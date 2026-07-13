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Ya es oficial: llegan los nuevos auriculares Razer dedicados a PlayStation y Xbox que prometen latencia ultrabaja y sonido envolvente

Razer lanza dos modelos de auriculares, cada uno dedicado a una de las consolas

Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed
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Alberto García

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¿Qué auriculares utilizas para jugar a la consola? Si hasta ahora no estabas utilizando ningún modelo o si, simplemente, llevas un tiempo queriendo renovar los que ya tienes, atento porque Razer ha lanzado sus Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed en edición PlayStation y Xbox. Eso sí, mucho ojo con confundirse porque han llegado en dos versiones diferentes:

  • Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (PlayStation) por 109,99 euros.
  • Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Xbox) por 109,99 euros.
Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (PlayStation)

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (PlayStation)

Hoy en Amazon — 109,99
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Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Xbox)

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Nuevos auriculares Razer para PlayStation y Xbox

Razer Hammerhead V3 X Hyperspeed Amazon

Los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed son unos auriculares Bluetooth TWS que destacan principalmente porque la marca promete una latencia ultrabaja, algo importante para tener una buena experiencia y que el audio no tenga retardo a la hora de escuchar el sonido a través de los auriculares.

Lo curioso es que estos auriculares se pueden utilizar a través de su conectividad Bluetooth o por medio de la red 2,4 GHz. Para esto último, el estuche de carga funciona como receptor para que la conexión sea estable y con menor latencia. Evidentemente, el estuche también sirve para recargar la batería de los auriculares, ofreciendo según la marca una autonomía de hasta 35 horas.

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Los auriculares funcionan con Bluetooth 5.3 para garantizar una mejor estabilidad en la conexión y un mayor alcance. También cuentan con certificación IPX4 con resistencia al agua (concretamente a chorros de agua) y vienen con controles táctiles en los propios auriculares.

Por otro lado, los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed prometen una buena experiencia envolvente al ser compatibles con Windows Sonic en Xbox, audio 3D en PlayStation y THX Spatial Audio en PC.

Los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed ya están disponibles en sus dos versiones para PlayStation y Xbox. Se pueden comprar incluso en tiendas de proveedores como Amazon.

⚡ EN RESUMEN: Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed

 LO MEJOR

  • Su conectividad: se pueden utilizar a través de la conexión Bluetooth 5.3 o 2,4 GHz.
  • Su autonomía teórica: hasta 10 horas con los auriculares y hasta 35 con el estuche de carga.

❌ LO PEOR

  • No tienen conexión multipunto (Bluetooth y 2.4 GHz).

💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares Bluetooth para jugar a la consola que sean cómodos, que ofrezcan sonido envolvente y con latencia ultrabaja.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres la experiencia envolvente que ofrecen unos auriculares circumaurales (diadema), sobre todo por el aislamiento pasivo del ruido.

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