Dreame T16 Pro Heat, análisis: el dispositivo de limpieza definitivo viene de China y ha conseguido que tire la fregona

No son tan versátiles como los aspiradores inalámbricos a secas, pero los aspiradores fregadores también tienen su público: gente con hogares con suelos de baldosa. Ahí son los absolutos reyes del mambo si quieres aspirar y fregar de una vez. No obstante, esta categoría siempre ha tenido un talón de Aquiles: son unos trastos que pesan lo suyo, lo que hace que, por ejemplo, a mi madre le resulten incómodos. Así que Dreame ha puesto a dieta a su último modelo del segmento y el resultado es este T16 Pro Heat que acabamos de probar a fondo.

✅ Cómpralo si...

Tienes una casa con suelos de baldosa.

Tienes poco tiempo para limpiar y quieres aspirar y fregar a la vez.

Tu suelo se mancha con facilidad.

❌ No lo compres si...

Tu presupuesto es ajustado.

Solo quieres aspirar.

Quieres un aspirador fregador versátil.

Lo esencial en 30 segundos

El Dreame T16 Pro Heat es un aspirador fregador, de modo que llenas el depósito con agua y limpiador, le das al botón de encender y vas recorriendo la casa para limpiarla. Simplicidad al poder. No puedes elegir solo aspirar o solo fregar, hace las dos cosas a la vez y eso tiene cosas buenas y no tan buenas: es cierto que se ahorra tiempo, pero, por ejemplo, si el suelo tiene muchísimos pelos (vivo con dos perras de 35 kg cada una), no es lo más agradable ni lo más limpio.

Y ojo, no es porque no sea potente: es capaz de tragarse hasta bolitas de pienso. Me ha gustado lo fácil que es de usar, poniendo el modo automático y olvidándote de todo lo demás. Sin embargo, lo mejor es que resulta moderadamente ligero y manejable para ser un aspirador fregador. Aquí mis dieces al equipo de diseño de Dreame.

Eso sí, esa ligereza tiene su letra pequeña: te va a tocar rellenar el depósito de agua sucia a menudo, pero tampoco es algo complejo y/o sucio. Eso sí, lo más cómodo es cómo se limpia: lo colocas en la base, le das al botón y algunos minutos de ruidos después, la tienes impoluta para volverla a usar. Y cargadita.

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Nuestra experiencia con el Dreame T16 Pro Heat

Qué pedazo de diseño. Desde la sinceridad: normalmente este tipo de dispositivos de limpieza son un trasto tremendo, pero Dreame ha dicho "sujétame el cubata" y lo ha reducido a la mínima expresión. Tiene lo justo y necesario para funcionar (bien) y lo tiene metido en una reducidísima cápsula situada en la zona central, de modo que la distribución de peso tanto erguido como tumbado es equilibrada. Además, el depósito de agua limpia va en la zona del cepillo, que gracias a sus ruedas motorizadas literalmente se desliza solo. El sobresaliente es que apenas mide 10 centímetros de ancho, por lo que puedes pasarlo por debajo de algunos muebles como, en mi caso, el de la TV.

Manejo: coser y cantar. Todo se maneja desde la empuñadura, donde están los botones y una pantalla colorida donde alternar los modos y recibir avisos. Mi recomendación es no complicarse y poner el automático, de modo que sea el dispositivo el que elija cuándo subir la potencia y cuándo no. No obstante, también tiene una app totalmente prescindible pero interesante para un manejo más personalizado y para tener más información.

Sorprendentemente efectivo en limpieza. El propio dispositivo detecta cuándo una zona está más sucia y en ese momento se oye cómo aspira más fuerte, y la verdad es que se traga hasta una palomita. En general, los sólidos sueltos van para adentro y también tiene un rendimiento medio - alto con aquellos más pequeños y ligero como el pelo o la arenilla.

Pero lo mejor son las manchas: gotas de café seco, un refresco derramado, salsas... me ha sorprendido que hasta la grasa la quita bien. Claro, que no limpia solo con agua: esta está calentísima y además lleva limpiador integrado. Una diferencia abismal respecto a la fregona es que lleva una pletina de plástico para secar de forma uniforme, de modo que pasas el cabezal y en menos de un minuto ya puedes pisar el suelo sin miedo. El suelo de buena parte de mi casa es laminado y no he tenido miedo a la humedad precisamente por eso. El único "pero" que le pongo es que como el cabezal es grandote, hay zonas por donde inevitablemente no cabe.

