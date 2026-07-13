El eclipse del 12 de agosto se acerca: la guía definitiva para fotografiarlo con tu smartphone sin arruinar la cámara

La experiencia de ver un eclipse solar es algo único; ya que, salvo que decidamos viajar por el mundo en su busca, tenemos muy pocas oportunidades en la vida. Por eso, no es raro que todo el mundo quiera fotografiarlo. En el pasado, era algo que solo estaba en la mano de unos pocos científicos y expertos en astrofotografía. Sin embargo, con el uso generalizado de los teléfonos móviles, hoy en día todos llevamos una cámara continuamente en el bolsillo. Es la razón por la que muchas personas querrán fotografiar el eclipse solar de este 12 de agosto con sus smartphones.

Puede parecer algo sencillo. Tomas el móvil, apuntas al cielo y haces la foto. No obstante, es un proceso mucho más complejo, que requiere tanto medidas de seguridad como unos conocimientos básicos sobre fotografía. Y también, a ser posible, algunos gadgets que harán el proceso mucho más fácil. Por eso, si te estás planteando fotografiar el eclipse solar con el teléfono móvil, presta atención a esta pequeña guía.

Quizás no sea buena idea

Antes de mencionar cómo se debe fotografiar un eclipse solar con el teléfono móvil, es importante tener en cuenta que la mayoría de los expertos recomiendan no hacerlo. Ni con el móvil ni con una cámara profesional. La totalidad del eclipse del 12 de agosto durará un par de minutos en el mejor de los casos. Los eclipses más largos de la historia no se han extendido mucho más allá de los 7 minutos, y aun así escasean. Lo habitual es que sean muy cortos. Por eso, si nos pasamos esos pocos minutos detrás del objetivo de una cámara, es posible que no disfrutemos de la experiencia.

Los expertos suelen recomendar disfrutar del primer eclipse mirándolo directamente. Luego, si ves más, ya sí podrías plantearte hacer fotos. Ahora bien, si tienes claro que para ti las imágenes van a ser una parte importante de la experiencia, no hay nada de malo en tomarlas. Siempre que lo hagas con precaución.

El eclipse solar puede dañar tus ojos ¡y tu móvil!

A estas alturas, todos (o casi todos) tenemos clara la importancia de usar gafas homologadas para mirar al sol durante un eclipse solar. Sin embargo, podemos caer en el error de pensar que, si miramos a través de un objetivo, la vista está protegida. Esto no es cierto, de hecho, si este nos amplía la visión del sol, también puede magnificar el daño en nuestros ojos.

Por eso, es importante usar filtros adecuados para los objetivos y las lentes de telescopios, cámaras de fotos y prismáticos. Ahora bien, si lo que queremos es fotografiar el eclipse solar con el móvil, nuestros ojos no corren el mismo peligro. Si miramos el Sol en la pantalla del móvil, no hay riesgo, ya que no miramos directamente por el objetivo y la pantalla no emite un brillo dañino. Sin embargo, los sensores de imagen de la cámara del móvil sí que pueden deteriorarse.

Esto es así porque estas cámaras están preparadas para tomar imágenes del sol de fondo en un paisaje o directamente en momentos de iluminación débil, como el amanecer o el atardecer. Sin embargo, sus sensores no están adaptados para la iluminación que reciben al posarse directamente en el Sol en un momento de más iluminación, especialmente si se hace durante mucho tiempo. Y claro, para tomar una buena foto del Sol, es importante una buena exposición. No nos vale con un clic rápido.

Consejos para fotografiar el eclipse solar con el teléfono móvil

Ya hemos visto que lo primero que debemos hacer para fotografiar el eclipse solar con el teléfono móvil es proteger la cámara. Existen filtros específicos, que son muy buena opción. Ahora bien, si no queremos gastar podemos optar por algo más rudimentario, como poner directamente unas gafas homologadas delante del objetivo. Incluso se puede cortar una de las dos lentes de unas gafas y pegarla delante del objetivo. El resultado no será tan bueno como con un fultro específico, pero podremos salir del paso.

