Hoy en Action, disponible esta cafetera 2 en 1 para café frío y caliente por menos de 20 euros

Para tomar buen café a diario no hace falta gastar una dineral. Porque, aunque existen cafeteras que incluso superan los 1.000 euros, si no somos especialmente cafeteros, nos basta con un modelo sencillo y priorizamos gastar lo mínimo, incluso por unas pocas decenas de euros podemos hacernos con alguna que nos sirva para hacernos un café rápido.

En este sentido, ahora acaba de llegar a Action esta cafetera 2 en 1 de Petra a sólo 17,95 euros, la cual es un buen ejemplo de ello. Disponible también en Amazon por un poco más (29,99 euros). O, si preferimos una alternativa muy bien valorada, esta Bestron (27,99 euros), también disponible en Amazon, es muy similar en diseño y prestaciones y es otra gran opción de compra.

Es compacta e incluye dos vasos: uno para café frío y otro para café caliente

La Petra que Action ha rebajado por tiempo limitado de 21,95 euros a 17,95 euros permite preparar café frío o caliente. Ambas modalidades, instantáneas. Sólo hay que añadir agua y el café molido y seleccionar una de estas dos opciones. Una cafetera básica pero práctica, ideal si queremos preparar un café rápido del modo más sencillo posible.

Incluye dos vasos. Uno de doble pared, con 420 mililitros, para el café caliente. Otro, de plástico transparente y capacidad de 440 mililitros, con tapa y pajita, ideal para el café frío. Ambos, perfectos para llevar fuera de casa. Necesitando añadir, en el caso del café frío, algunos cubitos de hielo al vaso: el café sale más fresco al seleccionar esta opción pero necesitamos enfriarlo aún más para conseguir el clásico café frío.

⚡ EN RESUMEN: oferta cafetera 2 en 1 petra ✅ LO MEJOR Su sencillez, al tratarse de un modelo muy fácil de usar y perfecto para no complicarse en exceso para preparar un café

al tratarse de un modelo muy fácil de usar y perfecto para no complicarse en exceso para preparar un café Con dos opciones: café frío y café caliente ❌ LO PEOR No es una cafetera de gama alta y hay opciones mucho más completas (y caras) 💡 CÓMPRALA SI... no te quieres complicar para tomarte un par de cafés al día ⛔ NO LA COMPRES SI... bebes mucho café a diario. En ese caso, sacarás más partido a una cafetera con más funciones

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Imágenes | Action, Compradicción, Petra

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