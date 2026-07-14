"Máximas de +45 ºC e incluso otros valores que no me atrevo a mencionar": los expertos ya temen una ola de calor extraordinaria la semana que viene

"Esto es brutal. Los principales modelos estarían insinuando una posible Ola de Calor extraordinaria la semana que viene con máximas de +45ºC e incluso otros valores que no me atrevo a mencionar", las palabras de MeteoBadajoz hablan por sí solas. En los últimos días, las malas noticias no dejan de acumularse.

Es verdad que, "por ahora, conviene esperar, pero la insistencia es tal que empieza a ser muy posible", continuaba. Y lleva razón. Veamos por qué.

¿Qué ha pasado? Desde que la predicción semanal de AEMET apuntara a temperaturas por encima de lo habitual para la semana que viene, la dispersión de los modelos se ha ido reduciendo. Es decir, lo que era una posibilidad empieza a convertirse en un escenario más que plausible.

Lo importante ahora mismo es distinguir lo que sabemos y lo que no.

¿Qué es lo que sabemos? A día de hoy, en palabras de Roberto Granda, ya hay cosas que sí sabemos: que "los 38-40 °C volverán a alcanzarse en muchas zonas" y se superarán "holgadamente" los umbrales de ola de calor. Lo que no podemos saber es la temperatura que alcanzará, dónde afectará con precisión y cuántos días durará.

Esas dudas son tan fuertes aún, de hecho, que los dos grandes modelos no se ponen de acuerdo. Mientras el GFS americano ve una ola general y muy intensa, el europeo concentra el calor extremo en la mitad este de la península. Sea como sea, parece que nos pilla de lleno.

Lo que podemos esperar. Si los pronósticos se confirman, este evento de calor extremo caería sobre un país (y un continente) que ya acumula un verano fuera de serie: sería la tercera ola de calor en un mes, con el Mediterráneo a 26,63 °C (2,6 grados por encima de lo normal) y tras el segundo junio más cálido desde 1961.

De hecho, la mortalidad (según las estimaciones de MoMo del Instituto de Salud Carlos III), habría ascendido a 1.682 muertes atribuibles desde el 1 de mayo; en torno a 500 de ellas solo durante los cinco días de la segunda ola.

¿Pero no íbamos al frío? Hace justo una semana, las redes se llenaban de mapas que prometían "el fin del calor" y explicábamos por qué había que leerlos con pinzas. Ahora tenemos la confirmación de nuestra lectura: no se puede confundir un escenario a 15 días con una predicción.

¿Y ahora qué? Ahora queda esperar la confirmación. En los próximos días, las incertidumbres irán desapareciendo y tendremos confirmación (o descarte). En anteriores olas, los avisos especiales llegaron con unos cuatro días de antelación.

Pase lo que pase, hay algo claro: el verano pinta realmente mal.

Imagen | Meteociel

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