De Lerín a Borobia: los pueblos con sello Starlight que se preparan para el eclipse total del 12 de agosto

A la hora de ver un eclipse solar podemos tomar muchas decisiones distintas. Es posible verlo dentro de la franja de totalidad o “conformarnos” con la parcialidad. Tenemos la opción de mirar solo al Sol o de deleitarnos con los cambios que suceden a nuestro alrededor. Incluso podemos verlo directamente, con gafas homologadas, o indirectamente, con una cámara estenopeica. Pero si hay algo que marca mucho la diferencia a la hora de ver uno de estos espectáculos que nos regala la astronomía es un cielo libre de contaminación lumínica. Al menos, lo más libre posible. Por eso, las reservas y destinos Starlight son lugares ideales para quienes quieran ver el eclipse solar de este 12 de agosto de 2026.

¿Qué son las certificaciones Starlight?

El sello Starlight se entrega a espacios en los que se ha establecido un compro­miso por la defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas. La decisión de entregar estas certificaciones se tomó en la reunión de 2009 de la Iniciativa Starlight del ’Grupo de Trabajo sobre Reservas y Patrimonio Mundial' organizada por la UNESCO, con el apoyo de la Unión Internacional de Astronomía y la Organización Mundial del Turismo.

Hay distintos tipos de certificaciones Starlight, aunque las dos más habituales son las reservas Starlight y los destinos turísticos Starlight. Normalmente, la primera se hace entrega a espacios naturales y consta, a su vez, de tres zonas definidas:

Zona núcleo: Donde se mantienen intactas las condiciones de iluminación natural y nitidez del cielo nocturno.

Zona buffer: Envuelve a la zona núcleo y amortigua los posibles efectos adversos que puedan deteriorar la calidad de su cielo nocturno. Estas zonas pueden incluir pequeños asentamientos humanos y áreas de actividad.

Zona de ámbito general: Consiste en la zona de uso general en la que se encuentran los asentamientos poblacionales que pueden influir en la evolución de la calidad del cielo nocturno de toda la reserva.

Con respecto a los destinos turísticos Starlight, son lugares visitables, que gozan de muy buenas cualidades para la contemplación de los cielos estrellados y que, al estar protegidos de la contaminación lumínica, se convierten en lugares idóneos para realizar actividades de astroturismo.

Más allá de estos dos tipos, incluso los pueblos y ciudades, los parques, parajes, senderos, campamentos y hoteles y casas rurales también pueden recibir el sello Starlight de forma independiente.

¿Cuáles son los destinos y reservas Starlight en España?

La certificación Starligh no es para nada fácil de obtener. Los requisitos son muy estrictos, por lo que son pocos los parajes naturales y destinos que cuentan con ella en todo el mundo. En el caso de España, contamos con más de 70 destinos y más de 20 reservas Starlight. La mayor reserva del mundo es Sierra Morena, en Andalucía, con más de 400.000 hectáreas repartidas entre 57 municipios y seis parques naturales.

Pero Sierra Morena no se encuentra en la franja de totalidad del eclipse solar. Podremos disfrutar de sus cielos durante la parcialidad. También es un buen plan para las personas del sur que no quieran viajar muy lejos. No obstante, vale la pena conocer los lugares con dicha certificación que sí están dentro de la franja de totalidad.

¿Cuáles son los destinos Starlight para ver el eclipse solar?

Dentro de la franja de totalidad del eclipse solar hay 31 destinos Starlight. La mayor concentración de estos destinos está en las comunidades autónomas de Galicia, Navarra y Aragón, aunque también hay otros puntos diseminados por el resto de comunidades autónomas que componen dicha franja. Algunos de los destinos Starlight contienen actividades de interés de cara al eclipse, como el toque de campanas que sonará en la localidad navarra de Lerín o las actividades para toda la familia del observatorio de Borobia, en Soria. Además, cabe destacar que la zona de Allande, en Asturias, es el destino Starlight donde más tiempo durará la totalidad, con 1 minutos y 48 segundos.

Si tienes dudas sobre el lugar en el que vas a ver el eclipse solar y quieres saber si tiene el sello de destino Starlight, puedes verlo en nuestro mapa interactivo. Ante todo, recuerda no buscar solo destinos Starlight, sino también puntos de observación despejados de montañas, edificios o árboles en el oeste, pues es ahí donde se verá el Sol en el momento en el que tendrá lugar el eclipse.

Imagen | Magnific

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