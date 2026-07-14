Huawei FreeClip 2S, análisis: todo el mundo lleva unos auriculares así en China. Tras probarlos, entiendo por qué

Hay tres cosas que me llaman la atención siempre que viajo a China. La primera, que la comida china de mi ciudad tiene de china lo que yo de rubio. La segunda, la omnipresencia de los coches eléctricos. La tercera, que todo el mundo lleva los mismos auriculares: unos FreeClip de Huawei o similares. Están en todos lados. Mires donde mires, alguien los lleva, es brutal. Hoy la firma china ha lanzado la nueva generación, los FreeClip 2S, y tras haberlos probado, creo entender por qué.

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Buscas unos auriculares comodísimos para poder llevarlos todo el día.

Quieres escuchar música, podcasts o hacer llamadas sin aislarte del entorno.

No quieres tener que acordarte de cargar los auriculares en toda una jornada.

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Necesitas cancelación de ruido.

Buscas sonido de alta fidelidad.

Quieres unos auriculares disimulados.

Lo esencial en 30 segundos

Los Huawei FreeClip 2S son unos auriculares poco convencionales con un objetivo claro: que los podamos llevar puestos todo el día. Son muy diferentes a lo que solemos ver habitualmente por la calle, ya que en lugar de tener una parte que metemos en la oreja y un mástil hacia abajo, tiene dos bolitas unidas por un puente que se enganchan a la oreja como, valga la redundancia, un clip.

No son unos auriculares pensados para audiófilos ni buscan ofrecer la mejor experiencia sonora del mercado, sino que son un accesorio más que busca encajar en un estilo de vida relativamente dinámico. De ofrecer el mejor sonido ya se encargan los FreeBuds Pro. Los FreeClip son otra cosa y deben entenderse como tal.

Son, como veremos más adelante, extremadamente cómodos y versátiles. El sonido, dentro de que no es su punto fuerte, está bien; y la autonomía es una verdadera maravilla. El "problema", por descontado, es que tiene un precio de 229 euros, una cifra algo elevada para unos auriculares enfocados al lifestyle.

8,4 Diseño 8,0 Calidad de sonido 7,0 Ergonomía 9 Experiencia de uso 8,5 Batería 9,3 A favor Son los auriculares mas cómodos que he probado

La batería aguanta la jornada sin ningún problema

Tienen conexión multipunto para poder usarlos con varios dispositivos a la vez En contra La calidad de sonido no está a la altura de su precio

El acabado del estuche genera dudas de su durabilidad a largo plazo



Nuestra experiencia con los Huawei FreeClip 2S

Huawei FreeClip 2S | Imagen: Xataka

Cómo se usan. Estos auriculares tienen tres componentes: la Comfort Beam (la pieza que queda detrás de la oreja y donde está la batería), la Acoustic Ball (la que ponemos dentro de la oreja y donde está el driver) y el Airy Bridge-C (el puente que une ambas). Se ponen en la oreja como si fueran un clip y el puente, que tiene cierta tensión, se encarga de que los auriculares se queden en un sitio. Cuesta acostumbrarse, las cosas como son, pero en un par de días te haces a ellos, y de qué manera.

Unos auriculares de los que olvidarse. En pocas palabras, son los auriculares TWS más cómodos que he probado en todo el tiempo que llevo probando auriculares. Son de los pocos auriculares que he podido llevar puestos todo el día, incluso sin reproducir nada. Son muy ligeros, son agradables al tacto y no se menean en los trayectos típicos del día a día. Lo que no son es disimulados. Llaman mucho la atención y se van a notar cuando los lleves puestos, cosa que no es ningún drama, pero ahí queda.

A diferencia del 99% de auriculares del mundo, los FreeClip 2S no tienen un auricular para la oreja derecha y otro para la izquierda. Puedes ponerte cada auricular en la oreja que quieras.

Reaprender los gestos. Puedes dar dos toques en cualquiera de las partes del auricular para pausar la música o aceptar una llamada; o invocar a Gemini dando tres toques. También puedes invocar al asistente tocando la Comfort Beam por detrás, e incluso controlar el volumen deslizando hacia arriba o hacia abajo en dicha parte. Lo que yo he encontrado más cómodo es darle toques al puente. Es raro, porque no resulta "natural" darle golpecitos a la zona que sujeta algo a la oreja, pero no solo los auriculares aguantan sin problema, sino que la sensibilidad es excepcional.