La mayoría de expertos recomiendan que mires el eclipse sin más, no siempre hay que hacer fotos de todo

Una vez protegidos los sensores (y nuestros ojos si miramos a través de un objetivo), debemos tener en cuenta los parámetros a los que es mejor tomar la fotografía. Desde la NASA recomiendan usar una apertura fija de f/8 a f/16 y probar velocidades de obturación entre 1/1000 y 1/4 de segundo para encontrar el ajuste óptimo. Eso sería para las fases parciales del eclipse.

En cambio, durante la totalidad, la corona tiene un amplio rango de brillo, por lo que aconsejan usar una apertura fija y un rango de exposiciones que va de aproximadamente 1/1000 a 1 segundo. Eso sí, durante la totalidad el Sol está completamente tapado, por lo que ya se puede eliminar el filtro de la cámara. Se puede y se debe, ya que si no lo hacemos no veremos bien la corona solar.

No obstante, los compañeros de Xataka Móvil aclaran que esto es útil para cámaras, pero no para teléfonos móviles. En caso de que tengamos claro que queremos hacer la foto con el móvil, la mejor opción es hacerlo en automático y seguir unos consejos básicos.

Dispara a máxima resolución: muchos móviles actuales tienen sensores de 50 y hasta 200 megapíxeles y los fabricantes suelen ofrecer un modo de disparo para hacer fotos a máxima resolución. Si tu móvil lo tiene, actívalo ya que podrás tener una imagen enorme de la que podrás sacar un recorte con muy buena calidad

muchos móviles actuales tienen sensores de 50 y hasta 200 megapíxeles y los fabricantes suelen ofrecer un modo de disparo para hacer fotos a máxima resolución. Si tu móvil lo tiene, actívalo ya que podrás tener una imagen enorme de la que podrás sacar un recorte con muy buena calidad Usa el zoom óptico: averigua cuál es el zoom óptico de tu móvil y no pases de ahí. Si el zoom máximo son 3 aumentos, pues dispara a 3x. De esta forma te aseguras que la calidad no empeorará al usar zoom digital.

¿Cuáles son los mejores gadgets?

Podemos intentar ver el eclipse directamente y hacer fotos a la vez. Para eso, puede ser útil tener un mando a distancia que accione la cámara. Además, si hacemos la foto con el móvil, en la mayoría de casos el Sol se verá solo como un puntito amarillo. Se puede usar un teleobjetivo, aunque, generalmente, los universales que sirven para cualquier móvil no suelen ser una gran opción. En cambio, hay móviles como OPPO Find X9 Pro y X9 Ultra y Vivo X300 Pro y X300 Ultra que incluyen teleobjetivos muy buenos. Sea como sea, si se añade un teleobjetivo, como ya hemos visto al principio, habría que proteger la lente con un filtro.

Por supuesto, si queremos resultados aún mejores, podemos usar un telescopio y acoplarle el teléfono móvil. Esto se puede hacer sujetando el teléfono con la mano, aunque necesitaríamos un pulso perfecto. Por eso, suele ser mejor recurrir a soportes, que se pueden comprar o incluso imprimir en 3D. Con esto del eclipse solar, muchas personas están haciendo sus primeros pinitos con las impresoras en 3D simplemente para poder fabricar estos gadgets.

Mira a tu alrededor

Si no tenemos un telescopio, ni una impresora en 3D y nuestro móvil tampoco hace las mejores fotos del universo, siempre podemos captar los cambios que se producen a nuestros alrededor con motivo del eclipse solar.

Por ejemplo, algo muy bonito son las sombras en forma de media luna que se generan en el suelo, debajo de los árboles. Ocurre durante la fase de parcialidad, que es mucho más larga que la totalidad, por lo que puedes aprovechar para tomar fotos del paisaje en todo ese tiempo y luego, durante la totalidad, centrarte solo en mirar. Tú eliges cómo disfrutar el eclipse. Decidas lo que decidas, será una buena opción siempre y cuando lo hagas con la protección adecuada. Eso sí que es indiscutible.

Imagen | Magnific/Wikimedia Commons

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