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La batería no va a ser un problema. Reconozco que la mayor parte del tiempo he usado el modo automático porque es el que mejor optimiza batería y rendimiento, es decir, solo sube la potencia cuando es necesario. Pero incluso en escenarios en los que la casa estaba sucia y ha tocado que funcione a tope casi todo el tiempo, he tenido batería de sobra para limpiar mi piso (70 metros cuadrados) dos veces seguidas. Al César lo que es del César: como quien lleva el mango eres tú, no das pasadas de más y ya hemos visto que este Dreame aprovecha cada pasada. Luego lo colocas en la base y la tienes lista para usar en todos los sentidos.

Mantenimiento: claroscuros. Cuando acabas de limpiar y dejas el Dreame T16 Pro Heat en la base, lo suyo es darle a un botón para que empiece la autolimpieza. En ese momento empieza una sinfonía de ruido en la que se ha limpiado y secado a fondo con aire y agua caliente, algo esencial porque la limpieza a mano sería un engorro y si no lo haces, pronto empezaría a oler. Eso sí, traga mucha agua en el proceso, así que toca extraer el depósito del cabezal, ponerlo bajo el grifo y con un poco de maña, rellenarlo.

Cuando recibes el aviso, retirar de la parte trasera el depósito de agua sucia que concentra agua y sólidos. Spoiler: ese proceso no es demasiado agradable (hay un inhibidor de olores, pero se vende por separado) y alguna gota puede escaparse si vas con prisas. Además, frotar con el cepillito para retirar bolas de pelo del depósito tampoco es lo más bonito del mundo. Gajes del oficio.

Ficha técnica del Dreame T16 Pro Heat



Dreame T16 Pro HEAT Limpieza 30.000 Pa

Limpieza con agua a 90 ℃

Raspador rígido tanglecut dimensiones 275 x 270 x 1170 mm

Mantenimiento Lavado y secado automático del rodillo a 95 °C en la base DEPóSITOS Agua limpia: 900 ml

Agua sucia: 500 ml

Compartimento solución limpieza: 150 ml Autonomía Hasta 70 minutos y 500 metros cuadrados

Batería de 6*5000 mAh

Tiempo de carga: 4 horas Conectividad Sí, Wi-Fi. Qué viene en la caja base de carga, cepillo de limpieza, mango, cuerpo principal, cepillo y filtro de repuesto, solución de limpieza Extras Autolimpieza inteligente a 95 ℃.

Tecnología antiolores (inhibidor hasta 21 días) PRECIO 629 euros

Dreame T16 Pro Heat, la opinión de Xataka

Te pueden gustar más o menos los aspiradores fregadores, pero a Dreame hay que reconocerle algo: ha pulido el mal endémico del formato y ha mejorado notablemente sus capacidades de limpieza. Este Dreame T16 Pro Heat jubila sin reparos a escoba y fregona al mismo tiempo y es precisamente su gran rival: no compite en detalle y versatilidad con los aspiradores inalámbricos ni tampoco con la comodidad del robot aspirador, pero si lo tuyo es la limpieza manual, este Dreame es tu mejor aliado.

Cabe poco más o menos por los mismos sitios que la escoba y retira la suciedad mejor y ha mejorado a la fregona en límites insospechados: usa agua muy caliente con jabón, es capaz de aplicar presión y seca el suelo, todo de una. Hasta puede con los accidentes y derramamientos varios. Obviamente el precio a pagar es un dispositivo con batería bastante más caro, pero si la efectividad y la rapidez son tus requisitos deseados, es caballo ganador.

¿Lo recomiendo?

Si tu casa tiene suelos de baldosa o quieres aspirar y fregar rápido y bien y no te da pereza tener que hacerlo tú a mano, es el dispositivo de limpieza definitivo. Sí, los robots aspiradores lo hacen de forma automática y tienen más opciones, pero este friega mejor y es hasta capaz de tragarse una lata de refresco entera y seguir limpiando igual de bien, algo que no hacen los robots aspiradores. Eso sí, mejor para espacios diáfanos donde su cabezal quepa.

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Dreame. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

Imágenes | Xataka