla, colocarla en un soporte o cambiarla de ubicación debería resultar más sencillo.

Casi la mitad de consumo. Según las especificaciones publicadas por Starlink, el V5 funciona con una media de entre 35 y 50 W, frente a los 75-100 W del Standard 4. La reducción adquiere especial importancia en instalaciones alimentadas mediante baterías, generadores o estaciones portátiles, donde cada hora de autonomía depende del gasto acumulado. También puede permitir que una fuente de respaldo mantenga la conexión durante más tiempo cuando falla la red eléctrica.

Menos velocidad, pero por poco. Starlink sitúa el pico de descarga anunciado del V5 en 375+ Mbps, frente a los 400+ Mbps del Standard 4 y los 300+ Mbps de la Mini. Existe una diferencia de 25 Mbps entre las cifras de referencia de los dos equipos residenciales, no una pérdida garantizada en todas las conexiones. Aunque el rendimiento real dependerá también del plan contratado, la hora del día, la capacidad disponible y la congestión local.

Preparada para el exterior. Pese a ser mucho más ligera, la Starlink V5 eleva la velocidad operativa de viento admitida cuando está montada desde los 96 km/h del Standard 4 hasta los 265 km/h. Mantiene además la clasificación ambiental IP67 Type 4 y puede funcionar en temperaturas de entre -30 y 50 grados centígrados. Su sistema de deshielo alcanza los 40 milímetros de nieve por hora, la misma cifra que la generación anterior.

Dos equipos para usos diferentes: aunque el V5 se aproxima a la Starlink Mini en peso, SpaceX los orienta a necesidades distintas. El nuevo terminal forma parte de un kit residencial para instalaciones permanentes y trabaja con un router separado que viene incluido. La Mini, en cambio, integra su propia conexión Wi-Fi y puede funcionar sin ese dispositivo adicional, una ventaja cuando el usuario necesita trasladar el equipo entre ubicaciones. El V5 no sustituye directamente al modelo portátil, sino que renueva la alternativa pensada para permanecer instalada en una vivienda.

Un estreno todavía limitado. La nueva antena residencial de Starlink no está disponible oficialmente en España. Su comercialización ha comenzado entre clientes residenciales de Estados Unidos y la compañía únicamente ha adelantado que llegará a otros mercados a medida que aumente la producción, sin publicar un calendario concreto. Lo que sí deja claro el V5 es la dirección elegida por SpaceX: una antena más compacta y un consumo mucho menor, aunque no sea más rápida.

Imágenes | Starlink

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