Huawei FreeClip 2S | Imagen: Xataka

El nuevo estuche. Es totalmente diferente a algo que haya visto hasta el momento. Es una especie de bolita con efecto espejo que recuerda más a la cajita de un anillo que a una base de carga de auriculares. La tapa está imantada y ofrece buena resistencia, y los auriculares se colocan con la Comfort Beam hacia abajo (da igual derecha o izquierda). Es muy chula, pero se llena de huellas con solo mirarla, abulta más de lo que me gustaría en el pantalón y no tengo claro que ese acabado brillante vaya a resistir a la amalgama de objetos metálicos que pueda haber en un bolsillo o un bolso.

Sonido decente. Los auriculares cumplen (bien) para el día a día, pero ya está. Los graves tienen una pegada sorprendente para el formato y, a volúmenes normales, los medios y los bajos están bien. Si subimos el volumen más de la cuenta, distorsionan un poquito. Por su precio, hay auriculares que suenan mucho, pero mucho mejor, pero claro, estos auriculares no van de experiencia sonora, sino de ergonomía y estilo de vida. En llamadas van muy, muy bien, y el volumen adaptativo nos permite olvidarnos hasta cierto punto de bajar y subir el volumen manualmente cuando cambiamos de escenarios sonoros.

Tienen conexión multipunto, por lo que podemos conectarlos al móvil y a otros dispositivos a la vez y alternar entre ellos indistintamente. Eso siempre es un plus.

Excelente batería (y el puntazo de la carga). Los auriculares aguantan toda la jornada sin problema. De hecho, me ha sido imposible agotarles la batería de una sola sentada, por lo que me creo las nueve horas de autonomía total que promete Huawei (hasta 38 horas si tenemos en cuenta la carga del estuche). La carga es por USB tipo C e inalámbrica, y el puntazo es que si tienes un Huawei Watch (o un Apple Watch), puedes poner el estuche sobre su base de carga y recargar los auriculares. A mí, como dueño de un Watch GT 6, me viene de perlas.

Ficha técnica de los Huawei FreeClip 2S



HUAWEI FREECLIP 2S Dimensiones y peso Auriculares: 25,4 × 26,7 × 18,8 mm - 5,1 gramos Estuche: 37,4 x 48,6 x 48,9 mm - 39,4 gramos Unidad driadragma Doble diafragma de 10,8 mm CANCELACIÓN DE RUIDO activa No batería Auricular: 60 mAh (hasta 9 horas) Estuche: 537 mAh (hasta 38 horas) FORMATOS DE AUDIO SBC, AAC, L2HC conexión Bluetooth 6.0 Conexión multipunto compatibilidad Android 8.0 o superior iOS 13 o superior Extrtas 2x micrófonos+VPU+DNN para llamadas Resistencia IP Formato abierto Controles por gestos Sensor de proximidad Volumen adaptativo Carga USB-C e inalámbrica precio 229 euros

Huawei FreeClip 2S, la opinión de Xataka

Huawei FreeClip 2S | Imagen: Xataka

Tras haberlos probado, puedo entender por qué todo el mundo los lleva en China. Son tan cómodos y tan ligeros que puedes llevarlos ocho horas seguidas sin cansarte y alternar entre llamadas, música y vídeos cortos con cero fricción. Apenas se notan cuando los llevas puestos y ese es, sin duda, su principal punto a favor. Ese, y la batería.

En cuanto al sonido, y dentro de que están bien, debemos entenderlos como lo que son. No son para disfrutar de los ricos matices de la música HiFi en Qobuz, sino para llevarlos todo el día en cualquier situación sin aislarnos del entorno. Eso lo cumplen sin problema y en manos de cada persona está poner sobre una balanza ergonomía y estilo de vida frente a calidad de sonido, y decidir.

¿Te los recomiendo?

En el caso concreto de que quieras unos auriculares cómodos para ponértelos y olvidarte de ellos hasta que se queden sin batería al final del día, sí. Son caros, pero en ese sentido merecen la pena. Otra historia es que me digas que tienes 229 euros para invertir en el mejor sonido. Ahí te recomendaría los Huawei FreeBuds Pro 5 o los WF-1000XM5 de Sony.

Imágenes | Xataka

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