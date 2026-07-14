Cómo ver el España - Francia: fecha y hora del partido de semifinales del mundial, y dónde puedes verlo en cualquier dispositivo

Vamos a explicarte cómo y dónde puedes ver el partido de España contra Francia. Se trata de las semifinales del Mundial de Fútbol 2026, un partido de altísimo nivel que bien podría ser digno de la final, en el que se enfrentan dos de las grandes candidatas al título.

Vamos a hacer el artículo sencillo. Primero te vamos a decir la fecha y la hora a la que se juega este partido. Y luego, pasaremos a decirte cuáles son tus opciones para poder verlo desde cualquier dispositivo.

Fecha y hora del España - Francia

El partido de España contra Francia tendrá lugar hoy, martes 14 de julio Ambas selecciones se medirán en el AT&T Stadium del estado de Texas, que durante el torneo está siendo llamado Dallas Stadium.

Esta semifinal se jugará a las 21:00 en horario peninsular español, las 20h en las Islas Canarias. Solo puede quedar uno, y el ganador se enfrentará a la gran final al equipo que gane mañana el Inglaterra - Argentina.

Dónde ver el España - Francia

Como te hemos explicado cuando te dijimos dónde puedes ver el Mundial 2026, al ser un partido de la Selección Española, vas a poder verlo gratis en directo a través de La1. Esto te va a permitir verlo tanto en la TDT como en móviles o navegadores mediante RTVE Play.

Evidentemente, el partido también se va a emitir en las opciones de pago que pudieras tener para ver todos los partidos del mundial. Se va a emitir en DAZN y podrás verlo en cualquier dispositivo en el caso de tenerlo contratado. También lo podrás ver en el canal DAZN Mundial, disponible tanto en Movistar Plus como en Orange TV.

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