Llega a España el nuevo Roomba Max 775 Combo: la bestia de iRobot con 30.000 Pa de succión y base autolavable con agua caliente

Cuando parecía que el sector de la limpieza automatizada estaba estancado, iRobot acaba de anunciar su nuevo lanzamiento, que aspira a convertirse en el buque insignia de la firma este año. Estamos hablando del Roomba Max 775 Combo con Base AutoWash, un dispositivo que no solo busca destacar por su potencia bruta, sino por dar un paso de gigante hacia la autonomía real al reducir por completo el mantenimiento manual.

Adiós a las manchas difíciles gracias a su potencia y sistema de fregado a alta temperatura

Son varias las características que hacen que este robot aspirador sea una de las apuestas más ambiciosas en el sector. Por ejemplo, viene con una potencia de succión de 30.000 Pa, una cifra que asegura la extracción profunda de suciedad y pelos de mascota tanto en suelos duros como en alfombras. El sistema se apoya en dos cepillos de goma antienredos para así evitar los típicos atascos.

Una de las grandes novedades de este iRobot Roomba Max 775 Combo es su fregado con agua caliente a 75 °C. A diferencia de los modelos que solo humedecen el suelo, este robot frota a 200 revoluciones por minuto aplicando presión constante y agua a alta temperatura para deshacer la suciedad incrustada.

Otra de las tecnologías por las que destaca es PowerSpin PerfectEdge, diseñada para que el rodillo de fregado llegue bien a las esquinas y bordes de las paredes, uno de los puntos débiles tradicionales de este tipo de robots.

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Asimismo, si tienes alfombras en casa este robot detecta cuando pasa por encima de una y eleva el rodillo húmedo para así evitar mojar el tejido mientras sigue aspirando a máxima potencia, algo que no todos los robots aspiradores ofrecen.

Su base AutoWash es uno de sus grandes secretos

El cerebro del sistema de mantenimiento es su nueva estación de carga y autolavado. La base no solo vacía el depósito de sólidos del robot en bolsas selladas herméticamente con control de olores durante un período de hasta tres meses, sino que se encarga de la parte más tediosa del fregado.

Una vez finalizada la tarea, la base lava el rodillo de fregado con agua caliente a 75 ºC y lo seca con aire caliente a 50 ºC para evitar la aparición de humedades y malos olores. Además, gestiona de forma inteligente la dosificación del líquido de limpieza mediante su sistema de mezcla automática StayClean.

En el apartado de navegación, iRobot ha integrado sensores LiDAR capaces de generar mapas tridimensionales precisos de viviendas con varias plantas. Esto se apoya en una cámara frontal con Inteligencia Artificial (PrecisionVision) entrenada para reconocer y esquivar de forma activa pequeños obstáculos cotidianos como cables, calzado o imprevistos de nuestras mascotas.

⚡ EN RESUMEN: robot aspirador iRobot Roomba Max 775 Combo con Base AutoWash ✅ LO MEJOR Fregado con agua caliente real... La combinación de frotar a 200 rpm con agua a 75°C promete acabar con las manchas resecas que otros robots solo esparcen.

La combinación de frotar a 200 rpm con agua a 75°C promete acabar con las manchas resecas que otros robots solo esparcen. Mantenimiento casi nulo: que la base no solo vacíe el polvo, sino que limpie el rodillo con agua caliente y lo seque con aire a 50°C es clave para olvidarse de los malos olores y del moho. ❌ LO PEOR Precio de gama alta... Aunque ofrece tecnologías muy avanzadas, su precio de salida de 899€ sigue siendo una inversión importante que no todos los presupuestos pueden asumir.

Aunque ofrece tecnologías muy avanzadas, su precio de salida de 899€ sigue siendo una inversión importante que no todos los presupuestos pueden asumir. Dependencia de consumibles oficiales... Para sacarle el máximo partido al autolavado y la desinfección, dependerás de la solución limpiadora StayClean™ y de las bolsas AllergenLock™ de la marca. 💡 CÓMPRALO SI... Vives con mascotas. Gracias a los 30.000 Pa de succión, sus cepillos antienredeos y las bolsas herméticas que atrapan alérgenos, es ideal para lidiar con el pelo y el polvo constante. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una opción económica de limpieza básica, pagar 900 euros por funciones premium de autolavado no tendrá sentido para ti.

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Imagen | iRobot

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