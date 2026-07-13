Ya es oficial: llegan los nuevos auriculares Razer dedicados a PlayStation y Xbox que prometen latencia ultrabaja y sonido envolvente

¿Qué auriculares utilizas para jugar a la consola? Si hasta ahora no estabas utilizando ningún modelo o si, simplemente, llevas un tiempo queriendo renovar los que ya tienes, atento porque Razer ha lanzado sus Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed en edición PlayStation y Xbox. Eso sí, mucho ojo con confundirse porque han llegado en dos versiones diferentes:

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed ( PlayStation ) por 109,99 euros.

) por 109,99 euros. Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed (Xbox) por 109,99 euros.

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Nuevos auriculares Razer para PlayStation y Xbox

Los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed son unos auriculares Bluetooth TWS que destacan principalmente porque la marca promete una latencia ultrabaja, algo importante para tener una buena experiencia y que el audio no tenga retardo a la hora de escuchar el sonido a través de los auriculares.

Lo curioso es que estos auriculares se pueden utilizar a través de su conectividad Bluetooth o por medio de la red 2,4 GHz. Para esto último, el estuche de carga funciona como receptor para que la conexión sea estable y con menor latencia. Evidentemente, el estuche también sirve para recargar la batería de los auriculares, ofreciendo según la marca una autonomía de hasta 35 horas.

Los auriculares funcionan con Bluetooth 5.3 para garantizar una mejor estabilidad en la conexión y un mayor alcance. También cuentan con certificación IPX4 con resistencia al agua (concretamente a chorros de agua) y vienen con controles táctiles en los propios auriculares.

Por otro lado, los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed prometen una buena experiencia envolvente al ser compatibles con Windows Sonic en Xbox, audio 3D en PlayStation y THX Spatial Audio en PC.

Los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed ya están disponibles en sus dos versiones para PlayStation y Xbox. Se pueden comprar incluso en tiendas de proveedores como Amazon.

⚡ EN RESUMEN: Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed ✅ LO MEJOR Su conectividad : se pueden utilizar a través de la conexión Bluetooth 5.3 o 2,4 GHz.

: se pueden utilizar a través de la conexión Bluetooth 5.3 o 2,4 GHz. Su autonomía teórica: hasta 10 horas con los auriculares y hasta 35 con el estuche de carga. ❌ LO PEOR No tienen conexión multipunto (Bluetooth y 2.4 GHz). 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares Bluetooth para jugar a la consola que sean cómodos, que ofrezcan sonido envolvente y con latencia ultrabaja. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres la experiencia envolvente que ofrecen unos auriculares circumaurales (diadema), sobre todo por el aislamiento pasivo del ruido.

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Imágenes | Razer

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