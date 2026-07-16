El infierno de Autofirma tiene los días contados. Paterna acaba de introducir el DNI digital en su administración

“Paterna da un paso más en la transformación digital de sus servicios municipales”, dice su alcalde, Juan A. Sagredo, bien orgulloso. El municipio situado en la comarca de la Huerta de Valencia acaba de anunciar que será de los primeros lugares del España en incorporar el DNI digital a la atención ciudadana, “permitiendo a los vecinos y vecinas identificarse de forma rápida, segura y cómoda a través de la aplicación oficial MiDNI”.

¿Y qué significa esto? Si has hecho trámites online con la administración pública puedes hacerte una idea. Una travesía por el desierto: abres la web del ministerio de turno, eliges el sistema Cl@ve y la página se cae. Vuelves a cargar, optas por Autofirma, pero tu sistema operativo decide que hoy no es un buen día para cooperar. Pruebas en Safari y no va, saltas a Chrome y error de Java. Instalas Firefox a la desesperada y, cuando por fin logras que el programa arranque, la app móvil Cl@ve no lee el código QR porque el plugin de la cámara falla. O algo se cae. O la sesión expira por inactividad. Te dan ganas de tirar el portátil por la ventana y empadronarte en una cueva.

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La burocracia digital española, diseñada teóricamente para facilitarnos la vida, a veces tropieza contra sí misma y se transforma en un laberinto hostil. Con razón el alcalde de Paterna celebra que sus administraciones integren el nuevo DNI digital en sus sistemas de gestión municipal. Es de sentido común.

De Autofirma a la sencillez del código QR

Si bien los problemas actuales no son de seguridad, sí implican a veces escenarios de usabilidad nula. Los ciudadanos no necesitan criptografía avanzada de nivel militar para solicitar un certificado de viaje, sino que el sistema funcione a la primera, cuando la urgencia del check-in impera.

El nuevo DNI digital, enmarcado en el proyecto del European Digital Identity Wallet o Cartera Digital y basado en el reglamento eIDAS 2.0, promete reescribir algunas cosas. Por ejemplo, no llevas fotos reales ni documentos encriptados, sino que se recurre a un sistema de autenticación biométrica que elimina los intermediarios. Para entender cómo cambia a nivel de vida digital, cara a cara, este es el resumen:

Trámite El sistema antiguo (Cl@ve / Autofirma) El nuevo sistema (DNI Digital) Acceso Requiere contraseñas, pines temporales por SMS que caducan o apps de terceros que fallan constantemente. Reconocimiento facial (FaceID) o huella dactilar directamente en tu teléfono móvil. Firma de documentos Exige instalar programas locales como Autofirma, actualizar Java y lidiar con la compatibilidad del navegador. Firma digital instantánea mediante la lectura de un código QR en pantalla. Seguridad Expuesto a ataques de phishing por SMS o robo de claves de acceso tradicionales. Encriptación de extremo a extremo avalada por los estándares de la Unión Europea.

Mejoras para los vecinos de Paterna

¿Y qué significa esto? Pues, traducido en el día a día, en utilidad directa para el ciudadano de a pie. A partir de ahora, realizar gestiones en el ayuntamiento requiere apenas tres toques en la pantalla del teléfono.

Padrón al instante , por ejemplo. Solicitar, descargar y presentar el certificado de empadronamiento de forma inmediata para cualquier gestión urgente.

, por ejemplo. Solicitar, descargar y presentar el certificado de empadronamiento de forma inmediata para cualquier gestión urgente. Pago de tasas (sin trabas). Liquidar impuestos locales, multas o tasas de actividades deportivas sin pasar por pasarelas de pago del siglo pasado.

(sin trabas). Liquidar impuestos locales, multas o tasas de actividades deportivas sin pasar por pasarelas de pago del siglo pasado. Instancias generales: presentar escritos oficiales dirigidos al consistorio valiéndose únicamente de la biometría del smartphone.

El consistorio ha modificado sus puestos del Servicio de Información y Atención a la Ciudadanía (SIAC) y les ha implantado lectores de códigos QR compatibles con MiDNI. El alcalde Sagredo destacó que el objetivo prioritario de esta medida es democratizar el acceso digital. "Queremos una administración que solucione problemas, no que los cree". Lo que está claro es que la soberanía digital no consiste en llenar las oficinas públicas de ordenadores. Es más bien una cuestión de devolverle el tiempo perdido a los ciudadanos.

Cómo prepararte para el DNI digital

Y, por cierto, para quien desee empezar a usar esta tecnología, sigue estos tres pasos básicos:

Lo primero, asegúrate de que tu smartphone cuenta con tecnología NFC (la misma que usas para pagar con el móvil) y que tienes activados los sistemas de seguridad biométricos (huella o reconocimiento facial). Es casi seguro que la incorpore (ya gran mayoría de los iPhone y teléfonos Android de 2018 en adelante la traen de serie). Consigue el DNIe físico. Para descargar y configurar el DNI digital en tu cartera virtual por primera vez, necesitarás tu DNI físico (versión 3.0 o 4.0) y su correspondiente número PIN. Si lo perdiste, puedes restablecerlo en cualquier comisaría de Policía Nacional, en un terminal automático sin cita previa. Descarga la aplicación oficial. Eso sí, accede únicamente a las aplicaciones del Gobierno de España destinadas a la Cartera Digital en los mercados oficiales (Google Play Store o Apple App Store) para evitar fraudes de suplantación.

Imágenes | Captura propia / Ayto de Paerna

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